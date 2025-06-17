УКР
Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ

Удари Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану. Що відомо

Центрифуги на іранському підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі, ймовірно, були "серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені" після ізраїльських ударів у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Це, за його словами, сталося через відключення електроенергії та руйнування наземної частини заводу.

Гроссі заявив, що пошкоджень, ймовірно, було завдано навіть попри те, що підземний зал, де розташовані центрифуги – машини для збагачення урану, - не постраждав безпосередньо.

Глава МАГАТЕ зазначив, що на майданчику сталося радіоактивне та хімічне забруднення, проте рівень радіації зовні поки що залишається в межах норми.

Чотири будівлі також були пошкоджені на ядерному об'єкті в Ісфахані.

Топ коментарі
+6
"оні с'******* з Уродіни"

молодці, шалом !

.
17.06.2025 15:42
+5
Це добре
17.06.2025 14:40
+5
17.06.2025 15:14
Це добре
17.06.2025 14:40
але тимчасово.

треба знищити шиітські центрифуги в головах к персів

а для цього - вибомбити ірашку до середньоаіччя

.
17.06.2025 15:38
І рашку теж.
17.06.2025 16:09
Томськ-7...туди треба..
17.06.2025 14:40
тобто десь приховав, так хроссі?
17.06.2025 14:42
А цей самий Рафаель Гроссі "не помічав" чи не мав нічого проти цих центрифуг які є одним з основних елементів збагачення урану задля створення ядерної бомби?! Які ж цинічні та відверто безглузді усі ці міжнародні організації що існують незрозуміло нащо бо не мають ніякого впливу та інструментів запобігати злочинам, у т.ч. розповсюдженням та збільшенням ядерного озброєння у світі!!!
17.06.2025 14:43
Люди дії.
17.06.2025 14:43
І тут припруться Трампонові війські і перможуть)Добре воювати,коли за тебе всю чорну і найважчу роботу зробили,а судячи з соцмереж ,єврєям не шкода перемоги для американців,головне результат)
17.06.2025 14:44
трампівська війська, як показав парад, можуть тільки все похєріть

.
17.06.2025 15:39
Центрифуги на іранському підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі, ймовірно, були "серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені" після ізраїльських ударів......

При всій моїй повазі до Гроссі, але у випадку коли ціна питання - наявність ядерної зброї в божевільної теократії, слово "ймовірно", не сильно радує.
17.06.2025 14:47
Все це означає, що за належної військової підготовки та навіть за підтримки лише ЄС Україна могла б протистояти нинішній військовій агресії та навіть знищити ворога. Але, як показала історія, основна шкода була завдана зсередини. Це найбільша шкода, яку коли-небудь можна завдати.
17.06.2025 14:49
И что в этой новости нового? Это он говорил уже несколько дней назад. Или метнулся и лично увидел?
17.06.2025 14:49
Ху...лостан пообіцяв поставити ближайшим часом
17.06.2025 14:54
Як шо і поставить то ЯЗ. Як шо вже не поставив.
17.06.2025 14:58
Чим знищив?
Світлини для підтвердження є?
Гроссі особисто це бачив?
17.06.2025 14:57
Вопрос в том уничтожили ли уже готовую продукцию, если нет, то это очень опасно!
17.06.2025 15:02
Ці гроссі нічого толком не знають і користуються слухами, які з своєї високї посади кидають в ЗМі. Балабол.
17.06.2025 15:08
17.06.2025 15:14
Они сражались за Родины.
17.06.2025 15:17
Они живут за здравый смысл.
17.06.2025 15:37
"оні с'******* з Уродіни"

молодці, шалом !

.
17.06.2025 15:42
Я щось половину не впізнаю. Воно і добре...
17.06.2025 17:30
МАГАТЕ? Брешуть
17.06.2025 15:25
От так. Все життя робили вони ту центрофугу а її раз і знищили. І питається навіщо було ту центрофугу робити? Краще б пасли корів чи розводили овець.
17.06.2025 15:33
 
 