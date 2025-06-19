Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: "Вопрос в том, кто будет подписывать документы"

Российский диктатор Владимир Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Путина, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". В то же время глава Кремля снова начал рассказывать, что Зеленский якобы нелегитимен.

"Я готов встретиться с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы? Документы должны быть подписаны легитимной властью Украины, иначе они не будут иметь никакой силы... Нам безразлично, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры - ради Бога, пусть это будет он", - заявил российский диктатор.

Также глава Кремля заявил, что переговорная группа РФ якобы поддерживает контакт с украинскими представителями.

Кроме этого, он сказал, что "переговорные группы договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня".

