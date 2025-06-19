УКР
Україні варто погодитися на умови РФ у Стамбулі, інакше ситуація для Києва погіршиться, - Путін

Путін радить Україні погоджуватися на умови РФ

Російський диктатор Володимир Путін радить Україні не зволікати із переговорами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія готова вести перемовини "за стамбульськими принципами"

Диктатор заявив, що ситуація для Києва "може ще погіршитися, якщо він не домовлятиметься".

путін володимир (24841) росія (67935) переговори з Росією (1447)
+66
Здохни,тварино
показати весь коментар
19.06.2025 08:17 Відповісти
+43
Головне капітулювати. А умови потім будуть погіршуватися постійно.Заселять украми Колиму й без умов.
показати весь коментар
19.06.2025 08:20 Відповісти
+37
Четвертий рік чуємо.
показати весь коментар
19.06.2025 08:19 Відповісти
Головне капітулювати. А умови потім будуть погіршуватися постійно.Заселять украми Колиму й без умов.
показати весь коментар
19.06.2025 08:20 Відповісти
Ти чому українців украми називаєш?
показати весь коментар
19.06.2025 09:45 Відповісти
Потрібно називати " заключений красний армеец" . Так америкосец?
показати весь коментар
19.06.2025 09:55 Відповісти
Бо ми Чорне море викопали
показати весь коментар
19.06.2025 23:22 Відповісти
Пшов нахєр.
показати весь коментар
08.07.2025 10:34 Відповісти
Щось сьогодні дуже забагато висирів цього чорта !
показати весь коментар
19.06.2025 12:24 Відповісти
Трамп на його стороні...
показати весь коментар
19.06.2025 08:19 Відповісти
Ні, коли б Захід хотів заморозки, то він би дав гроші та зброю і рашка не мала б іншого виходу, як заморозка війни.
А так Захід зменшує допомогу, тому Україна відступає, тому рашка вмотивована подовжувати агресію. Це потрібно для вічного військового ослаблення рашки.
Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, Захід - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу.
показати весь коментар
19.06.2025 08:31 Відповісти
Брєд сивої кобили.
показати весь коментар
19.06.2025 08:43 Відповісти
Так наведи інші аргументи,чи висер свій тобі легше написати?
показати весь коментар
19.06.2025 09:34 Відповісти
І труп також.
показати весь коментар
19.06.2025 08:32 Відповісти
Головне що Господь на нашому боці!🙏🙏🙏🕊
показати весь коментар
19.06.2025 09:04 Відповісти
Якщо вчитуватися в ІСТОРІЮ, то Всевишній якщо не був на стороні агресора, то був лукаво нейтральним. Навіть той папа з Риму, який помер, був адвокатом Путіна... "

- Она, -жертва насилия, - совершила ошибку! - говорив інший адвокат насильника...

Гітлер не раптом вчинив те що вчинив над Європою, народами...

Як і т. Сталін... Навіть одного голодомору, який довів населення одного з найцивілізованіших народів Європи до канібалізму, достатньо як приклад.

Народ, народи вчинили гріх ? І за це Всевишній їх... Церква як політична інституція, як оригінальний різновид бізнесу завжди на стороні сильних - опортуністична по своїй природі.

Коли ДОБРО перемагало ЗЛО, то церква переходила на "правильну" сторону...
показати весь коментар
19.06.2025 11:27 Відповісти
звідки ці дані? скоріше навпаки
показати весь коментар
21.06.2025 00:24 Відповісти
Пнх
показати весь коментар
19.06.2025 08:21 Відповісти
"трамбон" йому дав гарантії підтримки...???
показати весь коментар
19.06.2025 08:21 Відповісти
Там умов немає - капітуляція
показати весь коментар
19.06.2025 08:22 Відповісти
От-от !!!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:36 Відповісти
Радіє - падло! - Трамп не хоче за нас вписатися
показати весь коментар
19.06.2025 08:38 Відповісти
Думаю що незабаром за Трампа ніхто не захоче вписатися.
показати весь коментар
19.06.2025 11:43 Відповісти
Це він вже з самого нижнього поверху бункера ****#ть?
показати весь коментар
19.06.2025 08:22 Відповісти
Яке ж воно нечмидне кремлівське чмо.
показати весь коментар
19.06.2025 08:23 Відповісти
Моль, иди за своим кораблем!
показати весь коментар
19.06.2025 08:24 Відповісти
Істота нервує та блефує. Значить на кацапстані великі проблеми.
показати весь коментар
19.06.2025 08:24 Відповісти
Це так на 100%.
показати весь коментар
19.06.2025 08:46 Відповісти
Авжеж...з Лівією облом!...з Сирією облом! ...з Арменією невдобно получилось...з Іраном - так сєбє...Вобшим - лишаються понти з підворотні...ну і африканські різні істоти
показати весь коментар
19.06.2025 09:28 Відповісти
А може все буде з точністю до навпаки? У ТЕБЕ ситуація погіршиться настільки, що ТИ пожалкуєш, що взагалі сюди поліз. І потім єдиним твоїм порятунком буде втеча до твого бункеру в алтайських ******
показати весь коментар
19.06.2025 08:25 Відповісти
Вигрібна яма на пизвісько "рф" вже давно бурлить. На днях якогось подільника гіркіна кинули на нари. Багато незадоволених кремлівською істотою. Дуже схоже на події на кацапстані за часів першої світової. Разброд і шатанія. Коротше, Дайош революцію!
показати весь коментар
19.06.2025 08:33 Відповісти
Приезжай в Киев *****,тут будем подписывать
показати весь коментар
19.06.2025 08:25 Відповісти
Звідки звук ? О, то з одноочкового скрепного сортіра голос
показати весь коментар
19.06.2025 08:25 Відповісти
Окурок, пшло на йух.
показати весь коментар
19.06.2025 08:25 Відповісти
Коли вже саме ***** випрошує "миру", то значить пітьма вже достатньо виснажена й далі воювати у довгу не спроможна.
показати весь коментар
19.06.2025 08:27 Відповісти
Війна на виснаження була між Іраком та Іраном.
І ось чим вона закінчилась: нульовим територвальним здобутком для кожної із сторін.

@ (в перекладі):

"Як Іран воював із Іраком:

Саддам почав вторгнення, думаючи, що Іран роздроблений внутрішнім розбратом, частина генералів загинула в 1979 році під час ісламської революції, частина втекла, а частина сидить у в'язниці. А з різношерстим натовпом фанатиків у шльопанцях він легко впорається.
Саддам збирався забрати річку Шатт-ель-Араб та нафтоносні регіони з містами Ахваз та Абадан, населені арабами. Він щиро думав, що це десь так днів на 10.

22 вересня 1980 року іракська авіація здійснила раптові нальоти на аеродроми Ірану, і знищила там чотири літаки + сховища пального. Іранські пілоти без наказу піднялися в повітря і дали відсіч, збивши 5 іракських літаків. У прикордонні іракці натрапили на запеклий опір, і загрузли в боях, зазнаючи величезних втрат. З ними воювали навіть жінки та підлітки.
Прикордонне місто Хорремшехр планували взяти за добу, але в результаті іракці загрузли там на місяць і втратили багато солдатів.

Режим мулл не мав широкої популярності. Але якось швидко з'ясувалося - якщо тобі несуть свободу на багнетах, така свобода не подобається ще більше за існуючий режим.

Саддам зрозумів, що пролетів. Він запропонував укласти мир. Але Іран закусив вудила, і висунув умови - скидання Саддама та купу всього іншого. Той не погодився.

Далі сторони використовували безліч методів. Саддам успішно працював із курдськими сепаратистами в Ірані, та з іранською опозицією, фінансуючи їх та озброюючи.
У 1981 році опозиціонери вбили прем'єра та президента Ірану, голову поліції країни, десятки міністрів, політиків та військових.
У Багдад втекли дочка нинішнього рахбара (духовного лідера) Алі Хаменеї та його зять. Режим це не похитнуло жодного разу, а лише серйозно посилило.

Ірак та Іран, щоб залякати жителів міст, розпочали взаємні ракетні удари та бомбардування. Усього, за всю війну загинуло 20 000 мирних громадян, але це не призвело до бажання укласти мир за усяку ціну або до якогось хаосу через переляк і паніку. Навпаки, люди страшенно озлобилися, і були готові терпіти будь-які поневіряння, аби супротивник "вигріб по повній".

1982 року Іран вигнав іракців зі своєї території, і розпочав бойові дії в Іраку. Але тут виявилося, що вже іракці не тікають, а відчайдушно б'ються. Тож, всі наступи закінчувалися страшними втратами.
Зброю Саддаму постачали і США, і СРСР, і Франція. Іран шантажував узятими в Лівані заручниками США та Британію, і також отримав зброю. Навіть Ізраїль (!) постачав йому американську зброю, щоб Іран випускав євреїв із країни. Це політика, нічого особистого, суцільний цинізм.
Іран навчився крутитися, і купу озброєнь закуповував на чорному ринку, гроші ж були. Людей в Ірані було набагато більше, ніж в Іраку, і солдатів він не шкодував. В армію можна було піти у 14 років, бійцю видавався пластмасовий ключ від раю як мученикові за віру.

Саддам уже проклинав себе, що затіяв все це. Але вибору у нього не було - Іран на всі пропозиції миру відповідав: йди у відставку, і нехай шиїти в Іраку прийдуть до влади. Втрати Ірану втричі перевищували іракські, але іранцям здавалося - перемога вже близька.

Кілька разів Іран і справді був близьким до перемоги, у тому числі в 1986 році, захопивши півострів Фао, і майже досягнувши Басри. Але іракці стали стіною, і все зірвалося.
За підсумками, 1988 року Іран себе виснажив. У нього не лишилося ні техніки, ні солдатів. Народ втомився і вимагав миру. Іракці пішли у наступ, і зайняли великі території. Застосовувалась хімічна зброя, але Захід передбачувано промовчав. Ну, ще б пак.

Мирний договір підписали 20 серпня 1988 року. Іран та Ірак повернулися до колишніх кордонів. Сотні тисяч людей загинули даремно - війна закінчилася нульовим результатом.

Глава ісламської революції в Ірані імам Хомейні помер рік потому. Новим рахбаром (духовним лідером) став Алі Хаменеї - він править досі.
У 1980 році режим і справді був слабкий і хитався, але війна зміцнила його, і зробила героєм, який врятував країну від окупації та розчленування.
Тож, щось сказати проти такого видатного режиму було вже не можливо.

А так, звичайно, план Саддама був вельми цікавий. Але, як то кажуть, "гладенько було на папері".
показати весь коментар
19.06.2025 08:34 Відповісти
Це не завадило б почитати тим хто вважає що ракетні атаки Ізраїлю на Іран змінять там владу...
показати весь коментар
19.06.2025 08:48 Відповісти
Карлик знову верзе маячню щодо нелегітимності української влади і впровадження власних стамбульських марень. Ніяких домовленостей не буде, кацапських звірів ще неодомашнено українською зброєю.
показати весь коментар
19.06.2025 08:31 Відповісти
А хто підтвердив що в Україні влада легітимна,до конституційного суду ніхто не звертався,хочя збирались,але їм відразу закрили рота.
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
Так точно))режим в Ірані доживає,а очко в масквє потіє)Треба бути повним ідіотом,щоб здатися в такий момент.
показати весь коментар
19.06.2025 08:32 Відповісти
А у нас през розумний аж страшно... 😁
показати весь коментар
19.06.2025 08:41 Відповісти
А ти ,на місці нашого, що зробив би?
показати весь коментар
19.06.2025 08:44 Відповісти
Я ніколи не буду на його місці. Бо маю розум, мораль та сумління.
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
О як забалакало. А все тому , що зараз у білому домі його пудель.
Слухняний і ручний. Який робить все , щоб Україна капітулювала
І біситься , що ЄС не тільки не зменьшила поставки зброї , але і намагається покрити ті 50% які нам надавало США до трупа
показати весь коментар
19.06.2025 08:33 Відповісти
Ну що - всі на цей раз злякалися? Побігли підписувати капітуляцію? ))))
показати весь коментар
19.06.2025 08:37 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 08:37 Відповісти
*** тобі...
показати весь коментар
19.06.2025 08:40 Відповісти
І його дітям, онукам, біомасі рф...
показати весь коментар
19.06.2025 08:47 Відповісти
..коли по Москві полетить наша балістика, ти будеш казати по-іншому!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:40 Відповісти
ПНХ виродок фашистський. Сосія буде знищена!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:55 Відповісти
Ты ********** опустился нижнейшего плинтуса во всём понемании ну ******* И ВСЁ!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 08:57 Відповісти
Черговий ультиматум рашиської орди ,на жаль влада чітко не може заявити чорту, що вони ніколи не підуть на будь які територіальні поступуи ,ніколи не будуть змінювати конституцію під рашиські хотелки і ніколи не будуть розброюватись перед агресором, всі мовчать.
показати весь коментар
19.06.2025 09:01 Відповісти
Значить точно не треба погоджуватися, бо путін завжди бреше
показати весь коментар
19.06.2025 09:08 Відповісти
Тут логіка проста: погіршення ситуації для України означає її поліпшення для москаляндії. То виходить, що воно не хоче поліпшувати для себе ситуацію?
показати весь коментар
19.06.2025 09:40 Відповісти
Чемодани у пуйла вже повні, буде їх закидувати до нас шахедами. Так, це погана новина
показати весь коментар
19.06.2025 09:09 Відповісти
які войовничі пенси та броньовики
показати весь коментар
19.06.2025 09:13 Відповісти
Як же йому не хочеться лома в сраку, як каддафі...
показати весь коментар
19.06.2025 09:16 Відповісти
Погрози і тільки погрози і періодичні іранські дрони та північнокорейські ракети. Здувається Пуйло, бо якби міг захопити Україну, то це б давно це зробив. Іди на йух терорист, ніяких умов кацапа ніхто виконувати не буде, бо це добровільна смерть. То навіщо нам це, коли ми живі і добре даємо по рилу кацапу?
показати весь коментар
19.06.2025 09:37 Відповісти
Х-уйло, ти вляпався у лайно по самі вуха, і хоч ти зовсім не Акела, але чим далі, тим більше твоє звіряче кодло буде переживати, чому ти так обісрався, гешефтів і бонусів ніяких, але море збитків, а від цих переживань недалеко і до удару в тім'ячко, потім оголосять про "апоплексичний удар", тому ти так і нервуєш від страху, що приручені раби таки прискорять твою кінцівку, щоб врятувати хоч би залишки недоімперії, яка все одно розвалиться.
показати весь коментар
19.06.2025 09:41 Відповісти
Здавайтеся бо гірше буде! Ще 2 мильона кацапов загине !
показати весь коментар
19.06.2025 09:42 Відповісти
Нажаль ми самі ведем себе до такого результату що нам ставлять ультиматуми, якщо не змінимо підхід до війни, хтось флеша читав останні пости, орки модернізують шахеди, а що ми робимо для протидії, може налагоджений випуск беспілотників для перехвату або ПЗРК Ігла, чи може на крайній випадок дешевих ІЧ ракет до нашої авіації або гелікоптерів, або їх купили. Ні збільшили кількість неефективних груп з кулеметами, воююємо методами першої світової війни, тому що навіть в другу були аеростати та зенітні гармати.
показати весь коментар
19.06.2025 09:48 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:01 Відповісти
Поки ЗСУ гарно не ,,приголубить" москву -- добра не буде .
показати весь коментар
19.06.2025 10:14 Відповісти
У Ізраїля балістика є, у підсанкційного І рану є, у рашки є. ДЕ НАШІ РАКЕТИ? Коли за Залужного фронт тримали, Зенелох був вічно незадоволений, коли ми постійно відступаємо, він нас убаюкує постійними обіцянками. Скільки там ще відсотків на сьогодні за Зе, вам яких ще доказів потрібно?
показати весь коментар
19.06.2025 11:09 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
19.06.2025 11:15 Відповісти
Якби ми мали ядерну та хімічну зброю, воно б так не розмовляло: один дрон з VX в мацквє і мільйони дохлої русні. А так..
показати весь коментар
19.06.2025 12:20 Відповісти
Ляпнув недопалок з петербурзького підвороття. Отримав підтримку фарбованого рудого краснова? Старі пердуни, пішли а сраку.
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
Країною керує зрадник,люди якого займаються саботажем і крадівництвом,кожного дня втрачаємо території,перспективи плачевні.
показати весь коментар
19.06.2025 15:00 Відповісти
 
 