Втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт призведе до його розростання, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі вважають, втручання США у конфлікт Ізраїлю та Ірану призведе до його розростання.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Це розростання географії конфлікту. Ми чуємо заяви, які йдуть з Тегерану. Тобто це буде ще один страшний виток ескалації", - сказав він.

Читайте: Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, однак поки що утримується від його реалізації задля того, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Диктатор Путін сказав, що Росія не допомагатиме Ірану відбивати атаки Ізраїлю.

За даними ЗМІ, США найближчими днями можуть безпосередньо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном і завдати ударів по ключових об’єктах на іранській території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю