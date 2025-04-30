Зеленский наградил пограничников и присвоил новые звания руководителям ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о награждении структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины и предоставлении новых воинских званий руководящему составу службы.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отличием "За мужество и отвагу" награждены четыре подразделения ГПСУ:

94-й пограничный отряд (указ №259/2025),

Национальную академию ГПСУ имени Богдана Хмельницкого (указ №260/2025),

31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (указ №261/2025),

27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи (указ №262/2025).

Также Президент присвоил новые воинские звания:

Полковнику Алексею Гавелю - звание бригадного генерала (указ №263/2025),

Полковнику Олегу Михацкому - звание бригадного генерала (указ №264/2025),

Коммодору Денису Цяцкуну - звание контр-адмирала (указ №265/2025).

Соответствующие награждения осуществлены с целью чествования мужества, героизма и значительного вклада в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

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