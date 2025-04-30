РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10699 посетителей онлайн
Новости Награждение бойцов Нацгвардии
431 4

Зеленский наградил пограничников и присвоил новые звания руководителям ГПСУ

Какие гарантии безопасности нужны Украине. Ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о награждении структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины и предоставлении новых воинских званий руководящему составу службы.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Отличием "За мужество и отвагу" награждены четыре подразделения ГПСУ:

  • 94-й пограничный отряд (указ №259/2025),

  • Национальную академию ГПСУ имени Богдана Хмельницкого (указ №260/2025),

  • 31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (указ №261/2025),

  • 27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи (указ №262/2025).

Также Президент присвоил новые воинские звания:

  • Полковнику Алексею Гавелю - звание бригадного генерала (указ №263/2025),

  • Полковнику Олегу Михацкому - звание бригадного генерала (указ №264/2025),

  • Коммодору Денису Цяцкуну - звание контр-адмирала (указ №265/2025).

Соответствующие награждения осуществлены с целью чествования мужества, героизма и значительного вклада в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об отмене продления действия патентов на лекарства. Это будет способствовать снижению цен

Автор: 

Госпогранслужба (6447) Зеленский Владимир (20434) награда (1798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пікаловОГО і кошевОГО незабудь, конь
показать весь комментарий
30.04.2025 15:37 Ответить
кордон наче сіто, але то нічого., більше генералів хорошіх і не дуже
показать весь комментарий
30.04.2025 15:48 Ответить
Головне побільше селфі робити з затриманими "чорноробами". А те що злочинці та депутати-зрадники якось той кордон перетинають - то дріб'язок 😁😁
показать весь комментарий
30.04.2025 16:01 Ответить
На рахунок "сіта" , а ти мотнись туди сюди , перевіриш чи загремиш , тільки , щоб не адміністративна була справа, візьми з собою чоловік 3-5 ( все одно ж сіто ) і організуєш їм виїзд за межі поза пунктом пропуску.
показать весь комментарий
30.04.2025 16:03 Ответить
 
 