Вследствие ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пять украинцев, трое из них - дети, - МИД
По предварительной информации, в Израиле вследствие массированной ракетной атаки Ирана 14 июня могли погибнуть пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних детей.
Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня вследствие массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей. Личности погибших сейчас устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших", - говорится в сообщении.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
