При президентстве Трампа в США, если бы он получил пост раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом, что если бы он был президентом США на предыдущем сроке, война бы не началась.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

"Он говорил неоднократно, что если бы был президентом, то этой войны не было бы. Я думаю, что и здесь он прав", - заявил Путин.

Российский диктатор также вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Джо Байденом, когда говорил о необходимости решать украинский вопрос мирно, не доводя до горячей фазы.

"В одном из моих последних разговоров по телефону с господином Байденом я ему сказал о том, что... не нужно доводить до каких-то конфликтов. Нужно все решать мирным путем. То есть "надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на Юго-Востоке", - резюмировал Путин.

