293 громадянина України підтвердили намір залишити Ізраїль, 85 громадян бажають виїхати з Ірану, - МЗС

Евакуація громадян України з Ізраїлю та Ірану

Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства станом на ранок 18 червня підтвердили 293 громадянина України, ще 85 громадян та 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні, бажають прокинути Іран.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Зазначається, що з початком погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході на доручення міністра Андрія Сибіги дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг безпекової ситуації та звернень громадян України, які виявляють бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину.

Повідомляється, що дипломати посольства України в Ізраїлі вже евакуювали низку громадян, які нагально цього потребували.

Також читайте: Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС

"Станом на ранок 18 червня на "гарячу лінію" посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації. Посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови", - розповіли в МЗС.

Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян - як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань.

"Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України", - додали у МЗС.

Також читайте: Родина з Одеси загинула в Ізраїлі внаслідок ракетного удару Ірану 14 червня

+3
А от з Ірану я б назад не пускав.
Бо треба бути в доску конченим, щоб туди поїхати.
18.06.2025 17:15 Відповісти
+2
Написав нам про любов до Батьківщини ухилянт Сергій із Данії.
18.06.2025 17:17 Відповісти
+1
Ого пейсаті на родіну захотіли, е ніт бібі вам покаже як треба родіну любити.
18.06.2025 15:56 Відповісти
хто казав "на батьківшіну"? До України не доїдуть, попрямують до Німеччини, Нідерландів чи другої країни.
18.06.2025 16:29 Відповісти
Що то за громадяни?
Вибачте, як кого образить неполіткоректність - що то за люди в Ірані з нашими паспортами? Може чорнильниці з паспортами рф, може підробляють фахівці по ракетам ( зі збанкрочених/розбомблених заводів України ) ???
18.06.2025 16:09 Відповісти
Ну тікати з Ірану до України це ще ок, а от повертатися з Ізраїлю, коли обстріли практично закінчилися, доволі не прагматично. ЗСУ поки що не можуть зрівнятися з ЦАХАЛ, й ворог у нас трі-і-і-ішечки більший, та й ЯЗ має вже давно.
18.06.2025 16:16 Відповісти
А Ви реально вірете, що це люди зі здоровим глуздом й критичним мисленням ?!
Це по-перше , а по-друге - в основному це не ті хто постійно прожива, а туристи , які вирішили зменьшити термін перебування там , де також ******* .
18.06.2025 17:18 Відповісти
коли з України тікали назвалися євреями.
передумали?
обрізане пришивати будете?
18.06.2025 16:20 Відповісти
чув таке - "єврей по жінці"?
18.06.2025 16:31 Відповісти
Під час війни громадяни покидають країну Іран, а там диктатура, в Україні - демократія але виїзджати заборонено, дивіться не переплутайте диктатуру з демократією.
18.06.2025 16:50 Відповісти
А в Україні обмежують виїзд іноземних громадян?
18.06.2025 17:16 Відповісти
ухилянт,мрієш про ухилянтсько-біженську демократію?
18.06.2025 17:34 Відповісти
До речі,тік-ток та ін. завалені сюжетами де бородаті раввіни анонсують переселення в Україну мільйонів євреїв,як з Ізраїля так і звідусіль,мовляв Україна чудова,населення там скорочується,а саме населення безобідне,мирне,антисемітів немає,а природа чудова,не така як в Ізраїлі...
18.06.2025 17:38 Відповісти
 
 