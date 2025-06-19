Песков о встрече Путина, Трампа и Зеленского: Должна основываться на "уже подготовленных точках"
В Кремле заявили о гипотетической возможности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, однако отметили, что для этого должны быть выполнены ряд условий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которое цитируют росСМИ.
Песков отметил, что подобная встреча "должна быть результатом длительной работы" и основываться на "уже подготовленных точках". По его словам, Москва ожидает выхода на "третий раунд переговоров" с Украиной.
В то же время в Кремле заявили, что для начала переговорного процесса Киев "должен понять", что ситуация "изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".
Доведеться вдовольнитися пісною *******!
- нічого крім капітуляції вони нам не запропонують НІКОЛИ
- інші пункти будуть підготовкою до другого вторгнення або капітуляції.
- слухати їх немає сенсу
Наша дипломатія має робити з притомними, а слухати оце все мають лікарі а не ми тут. І в Стамбул треба лікарів посилати
Чого б їм не бикувати далі...