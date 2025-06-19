УКР
4 872 48

Втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт призведе до його розростання, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі вважають, втручання США у конфлікт Ізраїлю та Ірану призведе до його розростання.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це розростання географії конфлікту. Ми чуємо заяви, які йдуть з Тегерану. Тобто це буде ще один страшний виток ескалації", - сказав він.

Читайте: Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Диктатор Путін сказав, що Росія не допомагатиме Ірану відбивати атаки Ізраїлю.

За даними ЗМІ, США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

Автор: 

Ізраїль (1829) Іран (2336) Пєсков Дмитро (1756) США (24372)
Топ коментарі
+21
Ну значить втручання США призведе до закінчення війни між Ізраїлем та Іраном. І можна буде зайнятися кацапстаном. Піська не помиляється
показати весь коментар
19.06.2025 11:30 Відповісти
+20
Значит хорошие сапоги, надо брать
показати весь коментар
19.06.2025 11:27 Відповісти
+15
показати весь коментар
19.06.2025 11:29 Відповісти
А ти і радієш, піськов . Бо ціна на нафту зростає
показати весь коментар
19.06.2025 11:26 Відповісти
Він тупо підюджує крашеного...
показати весь коментар
19.06.2025 11:47 Відповісти
Значит хорошие сапоги, надо брать
показати весь коментар
19.06.2025 11:27 Відповісти
завали хл*****, підар!
йди краще ***** валізками запасися, ************
до речі, оголошення:
конкурс на посаду начальника генштабу ірану, оплата похвилинна
показати весь коментар
19.06.2025 11:27 Відповісти
фото в тєму:
пітєрські таксісти біля пулково ловлять сигнал мобільного (зв'язок накрився)
одні корінні кацапи

показати весь коментар
19.06.2025 11:30 Відповісти
Ловлять смс-замовлення прилєтающіх з Востока клієнтів...
показати весь коментар
19.06.2025 11:39 Відповісти
ПНХ гній вусатий!
показати весь коментар
19.06.2025 11:28 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 11:29 Відповісти
Як його покуйовдило!
показати весь коментар
19.06.2025 11:36 Відповісти
Ну значить втручання США призведе до закінчення війни між Ізраїлем та Іраном. І можна буде зайнятися кацапстаном. Піська не помиляється
показати весь коментар
19.06.2025 11:30 Відповісти
Угу, "займуться". Для Трампа в рос-укр війні "іраном" являється Україна...
показати весь коментар
19.06.2025 11:55 Відповісти
Сдает, Навка.
Где напор? Где экспрессия?!
показати весь коментар
19.06.2025 11:30 Відповісти
шось кацапи розкудахтались, мабуть знають шо після Ірану Ізраїль допоможе виїбати кацапів по повній
показати весь коментар
19.06.2025 11:31 Відповісти
Скоріше до його завершення. З осі зла, Іран-Кндр-Россія, одну можна були викинути.
показати весь коментар
19.06.2025 11:32 Відповісти
Було б добре шоб його чуйка не підвела
показати весь коментар
19.06.2025 11:33 Відповісти
їпало в цього підара надто перелякане
очкує на макс обертах
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
Ти ще США розкажи за*упа вусата що їм робити!
показати весь коментар
19.06.2025 11:33 Відповісти
Він Трампу розкаже. А вже той спробує розказати США.
показати весь коментар
19.06.2025 11:38 Відповісти
Глашатай москальського Політбюро Піськов передає відкритими каналами вказівку трумпу! Нє смєть!
показати весь коментар
19.06.2025 11:34 Відповісти
Хотілося б більш розгорнуто і з аргументацією спеціалістів-міжнародників. 😊 (Прикинуся серйозним після чергової гуморески)
показати весь коментар
19.06.2025 11:35 Відповісти
А коли погнали в Україну білорусів, а потім привезли "чучхеїстів" - це не було "розростанням конфлікту"?
показати весь коментар
19.06.2025 11:36 Відповісти
от цікаво, чи наважиться ***** відсипати хусітам "бастіони" для протидії трьом Штатівським авіаносним групам?
показати весь коментар
19.06.2025 11:39 Відповісти
А вони у нього є - ті "бастіони"? Кацапи кидають по нас усе те, що у них є, і те, що встигають вироблять... Вони уже іранців "кинули" і з Су-35-ми, і з С-300/400... Замість передать їм те, за що іранці ВЖЕ ЗАПЛАТИЛИ, вони їх, в черговий раз, "нагодували обіцянками"...
показати весь коментар
19.06.2025 12:14 Відповісти
ну нема, так нема
добре, що хоч Ізраїль угандошив два с-400 на ірані, показово
показати весь коментар
19.06.2025 12:29 Відповісти
Яка налякана пика у піськова!
показати весь коментар
19.06.2025 11:37 Відповісти
Боїться що ху...ло не зрозуміє куди його йоршик подівся
показати весь коментар
19.06.2025 12:07 Відповісти
Послухай рашистів і зроби все навпаки. Навпаки сша може за один-два дні покінчити з іранським режимом і поставити до влади своїх проксі і зняти з Ірану санкції. Цього і боїться Московський Режим. Тому що московському режиму вигідна вічна війна і безкінечні тліючі конфлікти на близькому сході які на дають дешевій нафті і газу вийти на Європейські ринки
показати весь коментар
19.06.2025 11:38 Відповісти
у тебя забыли спросить, ******* усатое
показати весь коментар
19.06.2025 11:40 Відповісти
👍 А хотілося б подивитись на те "розростання" того конфлікту! Хотілося б подивитись на те, як расєя буде виконувати свої союзницькі щодо Ірану обов'язки!
показати весь коментар
19.06.2025 11:43 Відповісти
Давай подивимося як свої обов'язки по відношенню до України виконує США...
показати весь коментар
19.06.2025 11:51 Відповісти
США == росія, Україна == Іран ? Ви нічого не наплутали?
показати весь коментар
19.06.2025 12:14 Відповісти
Нічого.
Іран такий самий союзник росії як Україна була для штатів. Штати без вагань зрадили Україну так само як і росія злила Іран. Помінялись...
показати весь коментар
19.06.2025 12:38 Відповісти
Все так 100%. Але ж ЦЕНЗОР пише про події в Ірані, а не в Україні.
показати весь коментар
19.06.2025 12:54 Відповісти
Так вони вже сказали що не будуть втручатися. Ху...лостан завжди своїх друзів бросают, як і своїх солдат. Вони тільки у піснях красава, а так збір падлюк
показати весь коментар
19.06.2025 12:05 Відповісти
+100500! Про це й мова!
показати весь коментар
19.06.2025 12:28 Відповісти
Це зрозуміло, що доню посадять на електричний стілець, коли виявиться, що пуйло його купив. Але цікаво інше, проти Раші введуть нові санкції за це?
показати весь коментар
19.06.2025 11:43 Відповісти
Давно пора было положить конец этому людоедскому режиму еще 1979 году!
показати весь коментар
19.06.2025 11:57 Відповісти
Це йому ху...ло, не вставай з валізи, наговорив
показати весь коментар
19.06.2025 12:01 Відповісти
я так бачу, що команди і настанови Трампу вже дає піськов з неприхованими елементами погроз.
Це точно Америка стала великою?)

Ле цю лупу знайти аби розгледіти цю велич?
показати весь коментар
19.06.2025 12:08 Відповісти
Піськов каже й сам сциться під себе)))
показати весь коментар
19.06.2025 12:19 Відповісти
А как же военный договор Рашки с Ираном?
показати весь коментар
19.06.2025 12:35 Відповісти
************ свои пять копеек разменял!
показати весь коментар
19.06.2025 12:46 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
показати весь коментар
19.06.2025 13:39 Відповісти
А че ***** в Стрию, Грузию та Україну полез?!
показати весь коментар
19.06.2025 13:40 Відповісти
НУ КОНЕЧНОЖЕ ПИСЬКА
показати весь коментар
19.06.2025 15:06 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 16:03 Відповісти
 
 