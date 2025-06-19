США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
У середу, 18 червня, влада США розпочала організацію евакуації своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Евакуація здійснюватиметься морськими круїзними лайнерами, оскільки авіасполучення над Ізраїлем наразі не функціонує.
Про це в соцмережі Х повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, інфоормує Цензор.НЕТ.
"Термінове повідомлення! Американські громадяни, які бажають покинути Ізраїль - Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправкою круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написав дипломат.
Раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликав утриматися від поїздок до Ізраїлю, західного берега річки Йордан, а також до сектору Гази. У відомстві визначили рівень небезпеки до "максимального".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
3 hr 42 min ago
США евакуювали частину персоналу посольства та членів їхніх родин з Ізраїлю військовим літаком.
Повна евакуація посольства не була виконана, і дипломати з родинами не зобов'язані залишати країну.
Ті, хто виїхав, скористалися волонтерським дозволом на виїзд, виданим на вихідних на фоні зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Деякі також залишили країну через наземні маршрути до Йорданії, повідомив один з джерел.
Представник посольства США заявив, що "з урахуванням поточної ситуації та як частини статусу дозволеного виїзду посольства, працівники місії розпочали виїзд з Ізраїлю різними способами".
Посольство також оголосило у вівторок, що його офіси будуть закриті до кінця тижня.