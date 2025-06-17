Израиль уничтожил центрифуги для обогащения урана на главном ядерном заводе Ирана, - МАГАТЭ
Центрифуги на иранском подземном заводе по обогащению урана в Натанзе, вероятно, были "серьезно повреждены, если не полностью уничтожены" после израильских ударов в пятницу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Это, по его словам, произошло из-за отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода.
Гросси заявил, что повреждения, вероятно, были нанесены даже несмотря на то, что подземный зал, где расположены центрифуги - машины для обогащения урана, - не пострадал непосредственно.
Глава МАГАТЭ отметил, что на площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение, однако уровень радиации снаружи пока остается в пределах нормы.
Четыре здания также были повреждены на ядерном объекте в Исфахане.
треба знищити шиітські центрифуги в головах к персів
а для цього - вибомбити ірашку до середньоаіччя
.
.
При всій моїй повазі до Гроссі, але у випадку коли ціна питання - наявність ядерної зброї в божевільної теократії, слово "ймовірно", не сильно радує.
Світлини для підтвердження є?
Гроссі особисто це бачив?
молодці, шалом !
.