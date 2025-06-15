РУС
Вследствие ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пять украинцев, трое из них - дети, - МИД

атака Ірану

По предварительной информации, в Израиле вследствие массированной ракетной атаки Ирана 14 июня могли погибнуть пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня вследствие массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей. Личности погибших сейчас устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших", - говорится в сообщении.

Читайте также: Иран нанес ракетный удар по северным районам Израиля: есть погибшие и раненые (обновлено)

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте также: Иран подтвердил гибель от израильского удара руководителя ракетной программы и 7 его заместителей

Израиль (2096) Иран (2074) украинцы (3915)
+47
Израиль точечно раздалбывает военные и важные промышленные объекты , а Иран как и русня бьет по гражданским. Сразу виден единый почерк у пи@аров.
15.06.2025 19:17
+40
Просто после того, как ***** в 2014 году напал на добровольно отдавшую ЯО Украину, стало понятно, что все договора о нераспространении ЯО пошли гулять лесом. Это только начало "марлезонского балета".
15.06.2025 19:20
+23
Хм...
Там же менше 20 людей загинуло?
І серед них 5 українців?
Скільки же мільйонів українців туди встигло виїхати?
Чи вони просто "звиклі" до повітряних тривог та наплювали і не ховалися?
15.06.2025 19:17
Навіть на цьому сайті є докази що ти отримуєш платню в російському підрозділі. ПНХ, моль кацапська!
15.06.2025 23:37
Тут их несколько пасется, почти как под копирку. Видать получили команду "фас"
16.06.2025 00:32
. Танунах. Просто на флакон бояри заробляють.
16.06.2025 04:03
Батурин, при Петрі І, росіяни теж спалили, за вказівкою Ізраїлю?...
16.06.2025 00:23
Ти така розумна, маня, що аж страшно (за тебе). Тобі череп не тисне?
16.06.2025 03:49
Т.е. это Израиль сам на себя все время нападал в попытках полностью уничтожить самого себя и своей государственной политикой объявил полное свое уничтожение? Что вы курите такое?
15.06.2025 20:47
Перший від якого відліку?
15.06.2025 20:46
Хіма, ти спостерігаєш приємності з Тель-Авіву, чи з Тегерану? Мені чомусь здається що з Москви.
15.06.2025 23:57
ХЗНА. Вам завжди добре. Чи ви, чи вас.
16.06.2025 01:55
Підтримуй. Запишемо. Ніщо в інтернеті не буде забуте.
16.06.2025 02:04
Еще один. Откуда вы только лезете?
15.06.2025 20:55
Пішов в дупу, чувирло свиняче. Так тобі зрозуміло чи ще раз повторити?
16.06.2025 00:31
А ви взагалі розрізняєте поняття етнічний українець і напр.іранець, що купив український паспорт?
15.06.2025 20:46
Я розрізняю. Як і всі хто закінчив школу в 4 класи ,,образованія,, В паспорті громадянина України немає відміток про етнічну приналежність. А вона може бути якою завгодно. Нажаль і руською також.
16.06.2025 00:00
Здичавіло вибачаюсь... А шо: на росії бояра АЖ ТАК подорожчала?..
16.06.2025 04:07
Зверніть увагу! Що першим обстріли почав саме Ізраіль, він обстріляв ядерні об'єкти іншої країни, а Іран лише вальнув евреям атветку у відповідь...п.с. Цікаво, яка б країна у світі не відповіла би на таке.... Хто тут агрессор- питання риторичне.😏
16.06.2025 08:07
Першими в жовтні 2023 напали якраз терористи ХАМАС (проксі Ірану) на ізраїльські міста. Не треба це забувати.
16.06.2025 08:15
Спецслужби Ізраїлю знали, що готується напад, але...
16.06.2025 08:45
Це вони вам сказали?
16.06.2025 08:51
Argentum #556782 там війна вже більше 70 років, а не з жовтня 2023
16.06.2025 11:49
З 2009 був мир. Хто його порушив? Ізраїльтяни влаштували різанину 07.10.23 в арабських містах чи навпаки?
16.06.2025 12:04
А яка кількість жертв в Ізраілі, чі це секрет
16.06.2025 08:54
Я благословлю тих, що тебе благословлять, і тих, що тебе проклинають, прокляну тебе; і благословляться в тобі всі племена земні.
Апостол Павло каже: Якщо ж ви Христові, то ви насіння Авраамове і за обітницею спадкоємці (Гал. 3:29). Отже, коли Бог говорить: і благословляться в тобі всі племена земні, це все одно, що сказати: у насінні твоєму благословляться всі племена земні (Дії 3:11).
Господи, благослови Ізраїлю!
16.06.2025 10:59
Може і за Україну помолитесь?
16.06.2025 11:48
За Україну я щодня молюся
16.06.2025 15:07
Президентство республиканца Дональда Трампа отличалось дружественным отношением к Израилю; газета The Times of Israel опубликовала список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль

список из 100 случаев, когда Дональд Трамп поддержал Израиль

https://ru.wikipedia.org/wiki//Первое_президенство_Дональда _Трампа
16.06.2025 11:33
Израиль и Соединенные Штаты тесно связаны историческими и культурными связями, а также общими интересами. Двусторонние

отношения между США и Израилем прочны, подкреплены более чем

3 МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ иностранного военного финансирования ЕЖЕГОДНО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Американо-израильские_отношения
16.06.2025 11:36
Дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер приняли иудаизм, когда поженились, и их дети также воспитываются в еврейской вере,

25 октября 2009 года Кушнер женился на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Иванке Трамп, дочери будущего президента США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Дональда Трампа.

Свадьба прошла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BF%D0%B0 по традициям ортодоксального иудаизма, Иванка Трамп предварительно перешла в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC иудаизмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4#cite_note-26 ].

У них трое детей.. Джаред и его семья являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5 современными ортодоксальными евреями и соблюдают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82 шаббат

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Кушнер,_Джаред#

Кушнер,_Джаред#
16.06.2025 11:44
Гаага уравняла Нетаньяху с Путиным? Двойные стандарты для Палестины и Украины

Новость о выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху вызвала резко противоположные реакции в мире - одни политики обвиняют суд в https://x.com/michaelgwaltz/status/1859589936967512244 антисемитизме

другие приветствуют https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D1%81-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83/3402271 «смелое решение»

РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ https://x.com/MZEZ_RS/status/1792559107506892969 ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КТО ИХ СОВЕРШИЛ.

https://www.bbc.com/russian/articles/c77jn6l5y61o
16.06.2025 12:00
Маск після приходу вже визначився!
16.06.2025 13:48
розгорніть коментар, щоб оцінити допис Маска!
16.06.2025 13:50
Це його пост кінця 2023 року!
16.06.2025 13:55
Страница 2 из 2
 
 