Українців закликають залишити територію Ізраїлю та Ірану, - МЗС

Громадянам України рекомендують залишити територію Ізраїлю та Ірану у зв'язку із безпековою ситуацією в регіоні.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Громадян, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

