Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС
Громадянам України рекомендують залишити територію Ізраїлю та Ірану у зв'язку із безпековою ситуацією в регіоні.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Громадян, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.
▪️Трамп закликав цивільних негайно евакуюватися зі столиці Ірану;
▪️Трамп достроково покинув саміт G7 через "щось серйозне";
▪️Трамп: "У мене немає бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції";
▪️Білий будинок і Пентагон працювали весь вечір і ніч перед тим як США почнуть активно втручатися, пише Jerusalem Post;
▪️Трамп заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї;
▪️Очікується, що Трамп надасть Тегерану "останній шанс", щоб він відмовився від збагачення урану.
Ну, і як завжди, "останній шанс" триватиме традиційні 2 тижні. Потім знов переговори, потім меморандуми, потім пісділ 1, 2, 3...
за "24 години" гадаю не варто згадувати...