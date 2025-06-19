РУС
Кремль заявил, что дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет согласована "на следующей неделе"

Переговоры Украины и РФ - Кремль анонсировал новый раунд

В Кремле заявили, что в ближайшее время будет согласована дата третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал он.

Других деталей он не озвучил.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия и Украина договариваются о встрече после 22 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о встрече Путина, Трампа и Зеленского: Должна основываться на "уже подготовленных точках"

Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Читайте также: Украине стоит согласиться на условия РФ в Стамбуле, иначе ситуация для Киева ухудшится, - Путин

19.06.2025 22:26 Ответить
19.06.2025 22:34 Ответить
19.06.2025 22:38 Ответить
О *****, ше одні, але ці наступно тижневі!
19.06.2025 22:22 Ответить
Знову будуть торочити "хохли сдавайтєсь", і водночас атакувати цивільних людей з усією жорстокістю. Це ж росіяни. Навіть не можу навести приклад щоб інша нація так діяла.
19.06.2025 22:26 Ответить
Так це і не нація. Це плем'я дикунів та варварів.
19.06.2025 22:34 Ответить
В мене тут питали молоді люди що таке росіяни? Я сказала подивіться в інтернеті бомбардування Маріуполя у 2022 році. І те, що росіяни це ненависть до всього живого, навіть до своїх.
19.06.2025 22:38 Ответить
Російськомовне лайно.
19.06.2025 22:53 Ответить
Не бачити нам миру - ці заяви для Трампа
19.06.2025 22:30 Ответить
Та переговори це добре - можливо ще поміняють полонених. НІЧОГО ІНШОГО ЩЕ РОКІВ 150 НЕ БУДЕ. Все російське суспільство канібали - там який співак робив фото з 3 дочкою і подарив їй на день народження нашивку зрізану в нашого солдата - скоро будуть частини тіла дарити.
19.06.2025 22:31 Ответить
Вже було череп з Азовсталі хтось з болотяних один іншому дарував. Таке враження що у середньовіччі живемо.
19.06.2025 22:34 Ответить
Було:
"Рус! Сдафайся! Получіш хлєбУшька, водку і гармошку!"
Стало:
"Хахол, сдавайся! ***** нє палучіш!"
19.06.2025 22:45 Ответить
Видно прутіну, теж, подобається водити погубам, своєму дрючбелику…, кожні два-три тижні?!?!
20.06.2025 00:38 Ответить
Про які нахрен перегавори мова якщо ***** зірвав переговори ще першого разу. Рашистів посилати нах. з їхньою імітацією переговорів за допомогою якої вони тяягнуть час і уникають санкцій і затримують збройну допомогу Україні.Із-за цих переговорів Тампон і не хоче даже продавати Україні зброю
20.06.2025 01:08 Ответить
...саме час балістику випробувати на Москві перед перемовинами!!!
20.06.2025 07:14 Ответить
Навіщо вони потрібні з їхніми перемовинами !
20.06.2025 09:29 Ответить
20.06.2025 09:36 Ответить
Переговори, а не перемовини. Це різні за значенням слова.

https://sum.in.ua/p/6/153/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 153.
ПЕРЕГОВО́РИ, ів, мн.
...Обговорення з метою з'ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди. - Я думаю нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів: хочу обіцяти їм тебе взамін за вільний прохід (Іван Франко, VI, 1951, 102); Червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Олесь Гончар, II, 1959, 402).

https://sum.in.ua/p/6/230/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 230.
ПЕРЕМО́ВИНИ, вин, мн., рідко. Те саме, що https://sum.in.ua/s/rozmovy розмови. І пан Тибурцій, заздрощами повен, Німує серед лю.06.2025 21:49 Відкрити на форумі 3дських перемовин І галасу гостей не поміча (Максим Рильський, Вибр.. 1937, 40).
20.06.2025 10:03 Ответить
Ось так. Все в унісон з Трампом відтягують санкції Конгресу - спочатку той два тижні думає, потім кацапи ніби крок назустріч роблять - якби знову не на часі, а наша ОПа підігрує, бо ж щось узгоджує з кацапами.
20.06.2025 14:38 Ответить
За цей час Медінський хоче історію підтягнути....,щоб розповісти про О.Невського на Запоріжжі та Іранські страждання через Україну....
24.06.2025 13:42 Ответить
 
 