РУС
5 133 64

При президентстве Трампа в США, если бы он получил пост раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом, что если бы он был президентом США на предыдущем сроке, война бы не началась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - заявил Путин.

Российский диктатор также вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.

"В одном из моих последних разговоров по телефону с господином Байденом я ему сказал о том, что... не нужно доводить до каких-то конфликтов. Нужно все решать мирным путем. То есть "надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке", - резюмировал Путин.

+29
..лизнув знову Трампу!!
19.06.2025 07:19 Ответить
+21
Брешеш псина кремлівска.не від трампа то залежало. Був би Порошенко президентом у нас, то війни б точно не було б
19.06.2025 07:26 Ответить
+15
Як би їх батьки користувалися презервативами то таких ганд..ів би не було.
19.06.2025 07:40 Ответить
..лизнув знову Трампу!!
19.06.2025 07:19 Ответить
Два вови навперебій лижуть павєлітєлю всесвіту.
19.06.2025 07:21 Ответить
Як би їх батьки користувалися презервативами то таких ганд..ів би не було.
19.06.2025 07:40 Ответить
!!!!!!!!!
19.06.2025 08:11 Ответить
Ну если по сути то это трамп подстилка путлера.
19.06.2025 07:22 Ответить
Там давно 69.
19.06.2025 07:39 Ответить
Два чоботи --- пара .
19.06.2025 07:21 Ответить
Два клоуна😌
19.06.2025 07:23 Ответить
Кремлівська криса та рудий Тампон вже все порішали....закінчить війну за рахунок України.
19.06.2025 07:25 Ответить
Ху.йло, не опускайся так низко
19.06.2025 07:25 Ответить
Брешеш псина кремлівска.не від трампа то залежало. Був би Порошенко президентом у нас, то війни б точно не було б
19.06.2025 07:26 Ответить
Ви дамо глибоко помиляєтєсь, прізвище президента України не впливало на бажання та мету .уйла захопити або знищити Україну тим, чи іншим способом!
19.06.2025 07:45 Ответить
Бажання та мету захопити але знищити Україну було у всій ерефії,а не тільки у ..йла.
19.06.2025 08:19 Ответить
Прізвище нинішнього "президента" стало для ху#ла аналогом червоної тряпки для бика.
19.06.2025 08:37 Ответить
На бажання не впливало, а на спроможність впливало би!
19.06.2025 10:54 Ответить
Та ви шо!
От так таки і незалежело від призвища?
А як же ж тоді бути з висловом ***** - кто угодно только не Порошенко?
До речи, цей вислів підхопили ВСІ СМІ коломойських, ахметових, пінчуков, підхватили від мосейсучки з СерЛещами до Карлсона який зараз живе на гркзинській кіче а не в київсткому пентхаузіз пуштунами тощо?
19.06.2025 12:01 Ответить
Ху..ло є ху..ло.
19.06.2025 07:26 Ответить
Ти ,******,ляща кидаєш Трампу,можеш ще лизнути в нього.Ти ведеш кегебешну гру,таким чином відтягуєш введення нищівних санкцій.Прийде час на твоїй могилі росиянє будуть срати ходить.Все буде Україна,а па-раша зчезне!
19.06.2025 07:27 Ответить
Це точно, залишився б один 95 квартал і Офіс призидента...
19.06.2025 07:27 Ответить
Мабуть ху...ло сподівалося на те що агент виконав всі його бажання. А зараз тільки і залишається що підтримувати свого агента що став посміховиськом для більшості людей
19.06.2025 07:27 Ответить
Вилизують один одному,а світ страждає...а хтось там про санкції...які санкції,коли сам ***ло трампа отак похвалив...
19.06.2025 07:30 Ответить
Звісно не було б! Трампон би просто сказав, що "малі діти - хай поб'ються, таке буває" і відвернувся б (ні зброї, ні допомоги Україні та ні санкцій, ні ізоляції для московії).
19.06.2025 07:31 Ответить
Як же ***** лиже дупу агенту Краснову, завербованому кгб, ще у 1987 році, коли був знятий на відео, як суне свій хер шалавам у московському готелі, а тепер став припіздентом великої країни.
19.06.2025 07:31 Ответить
Про балачки кремлівської психічнохворої істоти забудуть вже завтра.
19.06.2025 07:37 Ответить
Бо завтра хтось з них проб'є чергове дно...
19.06.2025 07:58 Ответить
В унісон - співуни!
19.06.2025 07:39 Ответить
Кожна кончена криса знає яка на смак срака іншої конченої криси...
19.06.2025 07:47 Ответить
Взаємний анулінгус світових потвор. Це те що прагне споживати простий нарід у всьому світі. І це те від чого не сховатися нормальним людям.
19.06.2025 07:56 Ответить
Якби Трумп був президентом. війна раші з Україною давно б закінчилась.
19.06.2025 08:03 Ответить
Та звичайно не було б. Той пудель пуйла здав би Україну.А клятий Байден навпаки- надав допомоги на 200 млрд $
19.06.2025 08:09 Ответить
Бл*ть! Трамп бвв раніше презмдентом і війна тривала!!! Вона почалася 20 лютого 2014 року, Трамп був президентом з 2027-го по 2021-й рік!
19.06.2025 08:09 Ответить
Время пошло вспять - не поспішайте і не кіпішуйте, щоб не робити очєпяток
19.06.2025 08:16 Ответить
Якби ж то трамп був ПРЕЗИДЕНТОМ... А так просто руде ЧМО. Якби він був дійсно президентом, то й з Іраном домовився б і прутіна "вивів" з України і Ина поставив би на місце...
А так хоть вилизуй хоч не вилизуй, все одно буде РУДЕ ЧМО!
19.06.2025 08:10 Ответить
Пуйло без мила лізе в дупу Трампа, щоб сподобатися, повторює його брехню.Та влізло би ти і при Трампі, тим більше, що Трамп тут ні до чого, тут помилка дуже вумного наріду 73% у 2019, якби залишився той, що робить ракети і потужні фортифікації замість асфальту, то ти дійсно не рипнувся.
19.06.2025 08:11 Ответить
Трампопукінський дует. Соліст сьогодні ху...ло.
19.06.2025 08:14 Ответить
Що це було? Ехо в дупі трампа?
19.06.2025 08:14 Ответить
КУЙЛО плять жертва пяного аборту...КОЛИ Ж ТИ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС ПЕРЕСТАНЕШ В УКРАЇНІ ПРИПИНЯТИ???І НЕ ТІЛЬКИ В УКРАЇНІ.АЛЕ Й В ЧЕЧНІ.ГРУЗІЇ ,ОСЕТІЇ ,АБХАЗІЇ ,МОЛДОВІ І Т.Д І Т.П...ЧМО НЕЩАСНЕ
19.06.2025 08:14 Ответить
Это как два старых ****** стараются зачать ребенка. Жопы уже трещат, а они все не оставляют попыток
19.06.2025 08:27 Ответить
Скоро Гундяєв заявить,що Як би був Трамп,то і Христа би не стратили.....
19.06.2025 08:32 Ответить
19.06.2025 08:33 Ответить
Как сам говорил «если бы у бабушки были …, то она была бы дедушкой».
Войны не было бы, если бы мама хутина сделала аборт.
19.06.2025 08:36 Ответить
Лизнув. Рудий шолудивий пес в екстазі. Кінчив
19.06.2025 08:50 Ответить
криваві старці
19.06.2025 08:56 Ответить
Ган донні просто здав би Україну?
маніпулює нарцисом як дитиною, тепер той зробить все що скажуть
19.06.2025 08:57 Ответить
***** ХЙЛА ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!!ЭТО УЖЕ ПОЛНЫЙ БЕСПРИДЕЛ!!!!ГОЛОСУЙТЕ И ДАЛЬШЕ ЗА ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕЕ!!!!!!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗА ИХ БУДУЩЕЕ И ИХ УШЛЁПКОВ!!!!А МЫ ВСЕ РАБЫ!!!!ХА ХА ХА!!!
19.06.2025 09:03 Ответить
...конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3558722
Якби замість путіна був Немцов, всі інші країни заздрили б зараз Росії та Україні
19.06.2025 09:25 Ответить
ха-ха, тепер їх двоє. Я точно знаю, якби путін не став президентом росії (а ще краще якби не родився), то війни в Україні НЕ БУЛО БИ!
19.06.2025 09:52 Ответить
Анекдот!Сына сына знал бы я то станеш ************ ябы тебя об простынь вытер!!!!
19.06.2025 10:16 Ответить
Є кацапська ( тьху, тьху) приказка: " Ат асінкі нє радятся апєльсінкі". Глядячи на ***** зрозуміло що і папамама там були такі ж *****!
19.06.2025 11:05 Ответить
Ху#ло і Трампло підігрують одне одному
19.06.2025 09:53 Ответить
путін: "Потрібно все вирішувати МИРНИМ шляхом" ... тому росіяни НАПАЛИ на Україну. І про що збирається домовлятися цивілізований світ з цими божевільними ідіотами?
19.06.2025 09:54 Ответить
Йоханутим немає спокою.Що путлєру,що трампону.
19.06.2025 10:00 Ответить
про те, що він напав в 2014-му, навіть госдура на це дозвіл давала - він згадувати не хоче.
19.06.2025 10:04 Ответить
куйло, я тобі вірю. у такому випадку війна би почалася би у 2019 році! Не дарма підкуйловник краснов, намагався зробити державний переворот!!!
19.06.2025 10:16 Ответить
тут ведь как. могло б не бути. а міг би й бути. кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
19.06.2025 10:42 Ответить
можно было бы и не публиковать новасть. любые слова или заявления ***** стоят ноль копеек
19.06.2025 10:43 Ответить
Нарот бамбаса, нарот бамбаса... А як же відібрані, принаймні в мріях, українські землі. Це і є справжня мета.
19.06.2025 11:07 Ответить
Пуйло знає в яке місце рудому треба лизнути щоб тому сподобалось.
19.06.2025 11:07 Ответить
якщоб ельцинський зять, не отримав підозру від генпрокурора, а генпрокурор не трахал двух девок в банє, коли його знімав путін, війни могло б і не бути
19.06.2025 11:21 Ответить
конфлікту нема, є тіке ти підор
19.06.2025 11:51 Ответить
Это возможно прикрытие для саоего агента. Чтобы не сораалось с крючка.
19.06.2025 13:59 Ответить
 
 