За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден із Дональдом Трампом, що якби він був президентом США на попередньому терміні, війна б не почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Він говорив неодноразово, що якби був президентом, то цієї війни не було б. Я думаю, що і тут він правий", - заявив Путін.

Російський диктатор також згадав свою розмову з колишнім президентом США Джо Байденом, коли говорив про необхідність розв'язувати українське питання мирно, не доводячи до гарячої фази.

"В одній із моїх останніх розмов телефоном з паном Байденом я йому сказав про те, що... не потрібно доводити до якихось конфліктів. Потрібно все вирішувати мирним шляхом. Тобто "треба змусити нинішнє керівництво України задовольнити вимоги своїх громадян, які проживають на Південному Сході", - резюмував Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення, - Волкер