Росія розглядає Німеччину як співучасника бойових дій в Україні, - Путін

Росія розглядає Німеччину як сторону, що підтримує Україну. Вона є "співучасником бойових дій".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Диктатор заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних контактів" і він готовий відповісти, якщо канцлер Німеччини захоче зателефонувати.

Водночас Путін засумнівався, що Німеччина здатна відіграти більшу посередницьку роль у переговорах між Росією та Україною, ніж США, адже, за його словами, посередник має залишатися нейтральним.

Ми розглядаємо ФРН не як нейтральну державу, а як сторону, яка підтримує Україну, навіть як співучасника бойових дій,

– підкреслив Путін.

Очільник Кремля також цинічно зазначив, що можливе постачання ракет Taurus Україні нібито не вплине на хід так званої "сво", але зіпсує відносини Німеччини та Росії.

