Новини Евакуація громадян США із Ізраїлю
США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

США евакуюють своїх громадян із Ізраїлю

У середу, 18 червня, влада США розпочала організацію евакуації своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Евакуація здійснюватиметься морськими круїзними лайнерами, оскільки авіасполучення над Ізраїлем наразі не функціонує.

Про це в соцмережі Х повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, інфоормує Цензор.НЕТ.

"Термінове повідомлення! Американські громадяни, які бажають покинути Ізраїль - Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправкою круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написав дипломат.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликав утриматися від поїздок до Ізраїлю, західного берега річки Йордан, а також до сектору Гази. У відомстві визначили рівень небезпеки до "максимального".

Читайте також: 293 громадянина України підтвердили намір залишити Ізраїль, 85 громадян бажають виїхати з Ірану, - МЗС

Какой кошмар. Тот случай когда хочется верить что реально Иран бумажный тигр и сложится от нападения за неделю-две, иначе цены на нефть взлетят в небеса.
19.06.2025 01:10 Відповісти
Після зміни влади Ірану ціни впадуть нижче попередніх. Бо з Ірану знімуть багаторічні санкції на продаж нафти. Вони вивалять на ринок вдесятеро більше ніж продають зараз по квоті.
19.06.2025 02:17 Відповісти
Я пока очень пессимистично настроен. Лучший вариант если США отбомбятся и улетят, а Иран выбросит белый флаг. Все остальное от ужаса до кошмара.
19.06.2025 02:24 Відповісти
CNN
3 hr 42 min ago

США евакуювали частину персоналу посольства та членів їхніх родин з Ізраїлю військовим літаком.
Повна евакуація посольства не була виконана, і дипломати з родинами не зобов'язані залишати країну.
Ті, хто виїхав, скористалися волонтерським дозволом на виїзд, виданим на вихідних на фоні зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Деякі також залишили країну через наземні маршрути до Йорданії, повідомив один з джерел.
Представник посольства США заявив, що "з урахуванням поточної ситуації та як частини статусу дозволеного виїзду посольства, працівники місії розпочали виїзд з Ізраїлю різними способами".
Посольство також оголосило у вівторок, що його офіси будуть закриті до кінця тижня.
19.06.2025 01:13 Відповісти
треба евакуйовувати американців, як з Афганістану,- дуууже ефективно виглядало б, трампон був би у захваті
19.06.2025 10:23 Відповісти
 
 