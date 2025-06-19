Україні варто погодитися на умови РФ у Стамбулі, інакше ситуація для Києва погіршиться, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін радить Україні не зволікати із переговорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Росія готова вести перемовини "за стамбульськими принципами"

Диктатор заявив, що ситуація для Києва "може ще погіршитися, якщо він не домовлятиметься".

Читайте: Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні, - Путін