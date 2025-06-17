Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ

Центрифуги на іранському підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі, ймовірно, були "серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені" після ізраїльських ударів у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Це, за його словами, сталося через відключення електроенергії та руйнування наземної частини заводу.

Гроссі заявив, що пошкоджень, ймовірно, було завдано навіть попри те, що підземний зал, де розташовані центрифуги – машини для збагачення урану, - не постраждав безпосередньо.

Глава МАГАТЕ зазначив, що на майданчику сталося радіоактивне та хімічне забруднення, проте рівень радіації зовні поки що залишається в межах норми.

Чотири будівлі також були пошкоджені на ядерному об'єкті в Ісфахані.

Читайте: Гроссі розповів про стан пошкоджених ізраїльськими атаками ядерних об’єктів Ірану: Рівень радіації за межами майданчиків залишився незмінним