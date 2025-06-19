США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

У середу, 18 червня, влада США розпочала організацію евакуації своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Евакуація здійснюватиметься морськими круїзними лайнерами, оскільки авіасполучення над Ізраїлем наразі не функціонує.

Про це в соцмережі Х повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, інфоормує Цензор.НЕТ.

"Термінове повідомлення! Американські громадяни, які бажають покинути Ізраїль - Посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправкою круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написав дипломат.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США закликав утриматися від поїздок до Ізраїлю, західного берега річки Йордан, а також до сектору Гази. У відомстві визначили рівень небезпеки до "максимального".

