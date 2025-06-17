Украинцев призывают покинуть территорию Израиля и Ирана, - МИД
Гражданам Украины рекомендуют покинуть территорию Израиля и Ирана в связи с ситуацией с безопасностью в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
Граждан, находящихся на территории этих стран, призывают сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
▪️Трамп закликав цивільних негайно евакуюватися зі столиці Ірану;
▪️Трамп достроково покинув саміт G7 через "щось серйозне";
▪️Трамп: "У мене немає бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції";
▪️Білий будинок і Пентагон працювали весь вечір і ніч перед тим як США почнуть активно втручатися, пише Jerusalem Post;
▪️Трамп заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї;
▪️Очікується, що Трамп надасть Тегерану "останній шанс", щоб він відмовився від збагачення урану.
Ну, і як завжди, "останній шанс" триватиме традиційні 2 тижні. Потім знов переговори, потім меморандуми, потім пісділ 1, 2, 3...
за "24 години" гадаю не варто згадувати...