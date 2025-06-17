РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
Украинцев призывают покинуть территорию Израиля и Ирана, - МИД

Украинцам советуют покинуть Израиль и Иран

Гражданам Украины рекомендуют покинуть территорию Израиля и Ирана в связи с ситуацией с безопасностью в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на территории этих стран, призывают сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

+5
І повернутися в Україну.Джекпот.
17.06.2025 15:04 Ответить
+4
Ага. Де чекатиме "бусік незламності". Це треба бути клінічним ідіотом
17.06.2025 15:05 Ответить
+2
Желательно в Киев. Как раз свежие завалы разбирать. Или призыв к депутатским родичам? Тогда логично
17.06.2025 16:27 Ответить
США готуються вступити у війну проти Ірану. На американських базах триває термінова підготовка до початку масштабної атаки на Іран, - арабські ЗМІ

▪️Трамп закликав цивільних негайно евакуюватися зі столиці Ірану;
▪️Трамп достроково покинув саміт G7 через "щось серйозне";
▪️Трамп: "У мене немає бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції";
▪️Білий будинок і Пентагон працювали весь вечір і ніч перед тим як США почнуть активно втручатися, пише Jerusalem Post;
▪️Трамп заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї;
▪️Очікується, що Трамп надасть Тегерану "останній шанс", щоб він відмовився від збагачення урану.

Ну, і як завжди, "останній шанс" триватиме традиційні 2 тижні. Потім знов переговори, потім меморандуми, потім пісділ 1, 2, 3...
17.06.2025 15:09 Ответить
усе, за шо береться тру&п, перетворюється у лайно
за "24 години" гадаю не варто згадувати...
17.06.2025 15:22 Ответить
Як так можна взяти і залишити землю пращурів? Щось то МЗС взагалі з глузду зїхало. Типу в Україні в Київі у нас безпечніше. Не смішіть мене? Як були ідіоти так ідіотами і залишились.
17.06.2025 15:31 Ответить
У мене едине питаня до нашого МЗС - ЯК ЗАЛИШИТИ? Ви зробили евакуційни рейси? Чи вважаете що в Лівані або Егіпті буде беспечніше?
17.06.2025 15:47 Ответить
Зараз привезуть кілька "українок" - Зульфію, Гюльчатай, Зухру в паранжах з їхнім виводком і почнуть піаритись, які вони спасителі ! Дадуть їм житло, пособія по бєзработіце, дітей в садочок і т.д. Для внутрішніх біженців коштів нема ! Виживайте, як хочете. От вони і повертаються на окуповані території , до москалів. І починають щодалі більше ненавидіти Україну ! Бл...дь, як ви зедебіли усіх за...бали !!!
17.06.2025 17:09 Ответить
Оберіть: бомбосховище та Залізний Купол чи гундосики та засраний підвал (це якщо хоч попередять).
17.06.2025 17:32 Ответить
А чому мзс в 22 році наших людей і дітей непопередило про нпступ кацапів, а саме с балося за кордон
17.06.2025 17:43 Ответить
Для начала отсюда выехать нужно
17.06.2025 17:49 Ответить
 
 