293 гражданина Украины подтвердили намерение покинуть Израиль, 85 граждан желают выехать из Ирана, - МИД
Намерение покинуть Израиль при содействии посольства по состоянию на утро 18 июня подтвердили 293 гражданина Украины, еще 85 граждан и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине, желают покинуть Иран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Отмечается, что с началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке по поручению министра Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.
Сообщается, что дипломаты посольства Украины в Израиле уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались.
"По состоянию на утро 18 июня, на "горячую линию" посольства Украины в Израиле поступило более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации. Посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства", - рассказали в МИД.
Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан - как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Дипломаты также продолжают уточнение данных граждан и решение организационных вопросов.
"Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины", - добавили в МИД.
Вибачте, як кого образить неполіткоректність - що то за люди в Ірані з нашими паспортами? Може чорнильниці з паспортами рф, може підробляють фахівці по ракетам ( зі збанкрочених/розбомблених заводів України ) ???
Це по-перше , а по-друге - в основному це не ті хто постійно прожива, а туристи , які вирішили зменьшити термін перебування там , де також ******* .
передумали?
обрізане пришивати будете?
Бо треба бути в доску конченим, щоб туди поїхати.