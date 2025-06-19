УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
2 336 20

Пєсков про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: Має ґрунтуватися на "вже підготовлених точках"

дмитро,пєсков

У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитують росЗМІ.

Пєсков зазначив, що подібна зустріч "має бути результатом тривалої роботи" та ґрунтуватися на "вже підготовлених точках". За його словами, Москва очікує виходу на "третій раунд переговорів" з Україною.

Водночас у Кремлі заявили, що для початку переговорного процесу Київ "має зрозуміти", що ситуація "змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт призведе до його розростання, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) Пєсков Дмитро (1756) путін володимир (24841) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ЩЕ РАЗ.

- нічого крім капітуляції вони нам не запропонують НІКОЛИ
- інші пункти будуть підготовкою до другого вторгнення або капітуляції.
- слухати їх немає сенсу

Наша дипломатія має робити з притомними, а слухати оце все мають лікарі а не ми тут. І в Стамбул треба лікарів посилати
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
+9
Звичайно змінилася 1 000 000 кацапів не дадуть збрехати
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
+2
У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.

Доведеться вдовольнитися пісною *******!
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно змінилася 1 000 000 кацапів не дадуть збрехати
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
звичайно змінилася- МКСуд видав ордер на арешт військового злочинця путіна
показати весь коментар
19.06.2025 12:28 Відповісти
У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.

Доведеться вдовольнитися пісною *******!
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Що смоктати москалики будуть без солі. Так і занотуємо.
показати весь коментар
19.06.2025 12:20 Відповісти
Народна прикмета. Чим більше із кацапляндії лунає шуму про перемовини-тим гірші там справи.
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
ЩЕ РАЗ.

- нічого крім капітуляції вони нам не запропонують НІКОЛИ
- інші пункти будуть підготовкою до другого вторгнення або капітуляції.
- слухати їх немає сенсу

Наша дипломатія має робити з притомними, а слухати оце все мають лікарі а не ми тут. І в Стамбул треба лікарів посилати
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Ну коли в нас відсутня дипломатія яка мала викривати злочини рашистів і так звані ультимативні переговори ,вилазить рашиське чмо і щось там торочить
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
Так послухаєш цей туалетний йоршик, і думаєш навіщо він відволікається від валізи. І у ху....ла антисанітарія і ніхто його нічого не питає, бо покаа він вусами ворушить у ху...ла вже інша думка
показати весь коментар
19.06.2025 11:59 Відповісти
Кто такое сказал? Иди нах писькофф!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:59 Відповісти
Орки викотили у Стамбулі ультиматум - "українська"(?) сторона мовчки ковтнула і пішла розказувать про корисні переговори "спасіба Трампу".
Чого б їм не бикувати далі...
показати весь коментар
19.06.2025 12:01 Відповісти
Низка умов, кажеш? Нанижи ту низку собі на стручок.
показати весь коментар
19.06.2025 12:04 Відповісти
У піськова знову еротичні фантазії - про підготовлені точки.
показати весь коментар
19.06.2025 12:08 Відповісти
Зустріч має проходити у присутності Мерца, Стаммера, Макрона, Дуди, Павела
показати весь коментар
19.06.2025 12:14 Відповісти
Піськов іди *****. Три точки блть
показати весь коментар
19.06.2025 12:15 Відповісти
Є така непогано підготовленна "точка" - Гаага!
показати весь коментар
19.06.2025 12:16 Відповісти
Та кінці кінців офіційно пошліть цього таракана курсом крейсера "масква".Прошестерив чверть віка,буде ще умови видвигать.Умова одна - пішов на йух!
показати весь коментар
19.06.2025 12:38 Відповісти
доки ці косорилі кацапокитайці не відповзуть в своє болото нема про що говорити ні з пуйлом, ні з його падєльніком тампоном, тільки треба не на укриттях гроші дерибанити, а довгі ракети клепати і ось тоді буде про що говорити, особливо з американським нндоумком.
показати весь коментар
19.06.2025 12:56 Відповісти
Дві точки є. За одною і іншою щокою *****.
показати весь коментар
19.06.2025 13:34 Відповісти
 
 