РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
18 496 202

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: "Вопрос в том, кто будет подписывать документы"

путін

Российский диктатор Владимир Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Путина, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". В то же время глава Кремля снова начал рассказывать, что Зеленский якобы нелегитимен.

"Я готов встретиться с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы? Документы должны быть подписаны легитимной властью Украины, иначе они не будут иметь никакой силы... Нам безразлично, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры - ради Бога, пусть это будет он", - заявил российский диктатор.

Также глава Кремля заявил, что переговорная группа РФ якобы поддерживает контакт с украинскими представителями.

Кроме этого, он сказал, что "переговорные группы договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня".

Также читайте: Путин о возможности встречи с Зеленским: "Кто вообще ведет переговоры с террористами?"

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) путин владимир (32225)
Топ комментарии
+37
Дурник просто тягне час.
19.06.2025 02:01 Ответить
+25
Ось що буває коли не звертаєшся у Конституційний Суд щодо трактування можливості продовження терміну дії посади президента під час військового стану - будь-який диктатор буде об тебе витирати ноги.
19.06.2025 03:24 Ответить
+15
вот буйло зустрінешся з ЗЄлєю і підпишеш всі "документи", а з нашої сторони - необовьязково

чи хочеш, щоб Залужний у тебе капітуляцію приймав ?

.
19.06.2025 02:03 Ответить
Спеціально для dav19821 та йому подібним: Как писал в своё время ваш талантливейший деятель культуры Л.Филатов в своей " Сказке про Федота стрельца..." цитирую для тебя дебила ***... : "...ты у нас такой дурак по суботам али как?". Так вот война кремлёвского вашего педофила -*****, военного преступника и терориста №1 на планете Земля - это месть Украине и ёё народу за то, что Украина не россия и положила большой член на него, этого "окурка" недоделанного и невесть от кого рождённого. За то, что ваш педофил хотел войти в мировую историю, как сибиратель земель русских, а вошёл и так в ней на все поколенья и века останется как *****, это поганяло ему дали футбольные фаны харьковского футбольного клуба "Металист". Во -вторых за то, что Украинский народ скинул с трона президента Украины этого зека януковича, ставленика *****. За Майдан( который показал всему миру, как нужно бороться с ненавистной народу властью). За то, что приняв в 1991 году Верховной Радой Украины на законодательном уровне независимость от "совка" и свою новую Конституцию не собирается воссоединяться с кацапией и белорусами, как холопами *****, в новое государство - новый ********** совок и становиться рабами ********** кацапии. За то, что Украина, как суверенное государство, и её народ приняла решение вступить в Европейский союз и НАТО и жить достойно, как процветающее Европейское государство. За то что народ Украины это не кацапы и никогда перед вами орками недоразвитыми не станет на колени. За то, что мы с вами никогда не были братьями, а всю вашу гнилую историю мы с вами мокшами ордынскими воюем, потому что вы такой сброд, а не народ, что не даёте жить другим народам и странам с вами соседствующими, своей жизнью, в мире и дружбе со своими соседями и всегда посягались на соседние территории, хотя своих земель неосвоенных, таёжных и Богом забытых немеряно. И так далее и прочее, всего накопилось столько, что тебе дебилу и тебе подобным имбицилам долго объяснять. Так о какой ты там полной капитуляции Украины, через свой поганый рот высераешь? У вас же с нами не война а сво, как ваш ***** это вам имбицилам озвучил? Ты видел с какой миссией вы пришли на святую Украинскую землю и что вы, начиая с 2014 года натворили в Украине? Скоро, совсем скоро ваши доблестные войска, сами себя назвавшие 2-й армией мира ( с чего вы это взяли или высосали?) я так думаю скорее всего от того, что кремлёвский педофил -***** захотел такого планетарного величия и вам эту лапшу на уши развесил, будут драпать с Украины такими темпами, что губы будут за уши заворачиваться. И прийдётся вам за все злодеяния, что вы натворили в Украине отвечать и платить репарациии и долго прийдётся за всё расплачиваться. А народ Украины вам ничего не забудет и не простит, это навека. А место вашего правителя - кремлёвского педофила-*****, военного преступника и террориста №1 в мире, на планете Земля, на виселице, как казнили в своё время в Нюрнберге высшее военно-политическое руководство 3-го рейха фашистской Германии. Ну в лучшем случае пожизненное заключение в какой нибудь Европейской тюрьме, где отбывают наказание все военные преступники, совершившие свои злодеяния против человечества. Так что полная капитуляция может быть только со стороны ********** кацапии и никак иначе, усвой это и передай своим единомышленникам. Как говорил ваш же старый мерин, министр вашего МИДа, лавров: дебилы *****!
20.06.2025 09:41 Ответить
