Новости Атаки Ирана на Израиль
6 176

Семья из Одессы погибла в Израиле вследствие ракетного удара Ирана 14 июня

В Израиле погисла семья из Одессы 14 июня

Вследствие ракетной атаки Ирана по израильскому городу Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек.

Об этом сообщил в эфире "Суспільне. Студия" украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман со ссылкой на пресс-релиз посольства Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников погибли в результате прямого попадания иранской ракеты. В город Бат-Ям одесская семья приехала на лечение.

"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами", - отметил Бриман.

МИД выясняет информацию о гибели украинцев в Иране, - Зеленский

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что среди пятерых погибших украинцев - трое несовершеннолетних.

Автор: 

+8
"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі." Тупа троляка.

Василь Довганенко #609187

Реєстрація: 14 червня 2025
16.06.2025 20:15 Ответить
+7
"Спільна доля між українцями й ізраїльтянами?! Зв'язок дійсно є ,якщо згадати, що Ізраїль блокував,й продовжує блокувати,потрапляння,для захисту українців,зброї "з ізраїльськими компонентами" в Україну й запрошує агресора бути посередником у його справах!
16.06.2025 20:03 Ответить
+6
В будь-яке офшорне місце на планеті, звідки немає екстрадиції до України (треба ж кудись втікти на "підготовлену базу")
16.06.2025 20:50 Ответить
😢😢😢
16.06.2025 19:49 Ответить
Сховалися від війни в Україні.
16.06.2025 19:50 Ответить
"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі." Тупа троляка.

Василь Довганенко #609187

Реєстрація: 14 червня 2025
16.06.2025 20:15 Ответить
український пофігізм до нальотів - ніхто із загиблих у Бат-Ямі не заховався у захищеній кімнаті (МАМАД)
16.06.2025 19:53 Ответить
Глянь на фото - яка там "захищена кімната"...
16.06.2025 19:55 Ответить
то дурня ті кімнати, або сховище або похер
16.06.2025 20:44 Ответить
Та вона розрахована на хіба саморобки з водогінних труб, чи газових балонів муслімських уїбіних.
А не проти надзвукових/гіперзвукових ракет.
А не проти надзвукових/гіперзвукових ракет.
16.06.2025 21:29 Ответить
не тупи...то стара будова, нема в ній мамаду
16.06.2025 21:46 Ответить
Ну що, хто з ботів першим напише, що то Ізраїль почав війну?
Приготуйте відповідь на питання, як ставитись до іранського масованого обстрілу території Ізраїлю 14.04.2024 та 01.10.2024.
16.06.2025 19:57 Ответить
Достаточно вопрос про резню 7 октября 23го
16.06.2025 21:38 Ответить
какая война? все что меньше трех (возможно даже пяти) лет это "конфликт" согласно новомодных тенденций
16.06.2025 22:10 Ответить
"Спільна доля між українцями й ізраїльтянами?! Зв'язок дійсно є ,якщо згадати, що Ізраїль блокував,й продовжує блокувати,потрапляння,для захисту українців,зброї "з ізраїльськими компонентами" в Україну й запрошує агресора бути посередником у його справах!
16.06.2025 20:03 Ответить
>>й запрошує агресора бути посередником у його справах!

Це ти про тромба? На кого цей сцикун вже напав?
16.06.2025 20:18 Ответить
А деж тi 20,000 проти-ракет що передали США?
16.06.2025 20:04 Ответить
Зеленський вивіз своїх батьків з Ізраїлю? А куди?
16.06.2025 20:37 Ответить
В будь-яке офшорне місце на планеті, звідки немає екстрадиції до України (треба ж кудись втікти на "підготовлену базу")
16.06.2025 20:50 Ответить
И стоило это ехать из Одессы.
16.06.2025 20:42 Ответить
И стоило тупые каменты постить?
16.06.2025 21:05 Ответить
ну, єто к вашей клинике вопрос! зачем пациентке интернет дали?
16.06.2025 21:47 Ответить
Там есть дома без современных укрытий. Но для таких строят бетонные кубы укрытия по улице. нельзя игнорировать тревогу!!!
16.06.2025 21:37 Ответить
 
 