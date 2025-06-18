293 гражданина Украины подтвердили намерение покинуть Израиль, 85 граждан желают выехать из Ирана, - МИД

Намерение покинуть Израиль при содействии посольства по состоянию на утро 18 июня подтвердили 293 гражданина Украины, еще 85 граждан и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине, желают покинуть Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что с началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.

Сообщается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.

"По состоянию на утро 18 июня, на "горячую линию" посольства Украины в Израиле поступило более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации. Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства", - рассказали в МИД.

Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан - как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.

"Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины", - добавили в МИД.

