УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
1 304 11

Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС

Українцям радять залишити Ізраїль та Іран

Громадянам України рекомендують залишити територію Ізраїлю та Ірану у зв'язку із безпековою ситуацією в регіоні.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Громадян, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Читайте: Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ

Автор: 

Ізраїль (1829) Іран (2335) МЗС (4281) українці (2601)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
І повернутися в Україну.Джекпот.
показати весь коментар
17.06.2025 15:04 Відповісти
+4
Ага. Де чекатиме "бусік незламності". Це треба бути клінічним ідіотом
показати весь коментар
17.06.2025 15:05 Відповісти
+2
Желательно в Киев. Как раз свежие завалы разбирать. Или призыв к депутатским родичам? Тогда логично
показати весь коментар
17.06.2025 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І повернутися в Україну.Джекпот.
показати весь коментар
17.06.2025 15:04 Відповісти
Ага. Де чекатиме "бусік незламності". Це треба бути клінічним ідіотом
показати весь коментар
17.06.2025 15:05 Відповісти
США готуються вступити у війну проти Ірану. На американських базах триває термінова підготовка до початку масштабної атаки на Іран, - арабські ЗМІ

▪️Трамп закликав цивільних негайно евакуюватися зі столиці Ірану;
▪️Трамп достроково покинув саміт G7 через "щось серйозне";
▪️Трамп: "У мене немає бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції";
▪️Білий будинок і Пентагон працювали весь вечір і ніч перед тим як США почнуть активно втручатися, пише Jerusalem Post;
▪️Трамп заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї;
▪️Очікується, що Трамп надасть Тегерану "останній шанс", щоб він відмовився від збагачення урану.

Ну, і як завжди, "останній шанс" триватиме традиційні 2 тижні. Потім знов переговори, потім меморандуми, потім пісділ 1, 2, 3...
показати весь коментар
17.06.2025 15:09 Відповісти
усе, за шо береться тру&п, перетворюється у лайно
за "24 години" гадаю не варто згадувати...
показати весь коментар
17.06.2025 15:22 Відповісти
Як так можна взяти і залишити землю пращурів? Щось то МЗС взагалі з глузду зїхало. Типу в Україні в Київі у нас безпечніше. Не смішіть мене? Як були ідіоти так ідіотами і залишились.
показати весь коментар
17.06.2025 15:31 Відповісти
У мене едине питаня до нашого МЗС - ЯК ЗАЛИШИТИ? Ви зробили евакуційни рейси? Чи вважаете що в Лівані або Егіпті буде беспечніше?
показати весь коментар
17.06.2025 15:47 Відповісти
Желательно в Киев. Как раз свежие завалы разбирать. Или призыв к депутатским родичам? Тогда логично
показати весь коментар
17.06.2025 16:27 Відповісти
Зараз привезуть кілька "українок" - Зульфію, Гюльчатай, Зухру в паранжах з їхнім виводком і почнуть піаритись, які вони спасителі ! Дадуть їм житло, пособія по бєзработіце, дітей в садочок і т.д. Для внутрішніх біженців коштів нема ! Виживайте, як хочете. От вони і повертаються на окуповані території , до москалів. І починають щодалі більше ненавидіти Україну ! Бл...дь, як ви зедебіли усіх за...бали !!!
показати весь коментар
17.06.2025 17:09 Відповісти
Оберіть: бомбосховище та Залізний Купол чи гундосики та засраний підвал (це якщо хоч попередять).
показати весь коментар
17.06.2025 17:32 Відповісти
А чому мзс в 22 році наших людей і дітей непопередило про нпступ кацапів, а саме с балося за кордон
показати весь коментар
17.06.2025 17:43 Відповісти
Для начала отсюда выехать нужно
показати весь коментар
17.06.2025 17:49 Відповісти
 
 