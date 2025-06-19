РУС
Украине стоит согласиться на условия РФ в Стамбуле, иначе ситуация для Киева ухудшится, - Путин

Путин советует Украине соглашаться на условия РФ

Российский диктатор Владимир Путин советует Украине не медлить с переговорами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Россия готова вести переговоры "по стамбульским принципам"

Диктатор заявил, что ситуация для Киева "может еще ухудшиться, если он не будет договариваться".

+66
Здохни,тварино
19.06.2025 08:17 Ответить
+43
Головне капітулювати. А умови потім будуть погіршуватися постійно.Заселять украми Колиму й без умов.
19.06.2025 08:20 Ответить
+37
Четвертий рік чуємо.
19.06.2025 08:19 Ответить
Ти чому українців украми називаєш?
19.06.2025 09:45 Ответить
Потрібно називати " заключений красний армеец" . Так америкосец?
19.06.2025 09:55 Ответить
Бо ми Чорне море викопали
19.06.2025 23:22 Ответить
Пшов нахєр.
08.07.2025 10:34 Ответить
Щось сьогодні дуже забагато висирів цього чорта !
19.06.2025 12:24 Ответить
Трамп на його стороні...
19.06.2025 08:19 Ответить
Ні, коли б Захід хотів заморозки, то він би дав гроші та зброю і рашка не мала б іншого виходу, як заморозка війни.
А так Захід зменшує допомогу, тому Україна відступає, тому рашка вмотивована подовжувати агресію. Це потрібно для вічного військового ослаблення рашки.
Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, Захід - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
19.06.2025 08:31 Ответить
Брєд сивої кобили.
19.06.2025 08:43 Ответить
Так наведи інші аргументи,чи висер свій тобі легше написати?
19.06.2025 09:34 Ответить
І труп також.
19.06.2025 08:32 Ответить
Головне що Господь на нашому боці!🙏🙏🙏🕊
19.06.2025 09:04 Ответить
Якщо вчитуватися в ІСТОРІЮ, то Всевишній якщо не був на стороні агресора, то був лукаво нейтральним. Навіть той папа з Риму, який помер, був адвокатом Путіна... "

- Она, -жертва насилия, - совершила ошибку! - говорив інший адвокат насильника...

Гітлер не раптом вчинив те що вчинив над Європою, народами...

Як і т. Сталін... Навіть одного голодомору, який довів населення одного з найцивілізованіших народів Європи до канібалізму, достатньо як приклад.

Народ, народи вчинили гріх ? І за це Всевишній їх... Церква як політична інституція, як оригінальний різновид бізнесу завжди на стороні сильних - опортуністична по своїй природі.

Коли ДОБРО перемагало ЗЛО, то церква переходила на "правильну" сторону...
19.06.2025 11:27 Ответить
звідки ці дані? скоріше навпаки
21.06.2025 00:24 Ответить
Пнх
19.06.2025 08:21 Ответить
"трамбон" йому дав гарантії підтримки...???
19.06.2025 08:21 Ответить
Там умов немає - капітуляція
19.06.2025 08:22 Ответить
От-от !!!!!!!!
19.06.2025 08:36 Ответить
Радіє - падло! - Трамп не хоче за нас вписатися
19.06.2025 08:38 Ответить
Думаю що незабаром за Трампа ніхто не захоче вписатися.
19.06.2025 11:43 Ответить
Це він вже з самого нижнього поверху бункера ****#ть?
19.06.2025 08:22 Ответить
Яке ж воно нечмидне кремлівське чмо.
19.06.2025 08:23 Ответить
Моль, иди за своим кораблем!
19.06.2025 08:24 Ответить
Істота нервує та блефує. Значить на кацапстані великі проблеми.
19.06.2025 08:24 Ответить
Це так на 100%.
19.06.2025 08:46 Ответить
Авжеж...з Лівією облом!...з Сирією облом! ...з Арменією невдобно получилось...з Іраном - так сєбє...Вобшим - лишаються понти з підворотні...ну і африканські різні істоти
19.06.2025 09:28 Ответить
А може все буде з точністю до навпаки? У ТЕБЕ ситуація погіршиться настільки, що ТИ пожалкуєш, що взагалі сюди поліз. І потім єдиним твоїм порятунком буде втеча до твого бункеру в алтайських ******
19.06.2025 08:25 Ответить
Вигрібна яма на пизвісько "рф" вже давно бурлить. На днях якогось подільника гіркіна кинули на нари. Багато незадоволених кремлівською істотою. Дуже схоже на події на кацапстані за часів першої світової. Разброд і шатанія. Коротше, Дайош революцію!
19.06.2025 08:33 Ответить
Приезжай в Киев *****,тут будем подписывать
19.06.2025 08:25 Ответить
Звідки звук ? О, то з одноочкового скрепного сортіра голос
19.06.2025 08:25 Ответить
Окурок, пшло на йух.
19.06.2025 08:25 Ответить
Коли вже саме ***** випрошує "миру", то значить пітьма вже достатньо виснажена й далі воювати у довгу не спроможна.
19.06.2025 08:27 Ответить
Війна на виснаження була між Іраком та Іраном.
І ось чим вона закінчилась: нульовим територвальним здобутком для кожної із сторін.

@ (в перекладі):

"Як Іран воював із Іраком:

Саддам почав вторгнення, думаючи, що Іран роздроблений внутрішнім розбратом, частина генералів загинула в 1979 році під час ісламської революції, частина втекла, а частина сидить у в'язниці. А з різношерстим натовпом фанатиків у шльопанцях він легко впорається.
Саддам збирався забрати річку Шатт-ель-Араб та нафтоносні регіони з містами Ахваз та Абадан, населені арабами. Він щиро думав, що це десь так днів на 10.

22 вересня 1980 року іракська авіація здійснила раптові нальоти на аеродроми Ірану, і знищила там чотири літаки + сховища пального. Іранські пілоти без наказу піднялися в повітря і дали відсіч, збивши 5 іракських літаків. У прикордонні іракці натрапили на запеклий опір, і загрузли в боях, зазнаючи величезних втрат. З ними воювали навіть жінки та підлітки.
Прикордонне місто Хорремшехр планували взяти за добу, але в результаті іракці загрузли там на місяць і втратили багато солдатів.

Режим мулл не мав широкої популярності. Але якось швидко з'ясувалося - якщо тобі несуть свободу на багнетах, така свобода не подобається ще більше за існуючий режим.

Саддам зрозумів, що пролетів. Він запропонував укласти мир. Але Іран закусив вудила, і висунув умови - скидання Саддама та купу всього іншого. Той не погодився.

Далі сторони використовували безліч методів. Саддам успішно працював із курдськими сепаратистами в Ірані, та з іранською опозицією, фінансуючи їх та озброюючи.
У 1981 році опозиціонери вбили прем'єра та президента Ірану, голову поліції країни, десятки міністрів, політиків та військових.
У Багдад втекли дочка нинішнього рахбара (духовного лідера) Алі Хаменеї та його зять. Режим це не похитнуло жодного разу, а лише серйозно посилило.

Ірак та Іран, щоб залякати жителів міст, розпочали взаємні ракетні удари та бомбардування. Усього, за всю війну загинуло 20 000 мирних громадян, але це не призвело до бажання укласти мир за усяку ціну або до якогось хаосу через переляк і паніку. Навпаки, люди страшенно озлобилися, і були готові терпіти будь-які поневіряння, аби супротивник "вигріб по повній".

1982 року Іран вигнав іракців зі своєї території, і розпочав бойові дії в Іраку. Але тут виявилося, що вже іракці не тікають, а відчайдушно б'ються. Тож, всі наступи закінчувалися страшними втратами.
Зброю Саддаму постачали і США, і СРСР, і Франція. Іран шантажував узятими в Лівані заручниками США та Британію, і також отримав зброю. Навіть Ізраїль (!) постачав йому американську зброю, щоб Іран випускав євреїв із країни. Це політика, нічого особистого, суцільний цинізм.
Іран навчився крутитися, і купу озброєнь закуповував на чорному ринку, гроші ж були. Людей в Ірані було набагато більше, ніж в Іраку, і солдатів він не шкодував. В армію можна було піти у 14 років, бійцю видавався пластмасовий ключ від раю як мученикові за віру.

Саддам уже проклинав себе, що затіяв все це. Але вибору у нього не було - Іран на всі пропозиції миру відповідав: йди у відставку, і нехай шиїти в Іраку прийдуть до влади. Втрати Ірану втричі перевищували іракські, але іранцям здавалося - перемога вже близька.

Кілька разів Іран і справді був близьким до перемоги, у тому числі в 1986 році, захопивши півострів Фао, і майже досягнувши Басри. Але іракці стали стіною, і все зірвалося.
За підсумками, 1988 року Іран себе виснажив. У нього не лишилося ні техніки, ні солдатів. Народ втомився і вимагав миру. Іракці пішли у наступ, і зайняли великі території. Застосовувалась хімічна зброя, але Захід передбачувано промовчав. Ну, ще б пак.

Мирний договір підписали 20 серпня 1988 року. Іран та Ірак повернулися до колишніх кордонів. Сотні тисяч людей загинули даремно - війна закінчилася нульовим результатом.

Глава ісламської революції в Ірані імам Хомейні помер рік потому. Новим рахбаром (духовним лідером) став Алі Хаменеї - він править досі.
У 1980 році режим і справді був слабкий і хитався, але війна зміцнила його, і зробила героєм, який врятував країну від окупації та розчленування.
Тож, щось сказати проти такого видатного режиму було вже не можливо.

А так, звичайно, план Саддама був вельми цікавий. Але, як то кажуть, "гладенько було на папері".
19.06.2025 08:34 Ответить
Це не завадило б почитати тим хто вважає що ракетні атаки Ізраїлю на Іран змінять там владу...
19.06.2025 08:48 Ответить
Карлик знову верзе маячню щодо нелегітимності української влади і впровадження власних стамбульських марень. Ніяких домовленостей не буде, кацапських звірів ще неодомашнено українською зброєю.
19.06.2025 08:31 Ответить
А хто підтвердив що в Україні влада легітимна,до конституційного суду ніхто не звертався,хочя збирались,але їм відразу закрили рота.
19.06.2025 09:43 Ответить
Так точно))режим в Ірані доживає,а очко в масквє потіє)Треба бути повним ідіотом,щоб здатися в такий момент.
19.06.2025 08:32 Ответить
А у нас през розумний аж страшно... 😁
19.06.2025 08:41 Ответить
А ти ,на місці нашого, що зробив би?
19.06.2025 08:44 Ответить
Я ніколи не буду на його місці. Бо маю розум, мораль та сумління.
19.06.2025 08:57 Ответить
О як забалакало. А все тому , що зараз у білому домі його пудель.
Слухняний і ручний. Який робить все , щоб Україна капітулювала
І біситься , що ЄС не тільки не зменьшила поставки зброї , але і намагається покрити ті 50% які нам надавало США до трупа
19.06.2025 08:33 Ответить
Ну що - всі на цей раз злякалися? Побігли підписувати капітуляцію? ))))
19.06.2025 08:37 Ответить
19.06.2025 08:37 Ответить
*** тобі...
19.06.2025 08:40 Ответить
І його дітям, онукам, біомасі рф...
19.06.2025 08:47 Ответить
..коли по Москві полетить наша балістика, ти будеш казати по-іншому!!!
19.06.2025 08:40 Ответить
ПНХ виродок фашистський. Сосія буде знищена!!!
19.06.2025 08:55 Ответить
Ты ********** опустился нижнейшего плинтуса во всём понемании ну ******* И ВСЁ!!!!
19.06.2025 08:57 Ответить
Черговий ультиматум рашиської орди ,на жаль влада чітко не може заявити чорту, що вони ніколи не підуть на будь які територіальні поступуи ,ніколи не будуть змінювати конституцію під рашиські хотелки і ніколи не будуть розброюватись перед агресором, всі мовчать.
19.06.2025 09:01 Ответить
Значить точно не треба погоджуватися, бо путін завжди бреше
19.06.2025 09:08 Ответить
Тут логіка проста: погіршення ситуації для України означає її поліпшення для москаляндії. То виходить, що воно не хоче поліпшувати для себе ситуацію?
19.06.2025 09:40 Ответить
Чемодани у пуйла вже повні, буде їх закидувати до нас шахедами. Так, це погана новина
19.06.2025 09:09 Ответить
які войовничі пенси та броньовики
19.06.2025 09:13 Ответить
Як же йому не хочеться лома в сраку, як каддафі...
19.06.2025 09:16 Ответить
Погрози і тільки погрози і періодичні іранські дрони та північнокорейські ракети. Здувається Пуйло, бо якби міг захопити Україну, то це б давно це зробив. Іди на йух терорист, ніяких умов кацапа ніхто виконувати не буде, бо це добровільна смерть. То навіщо нам це, коли ми живі і добре даємо по рилу кацапу?
19.06.2025 09:37 Ответить
Х-уйло, ти вляпався у лайно по самі вуха, і хоч ти зовсім не Акела, але чим далі, тим більше твоє звіряче кодло буде переживати, чому ти так обісрався, гешефтів і бонусів ніяких, але море збитків, а від цих переживань недалеко і до удару в тім'ячко, потім оголосять про "апоплексичний удар", тому ти так і нервуєш від страху, що приручені раби таки прискорять твою кінцівку, щоб врятувати хоч би залишки недоімперії, яка все одно розвалиться.
19.06.2025 09:41 Ответить
Здавайтеся бо гірше буде! Ще 2 мильона кацапов загине !
19.06.2025 09:42 Ответить
Нажаль ми самі ведем себе до такого результату що нам ставлять ультиматуми, якщо не змінимо підхід до війни, хтось флеша читав останні пости, орки модернізують шахеди, а що ми робимо для протидії, може налагоджений випуск беспілотників для перехвату або ПЗРК Ігла, чи може на крайній випадок дешевих ІЧ ракет до нашої авіації або гелікоптерів, або їх купили. Ні збільшили кількість неефективних груп з кулеметами, воююємо методами першої світової війни, тому що навіть в другу були аеростати та зенітні гармати.
19.06.2025 09:48 Ответить
19.06.2025 10:01 Ответить
Поки ЗСУ гарно не ,,приголубить" москву -- добра не буде .
19.06.2025 10:14 Ответить
У Ізраїля балістика є, у підсанкційного І рану є, у рашки є. ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Коли за Залужного фронт тримали, Зенелох був вічно незадоволений, коли ми постійно відступаємо, він нас убаюкує постійними обіцянками. Скільки там ще відсотків на сьогодні за Зе, вам яких ще доказів потрібно?
19.06.2025 11:09 Ответить
Зєлю геть. Вибори
19.06.2025 11:15 Ответить
Якби ми мали ядерну та хімічну зброю, воно б так не розмовляло: один дрон з VX в мацквє і мільйони дохлої русні. А так..
19.06.2025 12:20 Ответить
Ляпнув недопалок з петербурзького підвороття. Отримав підтримку фарбованого рудого краснова? Старі пердуни, пішли а сраку.
19.06.2025 13:36 Ответить
Країною керує зрадник,люди якого займаються саботажем і крадівництвом,кожного дня втрачаємо території,перспективи плачевні.
19.06.2025 15:00 Ответить
 
 