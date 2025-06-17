Ізраїль знищив центрифуги для збагачення урану на головному ядерному заводі Ірану, - МАГАТЕ
Центрифуги на іранському підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі, ймовірно, були "серйозно пошкоджені, якщо не повністю знищені" після ізраїльських ударів у п'ятницю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Це, за його словами, сталося через відключення електроенергії та руйнування наземної частини заводу.
Гроссі заявив, що пошкоджень, ймовірно, було завдано навіть попри те, що підземний зал, де розташовані центрифуги – машини для збагачення урану, - не постраждав безпосередньо.
Глава МАГАТЕ зазначив, що на майданчику сталося радіоактивне та хімічне забруднення, проте рівень радіації зовні поки що залишається в межах норми.
Чотири будівлі також були пошкоджені на ядерному об'єкті в Ісфахані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба знищити шиітські центрифуги в головах к персів
а для цього - вибомбити ірашку до середньоаіччя
.
.
При всій моїй повазі до Гроссі, але у випадку коли ціна питання - наявність ядерної зброї в божевільної теократії, слово "ймовірно", не сильно радує.
Світлини для підтвердження є?
Гроссі особисто це бачив?
молодці, шалом !
.