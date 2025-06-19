РУС
Россия рассматривает Германию как соучастника боевых действий в Украине, - Путин

Путин сделал заявление о Германии

Россия рассматривает Германию как сторону, поддерживающую Украину. Она является "соучастником боевых действий".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

Диктатор заявил, что Россия якобы "не отказывается ни от каких контактов", и он готов ответить, если канцлер Германии захочет позвонить.

В то же время Путин усомнился, что Германия способна сыграть большую посредническую роль в переговорах между Россией и Украиной, чем США, ведь, по его словам, посредник должен оставаться нейтральным.

"Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину, даже как соучастника боевых действий", - подчеркнул Путин.

Глава Кремля также цинично отметил, что возможная поставка ракет Taurus Украине якобы не повлияет на ход так называемой "сво", но испортит отношения Германии и России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При президентстве США Трампа, если бы он получил должность раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин

Германия (7284) путин владимир (32225)
+27
Сьогодні щось забагато на Цензорі цього 150 сантиметрового під@раса. Невже скоро наїбнеться?
19.06.2025 08:04 Ответить
+15
***** сумує за бабою Анжелою , сиділо б зараз газом торгувало так ні війни захотіло ...
19.06.2025 08:03 Ответить
+11
Ваші слова та Богові у ауха...
19.06.2025 08:15 Ответить
Вдарить по Берліну?
19.06.2025 08:03 Ответить
соловйови ревуть - шо тільки німці поставлять Тауруси в Україну - потрбно бити по Берліну
19.06.2025 08:09 Ответить
***** сумує за бабою Анжелою , сиділо б зараз газом торгувало так ні війни захотіло ...
19.06.2025 08:03 Ответить
Сьогодні щось забагато на Цензорі цього 150 сантиметрового під@раса. Невже скоро наїбнеться?
19.06.2025 08:04 Ответить
Ваші слова та Богові у ауха...
19.06.2025 08:15 Ответить
І лизнув і вскусив.
19.06.2025 08:05 Ответить
Нимеччина - докажіть що це правда.
19.06.2025 08:07 Ответить
мало вуйко Адік вас кацапів бив !!! США, В.Британія перешкодили йому добити цю червоножопу, кацапо-совкову, комуно-нацистьку брехливу імперію !!!
19.06.2025 08:07 Ответить
Чорту вдалось трампа розсварити з ЄС ,тепер ця погань хоче Німечину відмовити від допомоги Україні ,на жаль зелена єрмаківська дипломатія зазнала повного краху .
19.06.2025 08:09 Ответить
Це дипломатії треба *********** на базарі торгувати
19.06.2025 09:52 Ответить
Судячи зі стрибка нервового словесного проносу останнім часом, ×уйло виразно відчуло присутність песця.
19.06.2025 08:10 Ответить
19.06.2025 10:08 Ответить
ну, дик - нацисти!...
19.06.2025 08:12 Ответить
І шо далі? А далі лапті у сандалі і срати в чумадан
19.06.2025 08:13 Ответить
При росте Мерца 1,98 м и }{уйла 1,58 м в прыжке пусть }{уйло сначала до Мерца допрыгнет.
19.06.2025 08:14 Ответить
путлєр капут...
19.06.2025 08:14 Ответить
ТВІЙ СПІВУЧАСНИК-КНДР,ПЕС.
19.06.2025 08:15 Ответить
Перднув пукін у калюжу і чекає, що йому хтось подзвонить. Візьми слухавку і подзвони сам і скажи прямо все що думаєш про людину, якщо ти мужик!!!
19.06.2025 08:16 Ответить
Вплине,ще як вплине.Робиш міну при поганій грі.Тебе,курва,всі вже розкупили.
19.06.2025 08:17 Ответить
Ну всё , теперь отключит немцам газ.
19.06.2025 08:19 Ответить
... рашистам ГААГА.
19.06.2025 08:25 Ответить
Ну то й що? Коли вже можна баяцца?
19.06.2025 08:27 Ответить
У мене одного рвотний рефлекс виникає, коли я бачу цю харю?
19.06.2025 08:30 Ответить
Й після 2027 року ,можливо якщо ще існуватиме,буде розглядати ворогом Європу,бо газ то купляти Європа буде не в москалів)
19.06.2025 08:34 Ответить
19.06.2025 08:42 Ответить
Ах ну да, кндр не соучастники, пакеты шли вагонами, а немцы соучастники, и ни одного солдата бундесвера тут небыло, когда таких дебилов начнут отстреливать нормально, трампа недострелили, фицо недострелили, может кто из спецов попробует вову пристрелить наконецто!
19.06.2025 08:56 Ответить
Хоче залякати щоб не допомагали зброєю
19.06.2025 08:59 Ответить
И чё теперь, раз соучастник?)
19.06.2025 09:13 Ответить
побажання німцям - женіть від себе московитських "остербайтерів" і "понаехавших" якнайшвидше!
19.06.2025 09:18 Ответить
Пішли погрози німцям? Засцяло пуйло? Німців тобі не залакати і скоро отямляться американці. Як там терористи з Ірану, кинув?
19.06.2025 09:38 Ответить
Та нагидити на рузьге розглядання!
Зосередься на тому, що ти - *****!
19.06.2025 09:51 Ответить
На переговори з ****** на найвищому рівні мають сідати по одну сторону стола Зеленський+Мерц+Макрон+Стармер+Туск. Бо напросився.
19.06.2025 10:02 Ответить
На перемовах з куйлом, повинен сидіти слідчий з МКСа Гааги!
19.06.2025 10:35 Ответить
ну, це на більш віддалену перспективу. Я про те, що має відбутися от-от.

А по сутті - підтримую.
19.06.2025 10:40 Ответить
Запугивает. Уже давно пишут про концентрирование рашенских сил возле стран Балтии.
19.06.2025 10:28 Ответить
А увесь Світ розглядає тебе як х*йло, російську підерацію як гетто для латентних п*дарасів, а усі твої заяви як "пох*й шо там це прип*зжене розглядає"...
19.06.2025 11:26 Ответить
якi бойови дii цеж СВО а терракти на территории Нимечиини ще до СВО це як
19.06.2025 11:52 Ответить
Ну Попробуй газони **********!всё великий *******!!!!
19.06.2025 16:37 Ответить
 
 