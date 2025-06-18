293 громадянина України підтвердили намір залишити Ізраїль, 85 громадян бажають виїхати з Ірану, - МЗС
Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства станом на ранок 18 червня підтвердили 293 громадянина України, ще 85 громадян та 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні, бажають прокинути Іран.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Зазначається, що з початком погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході на доручення міністра Андрія Сибіги дипломатична служба проводить цілодобовий моніторинг безпекової ситуації та звернень громадян України, які виявляють бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину.
Повідомляється, що дипломати посольства України в Ізраїлі вже евакуювали низку громадян, які нагально цього потребували.
"Станом на ранок 18 червня на "гарячу лінію" посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації. Посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови", - розповіли в МЗС.
Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян - як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань.
"Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України", - додали у МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вибачте, як кого образить неполіткоректність - що то за люди в Ірані з нашими паспортами? Може чорнильниці з паспортами рф, може підробляють фахівці по ракетам ( зі збанкрочених/розбомблених заводів України ) ???
Це по-перше , а по-друге - в основному це не ті хто постійно прожива, а туристи , які вирішили зменьшити термін перебування там , де також ******* .
передумали?
обрізане пришивати будете?
Бо треба бути в доску конченим, щоб туди поїхати.