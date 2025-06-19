УКР
Новини
2 179 23

Кремль заявив, що дату нового раунду перемовин РФ та України узгодять "наступного тижня"

Переговори України та РФ - Кремль анонсував новий раунд

У Кремлі заявили, що найближчим часом буде узгоджена дата третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Зараз орієнтуємося на те, що наступного тижня вже буде узгоджена дата проведення третього раунду консультацій", - сказав він.

Інших деталей він не озвучив.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія й Україна домовляються про зустріч після 22 червня.

Пєсков про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: Має ґрунтуватися на "вже підготовлених точках"

Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Україні варто погодитися на умови РФ у Стамбулі, інакше ситуація для Києва погіршиться, - Путін

Автор: 

Пєсков Дмитро (1756) росія (67966) переговори з Росією (1453)
Топ коментарі
+4
Знову будуть торочити "хохли сдавайтєсь", і водночас атакувати цивільних людей з усією жорстокістю. Це ж росіяни. Навіть не можу навести приклад щоб інша нація так діяла.
показати весь коментар
19.06.2025 22:26 Відповісти
+3
Так це і не нація. Це плем'я дикунів та варварів.
показати весь коментар
19.06.2025 22:34 Відповісти
+3
В мене тут питали молоді люди що таке росіяни? Я сказала подивіться в інтернеті бомбардування Маріуполя у 2022 році. І те, що росіяни це ненависть до всього живого, навіть до своїх.
показати весь коментар
19.06.2025 22:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
О *****, ше одні, але ці наступно тижневі!
показати весь коментар
19.06.2025 22:22 Відповісти
Російськомовне лайно.
показати весь коментар
19.06.2025 22:53 Відповісти
Не бачити нам миру - ці заяви для Трампа
показати весь коментар
19.06.2025 22:30 Відповісти
Та переговори це добре - можливо ще поміняють полонених. НІЧОГО ІНШОГО ЩЕ РОКІВ 150 НЕ БУДЕ. Все російське суспільство канібали - там який співак робив фото з 3 дочкою і подарив їй на день народження нашивку зрізану в нашого солдата - скоро будуть частини тіла дарити.
показати весь коментар
19.06.2025 22:31 Відповісти
Вже було череп з Азовсталі хтось з болотяних один іншому дарував. Таке враження що у середньовіччі живемо.
показати весь коментар
19.06.2025 22:34 Відповісти
Було:
"Рус! Сдафайся! Получіш хлєбУшька, водку і гармошку!"
Стало:
"Хахол, сдавайся! ***** нє палучіш!"
показати весь коментар
19.06.2025 22:45 Відповісти
Видно прутіну, теж, подобається водити погубам, своєму дрючбелику…, кожні два-три тижні?!?!
показати весь коментар
20.06.2025 00:38 Відповісти
Про які нахрен перегавори мова якщо ***** зірвав переговори ще першого разу. Рашистів посилати нах. з їхньою імітацією переговорів за допомогою якої вони тяягнуть час і уникають санкцій і затримують збройну допомогу Україні.Із-за цих переговорів Тампон і не хоче даже продавати Україні зброю
показати весь коментар
20.06.2025 01:08 Відповісти
...саме час балістику випробувати на Москві перед перемовинами!!!
показати весь коментар
20.06.2025 07:14 Відповісти
Навіщо вони потрібні з їхніми перемовинами !
показати весь коментар
20.06.2025 09:29 Відповісти
20.06.2025 09:36 Відповісти
Переговори, а не перемовини. Це різні за значенням слова.

https://sum.in.ua/p/6/153/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 153.
ПЕРЕГОВО́РИ, ів, мн.
...Обговорення з метою з'ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди. - Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід (Іван Франко, VI, 1951, 102); Червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Олесь Гончар, II, 1959, 402).

https://sum.in.ua/p/6/230/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 230.
ПЕРЕМО́ВИНИ, вин, мн., рідко. Те саме, що https://sum.in.ua/s/rozmovy розмови. І пан Тибурцій, заздрощами повен, Німує серед лю.06.2025 21:49 Відкрити на форумі 3дських перемовин І галасу гостей не поміча (Максим Рильський, Вибр.. 1937, 40).
показати весь коментар
20.06.2025 10:03 Відповісти
Ось так. Все в унісон з Трампом відтягують санкції Конгресу - спочатку той два тижні думає, потім кацапи ніби крок назустріч роблять - якби знову не на часі, а наша ОПа підігрує, бо ж щось узгоджує з кацапами.
показати весь коментар
20.06.2025 14:38 Відповісти
За цей час Медінський хоче історію підтягнути....,щоб розповісти про О.Невського на Запоріжжі та Іранські страждання через Україну....
показати весь коментар
24.06.2025 13:42 Відповісти
 
 