Гроссі розповів про стан пошкоджених ізраїльськими атаками ядерних об’єктів Ірану: Рівень радіації за межами майданчиків залишився незмінним

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про стан іранських ядерних, які атакував Ізраїль, починаючи з п’ятниці, 13 червня.

Про це він повідомив на відкритті надзвичайного засідання Ради керуючих 35 країн для обговорення ударів Ізраїлю по Ірану.

За словами Гроссі, рівень радіоактивності за межами майданчика в Натанзі залишився незмінним і знаходиться на нормальному рівні. Додаткових пошкоджень на цьому обʼєкті не було.

Водночас всередині обʼєкта є радіологічне та хімічне забруднення.

"Враховуючи тип ядерного матеріалу на цьому об'єкті, можливо, що ізотопи урану, які містяться в гексафториді урану, фториді уранілу і фтористому водні, розсіяні всередині об'єкта", - заявив глава МАГАТЕ.

Окрім цього, за словами Гроссі, на ядерному об’єкті Ісфахан чотири будівлі були пошкоджені в результаті удару 13 червня – це центральна хімічна лабораторія, завод з переробки урану, завод з виробництва реакторного палива в Тегерані й завод з переробки фториду урану в металічний уран, який також перебував на стадії будівництва.

"Як і в Натанзі, рівень радіації за межами об'єкта залишається незмінним", - повідомив очільник агентства.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що на місці розташування заводу зі збагачення палива Фордо та важководного реактора Хондаб, який перебуває на стадії будівництва, жодних пошкоджень не спостерігалося. Атомна електростанція в Бушері не була ціллю атак та не постраждала, як і Тегеранський дослідницький реактор.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

