При президентстве Трампа в США, если бы он получил пост раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом, что если бы он был президентом США на предыдущем сроке, война бы не началась.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.
"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - заявил Путин.
Российский диктатор также вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.
"В одном из моих последних разговоров по телефону с господином Байденом я ему сказал о том, что... не нужно доводить до каких-то конфликтов. Нужно все решать мирным путем. То есть "надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке", - резюмировал Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От так таки і незалежело від призвища?
А як же ж тоді бути з висловом ***** - кто угодно только не Порошенко?
До речи, цей вислів підхопили ВСІ СМІ коломойських, ахметових, пінчуков, підхватили від мосейсучки з СерЛещами до Карлсона який зараз живе на гркзинській кіче а не в київсткому пентхаузіз пуштунами тощо?
А так хоть вилизуй хоч не вилизуй, все одно буде РУДЕ ЧМО!
Войны не было бы, если бы мама хутина сделала аборт.
маніпулює нарцисом як дитиною, тепер той зробить все що скажуть
Якби замість путіна був Немцов, всі інші країни заздрили б зараз Росії та Україні