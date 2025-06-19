Кремль заявив, що дату нового раунду перемовин РФ та України узгодять "наступного тижня"

У Кремлі заявили, що найближчим часом буде узгоджена дата третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Зараз орієнтуємося на те, що наступного тижня вже буде узгоджена дата проведення третього раунду консультацій", - сказав він.

Інших деталей він не озвучив.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія й Україна домовляються про зустріч після 22 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: Має ґрунтуватися на "вже підготовлених точках"

Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Читайте також: Україні варто погодитися на умови РФ у Стамбулі, інакше ситуація для Києва погіршиться, - Путін