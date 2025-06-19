Кремль заявил, что дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет согласована "на следующей неделе"
В Кремле заявили, что в ближайшее время будет согласована дата третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал он.
Других деталей он не озвучил.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия и Украина договариваются о встрече после 22 июня.
Переговоры в Турции 2 июня
2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.
Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.
После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.
Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.
Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.
У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
