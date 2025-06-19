РУС
Песков о встрече Путина, Трампа и Зеленского: Должна основываться на "уже подготовленных точках"

дмитро, песков

В Кремле заявили о гипотетической возможности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, однако отметили, что для этого должны быть выполнены ряд условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которое цитируют росСМИ.

Песков отметил, что подобная встреча "должна быть результатом длительной работы" и основываться на "уже подготовленных точках". По его словам, Москва ожидает выхода на "третий раунд переговоров" с Украиной.

В то же время в Кремле заявили, что для начала переговорного процесса Киев "должен понять", что ситуация "изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

Также читайте: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: "Вопрос в том, кто будет подписывать документы"

ЩЕ РАЗ.

- нічого крім капітуляції вони нам не запропонують НІКОЛИ
- інші пункти будуть підготовкою до другого вторгнення або капітуляції.
- слухати їх немає сенсу

Наша дипломатія має робити з притомними, а слухати оце все мають лікарі а не ми тут. І в Стамбул треба лікарів посилати
+9
Звичайно змінилася 1 000 000 кацапів не дадуть збрехати
+2
звичайно змінилася- МКСуд видав ордер на арешт військового злочинця путіна
Що смоктати москалики будуть без солі. Так і занотуємо.
Народна прикмета. Чим більше із кацапляндії лунає шуму про перемовини-тим гірші там справи.
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову
Ну коли в нас відсутня дипломатія яка мала викривати злочини рашистів і так звані ультимативні переговори ,вилазить рашиське чмо і щось там торочить
Так послухаєш цей туалетний йоршик, і думаєш навіщо він відволікається від валізи. І у ху....ла антисанітарія і ніхто його нічого не питає, бо покаа він вусами ворушить у ху...ла вже інша думка
Кто такое сказал? Иди нах писькофф!!!
Орки викотили у Стамбулі ультиматум - "українська"(?) сторона мовчки ковтнула і пішла розказувать про корисні переговори "спасіба Трампу".
Чого б їм не бикувати далі...
Низка умов, кажеш? Нанижи ту низку собі на стручок.
У піськова знову еротичні фантазії - про підготовлені точки.
Зустріч має проходити у присутності Мерца, Стаммера, Макрона, Дуди, Павела
Піськов іди *****. Три точки блть
Є така непогано підготовленна "точка" - Гаага!
Та кінці кінців офіційно пошліть цього таракана курсом крейсера "масква".Прошестерив чверть віка,буде ще умови видвигать.Умова одна - пішов на йух!
доки ці косорилі кацапокитайці не відповзуть в своє болото нема про що говорити ні з пуйлом, ні з його падєльніком тампоном, тільки треба не на укриттях гроші дерибанити, а довгі ракети клепати і ось тоді буде про що говорити, особливо з американським нндоумком.
Дві точки є. За одною і іншою щокою *****.
