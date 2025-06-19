Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським: "Питання в тому, хто підписуватиме документи"

Російський диктатор Володимир Путін допустив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час пресконференції з іноземними журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, така зустріч можлива на завершальному етапі переговорів, щоб "поставити крапку". Водночас очільник Кремля знову почав розповідати, що Зеленський нібито нелегітимний.

"Я готовий зустрітися із Зеленським. Питання в тому, хто підписуватиме документи? Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше вони не матимуть жодної сили... Нам байдуже, хто веде переговори, навіть якщо це Зеленський. Якщо українська держава довіряє комусь вести перемовини – заради Бога, нехай це буде він", - заявив російський диктатор.

Також глава Кремля заявив, що переговорна група РФ нібито підтримує контакт з українськими представниками.

Окрім цього, він сказав, що "переговорні групи домовляються про проведення наступного раунду після 22 червня".

