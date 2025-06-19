УКР
Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні, - Путін

Путін зробив заяву про Німеччину

Росія розглядає Німеччину як сторону, що підтримує Україну. Вона є "співучасником бойових дій".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Диктатор заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних контактів" і він готовий відповісти, якщо канцлер Німеччини захоче зателефонувати.

Водночас Путін засумнівався, що Німеччина здатна відіграти більшу посередницьку роль у переговорах між Росією та Україною, ніж США, адже, за його словами, посередник має залишатися нейтральним.

Ми розглядаємо ФРН не як нейтральну державу, а як сторону, яка підтримує Україну, навіть як співучасника бойових дій,
– підкреслив Путін.

Очільник Кремля також цинічно зазначив, що можливе постачання ракет Taurus Україні нібито не вплине на хід так званої "сво", але зіпсує відносини Німеччини та Росії.

За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін

+27
Сьогодні щось забагато на Цензорі цього 150 сантиметрового під@раса. Невже скоро наїбнеться?
19.06.2025 08:04 Відповісти
+15
***** сумує за бабою Анжелою , сиділо б зараз газом торгувало так ні війни захотіло ...
19.06.2025 08:03 Відповісти
+11
Ваші слова та Богові у ауха...
19.06.2025 08:15 Відповісти
Вдарить по Берліну?
19.06.2025 08:03 Відповісти
соловйови ревуть - шо тільки німці поставлять Тауруси в Україну - потрбно бити по Берліну
19.06.2025 08:09 Відповісти
19.06.2025 08:03 Відповісти
19.06.2025 08:04 Відповісти
19.06.2025 08:15 Відповісти
І лизнув і вскусив.
19.06.2025 08:05 Відповісти
Нимеччина - докажіть що це правда.
19.06.2025 08:07 Відповісти
мало вуйко Адік вас кацапів бив !!! США, В.Британія перешкодили йому добити цю червоножопу, кацапо-совкову, комуно-нацистьку брехливу імперію !!!
19.06.2025 08:07 Відповісти
Чорту вдалось трампа розсварити з ЄС ,тепер ця погань хоче Німечину відмовити від допомоги Україні ,на жаль зелена єрмаківська дипломатія зазнала повного краху .
19.06.2025 08:09 Відповісти
Це дипломатії треба *********** на базарі торгувати
показати весь коментар
Судячи зі стрибка нервового словесного проносу останнім часом, ×уйло виразно відчуло присутність песця.
19.06.2025 08:10 Відповісти
19.06.2025 10:08 Відповісти
ну, дик - нацисти!...
19.06.2025 08:12 Відповісти
І шо далі? А далі лапті у сандалі і срати в чумадан
19.06.2025 08:13 Відповісти
При росте Мерца 1,98 м и }{уйла 1,58 м в прыжке пусть }{уйло сначала до Мерца допрыгнет.
19.06.2025 08:14 Відповісти
путлєр капут...
19.06.2025 08:14 Відповісти
ТВІЙ СПІВУЧАСНИК-КНДР,ПЕС.
19.06.2025 08:15 Відповісти
Перднув пукін у калюжу і чекає, що йому хтось подзвонить. Візьми слухавку і подзвони сам і скажи прямо все що думаєш про людину, якщо ти мужик!!!
19.06.2025 08:16 Відповісти
Вплине,ще як вплине.Робиш міну при поганій грі.Тебе,курва,всі вже розкупили.
19.06.2025 08:17 Відповісти
Ну всё , теперь отключит немцам газ.
19.06.2025 08:19 Відповісти
... рашистам ГААГА.
19.06.2025 08:25 Відповісти
Ну то й що? Коли вже можна баяцца?
19.06.2025 08:27 Відповісти
У мене одного рвотний рефлекс виникає, коли я бачу цю харю?
19.06.2025 08:30 Відповісти
Й після 2027 року ,можливо якщо ще існуватиме,буде розглядати ворогом Європу,бо газ то купляти Європа буде не в москалів)
19.06.2025 08:34 Відповісти
19.06.2025 08:42 Відповісти
Ах ну да, кндр не соучастники, пакеты шли вагонами, а немцы соучастники, и ни одного солдата бундесвера тут небыло, когда таких дебилов начнут отстреливать нормально, трампа недострелили, фицо недострелили, может кто из спецов попробует вову пристрелить наконецто!
19.06.2025 08:56 Відповісти
Хоче залякати щоб не допомагали зброєю
19.06.2025 08:59 Відповісти
И чё теперь, раз соучастник?)
19.06.2025 09:13 Відповісти
побажання німцям - женіть від себе московитських "остербайтерів" і "понаехавших" якнайшвидше!
19.06.2025 09:18 Відповісти
Пішли погрози німцям? Засцяло пуйло? Німців тобі не залакати і скоро отямляться американці. Як там терористи з Ірану, кинув?
19.06.2025 09:38 Відповісти
Та нагидити на рузьге розглядання!
Зосередься на тому, що ти - *****!
19.06.2025 09:51 Відповісти
На переговори з ****** на найвищому рівні мають сідати по одну сторону стола Зеленський+Мерц+Макрон+Стармер+Туск. Бо напросився.
19.06.2025 10:02 Відповісти
На перемовах з куйлом, повинен сидіти слідчий з МКСа Гааги!
19.06.2025 10:35 Відповісти
ну, це на більш віддалену перспективу. Я про те, що має відбутися от-от.

А по сутті - підтримую.
19.06.2025 10:40 Відповісти
Запугивает. Уже давно пишут про концентрирование рашенских сил возле стран Балтии.
19.06.2025 10:28 Відповісти
А увесь Світ розглядає тебе як х*йло, російську підерацію як гетто для латентних п*дарасів, а усі твої заяви як "пох*й шо там це прип*зжене розглядає"...
19.06.2025 11:26 Відповісти
якi бойови дii цеж СВО а терракти на территории Нимечиини ще до СВО це як
19.06.2025 11:52 Відповісти
Ну Попробуй газони **********!всё великий *******!!!!
19.06.2025 16:37 Відповісти
 
 