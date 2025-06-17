Израиль уничтожил центрифуги для обогащения урана на главном ядерном заводе Ирана, - МАГАТЭ

Центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, вероятно, были "серьезно повреждены, если не полностью уничтожены" после израильских ударов в пятницу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Это, по его словам, произошло из-за отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода.

Гросси заявил, что повреждения, вероятно, были нанесены даже несмотря на то, что подземный зал, где расположены центрифуги - машины для обогащения урана, - не пострадал непосредственно.

Глава МАГАТЭ отметил, что на площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение, однако уровень радиации снаружи пока остается в пределах нормы.

Четыре здания также были повреждены на ядерном объекте в Исфахане.

