РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
1 083 13

293 гражданина Украины подтвердили намерение покинуть Израиль, 85 граждан желают выехать из Ирана, - МИД

Эвакуация граждан Украины из Израиля и Ирана

Намерение покинуть Израиль при содействии посольства по состоянию на утро 18 июня подтвердили 293 гражданина Украины, еще 85 граждан и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине, желают покинуть Иран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что с началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.

Сообщается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.

Также читайте: Украинцев призывают покинуть территорию Израиля и Ирана, - МИД

"По состоянию на утро 18 июня, на "горячую линию" посольства Украины в Израиле поступило более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации. Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства", - рассказали в МИД.

Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан - как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.

"Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины", - добавили в МИД.

Также читайте: Семья из Одессы погибла в Израиле в результате ракетного удара Ирана 14 июня

Автор: 

Израиль (2097) Иран (2075) МИД (7109) эвакуация (2183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А от з Ірану я б назад не пускав.
Бо треба бути в доску конченим, щоб туди поїхати.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:15 Ответить
+2
Написав нам про любов до Батьківщини ухилянт Сергій із Данії.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:17 Ответить
+1
Ого пейсаті на родіну захотіли, е ніт бібі вам покаже як треба родіну любити.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого пейсаті на родіну захотіли, е ніт бібі вам покаже як треба родіну любити.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:56 Ответить
хто казав "на батьківшіну"? До України не доїдуть, попрямують до Німеччини, Нідерландів чи другої країни.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:29 Ответить
Написав нам про любов до Батьківщини ухилянт Сергій із Данії.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:17 Ответить
Що то за громадяни?
Вибачте, як кого образить неполіткоректність - що то за люди в Ірані з нашими паспортами? Може чорнильниці з паспортами рф, може підробляють фахівці по ракетам ( зі збанкрочених/розбомблених заводів України ) ???
показать весь комментарий
18.06.2025 16:09 Ответить
Ну тікати з Ірану до України це ще ок, а от повертатися з Ізраїлю, коли обстріли практично закінчилися, доволі не прагматично. ЗСУ поки що не можуть зрівнятися з ЦАХАЛ, й ворог у нас трі-і-і-ішечки більший, та й ЯЗ має вже давно.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:16 Ответить
А Ви реально вірете, що це люди зі здоровим глуздом й критичним мисленням ?!
Це по-перше , а по-друге - в основному це не ті хто постійно прожива, а туристи , які вирішили зменьшити термін перебування там , де також ******* .
показать весь комментарий
18.06.2025 17:18 Ответить
коли з України тікали назвалися євреями.
передумали?
обрізане пришивати будете?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:20 Ответить
чув таке - "єврей по жінці"?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:31 Ответить
Під час війни громадяни покидають країну Іран, а там диктатура, в Україні - демократія але виїзджати заборонено, дивіться не переплутайте диктатуру з демократією.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:50 Ответить
А в Україні обмежують виїзд іноземних громадян?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:16 Ответить
ухилянт,мрієш про ухилянтсько-біженську демократію?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:34 Ответить
А от з Ірану я б назад не пускав.
Бо треба бути в доску конченим, щоб туди поїхати.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:15 Ответить
До речі,тік-ток та ін. завалені сюжетами де бородаті раввіни анонсують переселення в Україну мільйонів євреїв,як з Ізраїля так і звідусіль,мовляв Україна чудова,населення там скорочується,а саме населення безобідне,мирне,антисемітів немає,а природа чудова,не така як в Ізраїлі...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:38 Ответить
 
 