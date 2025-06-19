Пєсков про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: Має ґрунтуватися на "вже підготовлених точках"
У Кремлі заявили про гіпотетичну можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським, однак наголосили, що для цього мають бути виконані низка умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитують росЗМІ.
Пєсков зазначив, що подібна зустріч "має бути результатом тривалої роботи" та ґрунтуватися на "вже підготовлених точках". За його словами, Москва очікує виходу на "третій раунд переговорів" з Україною.
Водночас у Кремлі заявили, що для початку переговорного процесу Київ "має зрозуміти", що ситуація "змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".
