Украинцев призывают покинуть территорию Израиля и Ирана, - МИД

Гражданам Украины рекомендуют покинуть территорию Израиля и Ирана в связи с ситуацией с безопасностью в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на территории этих стран, призывают сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

