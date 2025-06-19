Россия рассматривает Германию как соучастника боевых действий в Украине, - Путин
Россия рассматривает Германию как сторону, поддерживающую Украину. Она является "соучастником боевых действий".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.
Диктатор заявил, что Россия якобы "не отказывается ни от каких контактов", и он готов ответить, если канцлер Германии захочет позвонить.
В то же время Путин усомнился, что Германия способна сыграть большую посредническую роль в переговорах между Россией и Украиной, чем США, ведь, по его словам, посредник должен оставаться нейтральным.
"Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину, даже как соучастника боевых действий", - подчеркнул Путин.
Глава Кремля также цинично отметил, что возможная поставка ракет Taurus Украине якобы не повлияет на ход так называемой "сво", но испортит отношения Германии и России.
Та нагидити на рузьге розглядання!
Зосередься на тому, що ти - *****!
А по сутті - підтримую.