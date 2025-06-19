УКР
За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден із Дональдом Трампом, що якби він був президентом США на попередньому терміні, війна б не почалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Він говорив неодноразово, що якби був президентом, то цієї війни не було б. Я думаю, що і тут він правий", - заявив Путін.

Російський диктатор також згадав свою розмову з колишнім президентом США Джо Байденом, коли говорив про необхідність розв'язувати українське питання мирно, не доводячи до гарячої фази.

"В одній із моїх останніх розмов телефоном з паном Байденом я йому сказав про те, що... не потрібно доводити до якихось конфліктів. Потрібно все вирішувати мирним шляхом. Тобто "треба змусити нинішнє керівництво України задовольнити вимоги своїх громадян, які проживають на Південному Сході", - резюмував Путін.

путін володимир Трамп Дональд
+29
..лизнув знову Трампу!!
19.06.2025 07:19
+21
Брешеш псина кремлівска.не від трампа то залежало. Був би Порошенко президентом у нас, то війни б точно не було б
19.06.2025 07:26
+15
Як би їх батьки користувалися презервативами то таких ганд..ів би не було.
19.06.2025 07:40
..лизнув знову Трампу!!
19.06.2025 07:19
Два вови навперебій лижуть павєлітєлю всесвіту.
19.06.2025 07:21
Як би їх батьки користувалися презервативами то таких ганд..ів би не було.
19.06.2025 07:40
!!!!!!!!!
19.06.2025 08:11
Ну если по сути то это трамп подстилка путлера.
19.06.2025 07:22
Там давно 69.
19.06.2025 07:39
Два чоботи --- пара .
19.06.2025 07:21
Два клоуна😌
19.06.2025 07:23
Кремлівська криса та рудий Тампон вже все порішали....закінчить війну за рахунок України.
19.06.2025 07:25
Ху.йло, не опускайся так низко
19.06.2025 07:25
Брешеш псина кремлівска.не від трампа то залежало. Був би Порошенко президентом у нас, то війни б точно не було б
19.06.2025 07:26
Ви дамо глибоко помиляєтєсь, прізвище президента України не впливало на бажання та мету .уйла захопити або знищити Україну тим, чи іншим способом!
19.06.2025 07:45
Бажання та мету захопити але знищити Україну було у всій ерефії,а не тільки у ..йла.
19.06.2025 08:19
Прізвище нинішнього "президента" стало для ху#ла аналогом червоної тряпки для бика.
19.06.2025 08:37
На бажання не впливало, а на спроможність впливало би!
19.06.2025 10:54
Та ви шо!
От так таки і незалежело від призвища?
А як же ж тоді бути з висловом ***** - кто угодно только не Порошенко?
До речи, цей вислів підхопили ВСІ СМІ коломойських, ахметових, пінчуков, підхватили від мосейсучки з СерЛещами до Карлсона який зараз живе на гркзинській кіче а не в київсткому пентхаузіз пуштунами тощо?
19.06.2025 12:01 Відповісти
Ху..ло є ху..ло.
19.06.2025 07:26
Ти ,******,ляща кидаєш Трампу,можеш ще лизнути в нього.Ти ведеш кегебешну гру,таким чином відтягуєш введення нищівних санкцій.Прийде час на твоїй могилі росиянє будуть срати ходить.Все буде Україна,а па-раша зчезне!
19.06.2025 07:27
Це точно, залишився б один 95 квартал і Офіс призидента...
19.06.2025 07:27
Мабуть ху...ло сподівалося на те що агент виконав всі його бажання. А зараз тільки і залишається що підтримувати свого агента що став посміховиськом для більшості людей
19.06.2025 07:27
Вилизують один одному,а світ страждає...а хтось там про санкції...які санкції,коли сам ***ло трампа отак похвалив...
19.06.2025 07:30
Звісно не було б! Трампон би просто сказав, що "малі діти - хай поб'ються, таке буває" і відвернувся б (ні зброї, ні допомоги Україні та ні санкцій, ні ізоляції для московії).
19.06.2025 07:31
Як же ***** лиже дупу агенту Краснову, завербованому кгб, ще у 1987 році, коли був знятий на відео, як суне свій хер шалавам у московському готелі, а тепер став припіздентом великої країни.
19.06.2025 07:31
Про балачки кремлівської психічнохворої істоти забудуть вже завтра.
19.06.2025 07:37
Бо завтра хтось з них проб'є чергове дно...
19.06.2025 07:58
В унісон - співуни!
19.06.2025 07:39
Кожна кончена криса знає яка на смак срака іншої конченої криси...
19.06.2025 07:47
Взаємний анулінгус світових потвор. Це те що прагне споживати простий нарід у всьому світі. І це те від чого не сховатися нормальним людям.
19.06.2025 07:56
Якби Трумп був президентом. війна раші з Україною давно б закінчилась.
19.06.2025 08:03
Та звичайно не було б. Той пудель пуйла здав би Україну.А клятий Байден навпаки- надав допомоги на 200 млрд $
19.06.2025 08:09
Бл*ть! Трамп бвв раніше презмдентом і війна тривала!!! Вона почалася 20 лютого 2014 року, Трамп був президентом з 2027-го по 2021-й рік!
19.06.2025 08:09
Время пошло вспять - не поспішайте і не кіпішуйте, щоб не робити очєпяток
19.06.2025 08:16
Якби ж то трамп був ПРЕЗИДЕНТОМ... А так просто руде ЧМО. Якби він був дійсно президентом, то й з Іраном домовився б і прутіна "вивів" з України і Ина поставив би на місце...
А так хоть вилизуй хоч не вилизуй, все одно буде РУДЕ ЧМО!
19.06.2025 08:10
Пуйло без мила лізе в дупу Трампа, щоб сподобатися, повторює його брехню.Та влізло би ти і при Трампі, тим більше, що Трамп тут ні до чого, тут помилка дуже вумного наріду 73% у 2019, якби залишився той, що робить ракети і потужні фортифікації замість асфальту, то ти дійсно не рипнувся.
19.06.2025 08:11
Трампопукінський дует. Соліст сьогодні ху...ло.
19.06.2025 08:14
Що це було? Ехо в дупі трампа?
19.06.2025 08:14
КУЙЛО плять жертва пяного аборту...КОЛИ Ж ТИ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС ПЕРЕСТАНЕШ В УКРАЇНІ ПРИПИНЯТИ???І НЕ ТІЛЬКИ В УКРАЇНІ.АЛЕ Й В ЧЕЧНІ.ГРУЗІЇ ,ОСЕТІЇ ,АБХАЗІЇ ,МОЛДОВІ І Т.Д І Т.П...ЧМО НЕЩАСНЕ
19.06.2025 08:14
Это как два старых ****** стараются зачать ребенка. Жопы уже трещат, а они все не оставляют попыток
19.06.2025 08:27
Скоро Гундяєв заявить,що Як би був Трамп,то і Христа би не стратили.....
19.06.2025 08:32
19.06.2025 08:33
Как сам говорил «если бы у бабушки были …, то она была бы дедушкой».
Войны не было бы, если бы мама хутина сделала аборт.
19.06.2025 08:36
Лизнув. Рудий шолудивий пес в екстазі. Кінчив
19.06.2025 08:50
криваві старці
19.06.2025 08:56
Ган донні просто здав би Україну?
маніпулює нарцисом як дитиною, тепер той зробить все що скажуть
19.06.2025 08:57
***** ХЙЛА ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!!ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ БЕСПРИДЕЛ!!!!ГОЛОСУЙТЕ И ДАЛЬШЕ ЗА ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕЕ!!!!!!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗА ИХ БУДУЩЕЕ И ИХ УШЛЁПКОВ!!!!А МЫ ВСЕ РАБЫ!!!!ХА ХА ХА!!!
19.06.2025 09:03
...конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін
Якби замість путіна був Немцов, всі інші країни заздрили б зараз Росії та Україні
Якби замість путіна був Немцов, всі інші країни заздрили б зараз Росії та Україні
19.06.2025 09:25
ха-ха, тепер їх двоє. Я точно знаю, якби путін не став президентом росії (а ще краще якби не родився), то війни в Україні НЕ БУЛО БИ!
19.06.2025 09:52
Анекдот!Сына сына знал бы я то станеш ************ ябы тебя об простынь вытер!!!!
19.06.2025 10:16
Є кацапська ( тьху, тьху) приказка: " Ат асінкі нє радятся апєльсінкі". Глядячи на ***** зрозуміло що і папамама там були такі ж *****!
19.06.2025 11:05
Ху#ло і Трампло підігрують одне одному
19.06.2025 09:53
путін: "Потрібно все вирішувати МИРНИМ шляхом" ... тому росіяни НАПАЛИ на Україну. І про що збирається домовлятися цивілізований світ з цими божевільними ідіотами?
19.06.2025 09:54
Йоханутим немає спокою.Що путлєру,що трампону.
19.06.2025 10:00
про те, що він напав в 2014-му, навіть госдура на це дозвіл давала - він згадувати не хоче.
19.06.2025 10:04
куйло, я тобі вірю. у такому випадку війна би почалася би у 2019 році! Не дарма підкуйловник краснов, намагався зробити державний переворот!!!
19.06.2025 10:16
тут ведь как. могло б не бути. а міг би й бути. кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
19.06.2025 10:42
можно было бы и не публиковать новасть. любые слова или заявления ***** стоят ноль копеек
19.06.2025 10:43
Нарот бамбаса, нарот бамбаса... А як же відібрані, принаймні в мріях, українські землі. Це і є справжня мета.
19.06.2025 11:07
Пуйло знає в яке місце рудому треба лизнути щоб тому сподобалось.
19.06.2025 11:07
якщоб ельцинський зять, не отримав підозру від генпрокурора, а генпрокурор не трахал двух девок в банє, коли його знімав путін, війни могло б і не бути
19.06.2025 11:21
конфлікту нема, є тіке ти підор
19.06.2025 11:51
Это возможно прикрытие для саоего агента. Чтобы не сораалось с крючка.
19.06.2025 13:59
 
 