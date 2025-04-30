Зеленский наградил пограничников и присвоил новые звания руководителям ГПСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о награждении структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины и предоставлении новых воинских званий руководящему составу службы.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Отличием "За мужество и отвагу" награждены четыре подразделения ГПСУ:
-
94-й пограничный отряд (указ №259/2025),
-
Национальную академию ГПСУ имени Богдана Хмельницкого (указ №260/2025),
-
31-й пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (указ №261/2025),
-
27-й пограничный отряд имени героев Карпатской Сечи (указ №262/2025).
Также Президент присвоил новые воинские звания:
-
Полковнику Алексею Гавелю - звание бригадного генерала (указ №263/2025),
-
Полковнику Олегу Михацкому - звание бригадного генерала (указ №264/2025),
-
Коммодору Денису Цяцкуну - звание контр-адмирала (указ №265/2025).
Соответствующие награждения осуществлены с целью чествования мужества, героизма и значительного вклада в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль