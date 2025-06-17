РУС
Удар Израиля по Ирану
3 172 24

Израиль уничтожил центрифуги для обогащения урана на главном ядерном заводе Ирана, - МАГАТЭ

Удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Что известно

Центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, вероятно, были "серьезно повреждены, если не полностью уничтожены" после израильских ударов в пятницу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Это, по его словам, произошло из-за отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода.

Гросси заявил, что повреждения, вероятно, были нанесены даже несмотря на то, что подземный зал, где расположены центрифуги - машины для обогащения урана, - не пострадал непосредственно.

Глава МАГАТЭ отметил, что на площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение, однако уровень радиации снаружи пока остается в пределах нормы.

Четыре здания также были повреждены на ядерном объекте в Исфахане.

+6
"оні с'******* з Уродіни"

молодці, шалом !

.
17.06.2025 15:42 Ответить
17.06.2025 15:42 Ответить
+5
Це добре
17.06.2025 14:40 Ответить
17.06.2025 14:40 Ответить
+5
17.06.2025 15:14 Ответить
17.06.2025 15:14 Ответить
17.06.2025 14:40 Ответить
але тимчасово.

треба знищити шиітські центрифуги в головах к персів

а для цього - вибомбити ірашку до середньоаіччя

.
17.06.2025 15:38 Ответить
17.06.2025 15:38 Ответить
І рашку теж.
17.06.2025 16:09 Ответить
17.06.2025 16:09 Ответить
Томськ-7...туди треба..
17.06.2025 14:40 Ответить
17.06.2025 14:40 Ответить
тобто десь приховав, так хроссі?
17.06.2025 14:42 Ответить
17.06.2025 14:42 Ответить
А цей самий Рафаель Гроссі "не помічав" чи не мав нічого проти цих центрифуг які є одним з основних елементів збагачення урану задля створення ядерної бомби?! Які ж цинічні та відверто безглузді усі ці міжнародні організації що існують незрозуміло нащо бо не мають ніякого впливу та інструментів запобігати злочинам, у т.ч. розповсюдженням та збільшенням ядерного озброєння у світі!!!
17.06.2025 14:43 Ответить
17.06.2025 14:43 Ответить
Люди дії.
17.06.2025 14:43 Ответить
17.06.2025 14:43 Ответить
І тут припруться Трампонові війські і перможуть)Добре воювати,коли за тебе всю чорну і найважчу роботу зробили,а судячи з соцмереж ,єврєям не шкода перемоги для американців,головне результат)
17.06.2025 14:44 Ответить
17.06.2025 14:44 Ответить
трампівська війська, як показав парад, можуть тільки все похєріть

.
17.06.2025 15:39 Ответить
17.06.2025 15:39 Ответить
Центрифуги на іранському підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі, ймовірно, були "серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені" після ізраїльських ударів......

При всій моїй повазі до Гроссі, але у випадку коли ціна питання - наявність ядерної зброї в божевільної теократії, слово "ймовірно", не сильно радує.
17.06.2025 14:47 Ответить
17.06.2025 14:47 Ответить
Все це означає, що за належної військової підготовки та навіть за підтримки лише ЄС Україна могла б протистояти нинішній військовій агресії та навіть знищити ворога. Але, як показала історія, основна шкода була завдана зсередини. Це найбільша шкода, яку коли-небудь можна завдати.
17.06.2025 14:49 Ответить
17.06.2025 14:49 Ответить
И что в этой новости нового? Это он говорил уже несколько дней назад. Или метнулся и лично увидел?
17.06.2025 14:49 Ответить
17.06.2025 14:49 Ответить
Ху...лостан пообіцяв поставити ближайшим часом
17.06.2025 14:54 Ответить
17.06.2025 14:54 Ответить
Як шо і поставить то ЯЗ. Як шо вже не поставив.
17.06.2025 14:58 Ответить
17.06.2025 14:58 Ответить
Чим знищив?
Світлини для підтвердження є?
Гроссі особисто це бачив?
17.06.2025 14:57 Ответить
17.06.2025 14:57 Ответить
Вопрос в том уничтожили ли уже готовую продукцию, если нет, то это очень опасно!
17.06.2025 15:02 Ответить
17.06.2025 15:02 Ответить
Ці гроссі нічого толком не знають і користуються слухами, які з своєї високї посади кидають в ЗМі. Балабол.
17.06.2025 15:08 Ответить
17.06.2025 15:08 Ответить
17.06.2025 15:14 Ответить
Они сражались за Родины.
17.06.2025 15:17 Ответить
17.06.2025 15:17 Ответить
Они живут за здравый смысл.
17.06.2025 15:37 Ответить
17.06.2025 15:37 Ответить
"оні с'******* з Уродіни"

молодці, шалом !

.
17.06.2025 15:42 Ответить
Я щось половину не впізнаю. Воно і добре...
17.06.2025 17:30 Ответить
17.06.2025 17:30 Ответить
МАГАТЕ? Брешуть
17.06.2025 15:25 Ответить
17.06.2025 15:25 Ответить
От так. Все життя робили вони ту центрофугу а її раз і знищили. І питається навіщо було ту центрофугу робити? Краще б пасли корів чи розводили овець.
17.06.2025 15:33 Ответить
17.06.2025 15:33 Ответить
 
 