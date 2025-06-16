Семья из Одессы погибла в Израиле вследствие ракетного удара Ирана 14 июня
Вследствие ракетной атаки Ирана по израильскому городу Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек.
Об этом сообщил в эфире "Суспільне. Студия" украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман со ссылкой на пресс-релиз посольства Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников погибли в результате прямого попадания иранской ракеты. В город Бат-Ям одесская семья приехала на лечение.
"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами", - отметил Бриман.
Накануне в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что среди пятерых погибших украинцев - трое несовершеннолетних.
Василь Довганенко #609187
Реєстрація: 14 червня 2025
А не проти надзвукових/гіперзвукових ракет.
Приготуйте відповідь на питання, як ставитись до іранського масованого обстрілу території Ізраїлю 14.04.2024 та 01.10.2024.
Це ти про тромба? На кого цей сцикун вже напав?