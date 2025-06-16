Гросси рассказал о состоянии поврежденных израильскими атаками ядерных объектов Ирана: Уровень радиации за пределами площадок остался неизменным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о состоянии иранских ядерных, которые атаковал Израиль, начиная с пятницы, 13 июня.

Об этом он сообщил на открытии чрезвычайного заседания Совета управляющих 35 стран для обсуждения ударов Израиля по Ирану, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гросси, уровень радиоактивности за пределами площадки в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне. Дополнительных повреждений на этом объекте не было.

В то же время внутри объекта есть радиологическое и химическое загрязнение.

"Учитывая тип ядерного материала на этом объекте, возможно, что изотопы урана, которые содержатся в гексафториде урана, фториде уранила и фтористом водороде, рассеяны внутри объекта", - заявил глава МАГАТЭ.

Кроме этого, по словам Гросси, на ядерном объекте Исфахан четыре здания были повреждены в результате удара 13 июня - это центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, завод по производству реакторного топлива в Тегеране и завод по переработке фторида урана в металлический уран, который также находился на стадии строительства.

"Как и в Натанзе, уровень радиации за пределами объекта остается неизменным", - сообщил глава агентства.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что на месте расположения завода по обогащению топлива Фордо и тяжеловодного реактора Хондаб, который находится на стадии строительства, никаких повреждений не наблюдалось. Атомная электростанция в Бушере не была целью атак и не пострадала, как и Тегеранский исследовательский реактор.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

