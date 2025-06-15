УКР
Внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро українців, з них троє дітей, - МЗС

в Ізраїлі є загиблі громадяни України

За попередньою інформацією, в Ізраїлі внаслідок масованої ракетної атаки Ірану 14 червня могли загинути п’ятеро українців, серед яких є троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ. 

"За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю і влучання ракети у житловий будинок у місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати й консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації й організації процедури репатріації тіл загиблих",- сказано в повідомленні.

Дивіться також: Нічний удар Ірану по Ізраїлю: 8 людей загинули, близько 200 поранені. ВIДЕО

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте також: Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами

Ізраїль (1828) Іран (2334) українці (2601)
+47
Израиль точечно раздалбывает военные и важные промышленные объекты , а Иран как и русня бьет по гражданским. Сразу виден единый почерк у пи@аров.
показати весь коментар
15.06.2025 19:17 Відповісти
+40
Просто после того, как ***** в 2014 году напал на добровольно отдавшую ЯО Украину, стало понятно, что все договора о нераспространении ЯО пошли гулять лесом. Это только начало "марлезонского балета".
показати весь коментар
15.06.2025 19:20 Відповісти
+23
Хм...
Там же менше 20 людей загинуло?
І серед них 5 українців?
Скільки же мільйонів українців туди встигло виїхати?
Чи вони просто "звиклі" до повітряних тривог та наплювали і не ховалися?
показати весь коментар
15.06.2025 19:17 Відповісти
Навіть на цьому сайті є докази що ти отримуєш платню в російському підрозділі. ПНХ, моль кацапська!
показати весь коментар
15.06.2025 23:37 Відповісти
Тут их несколько пасется, почти как под копирку. Видать получили команду "фас"
показати весь коментар
16.06.2025 00:32 Відповісти
. Танунах. Просто на флакон бояри заробляють.
показати весь коментар
16.06.2025 04:03 Відповісти
Батурин, при Петрі І, росіяни теж спалили, за вказівкою Ізраїлю?...
показати весь коментар
16.06.2025 00:23 Відповісти
Ти така розумна, маня, що аж страшно (за тебе). Тобі череп не тисне?
показати весь коментар
16.06.2025 03:49 Відповісти
Т.е. это Израиль сам на себя все время нападал в попытках полностью уничтожить самого себя и своей государственной политикой объявил полное свое уничтожение? Что вы курите такое?
показати весь коментар
15.06.2025 20:47 Відповісти
Перший від якого відліку?
показати весь коментар
15.06.2025 20:46 Відповісти
Хіма, ти спостерігаєш приємності з Тель-Авіву, чи з Тегерану? Мені чомусь здається що з Москви.
показати весь коментар
15.06.2025 23:57 Відповісти
ХЗНА. Вам завжди добре. Чи ви, чи вас.
показати весь коментар
16.06.2025 01:55 Відповісти
Підтримуй. Запишемо. Ніщо в інтернеті не буде забуте.
показати весь коментар
16.06.2025 02:04 Відповісти
Еще один. Откуда вы только лезете?
показати весь коментар
15.06.2025 20:55 Відповісти
Пішов в дупу, чувирло свиняче. Так тобі зрозуміло чи ще раз повторити?
показати весь коментар
16.06.2025 00:31 Відповісти
А ви взагалі розрізняєте поняття етнічний українець і напр.іранець, що купив український паспорт?
показати весь коментар
15.06.2025 20:46 Відповісти
Я розрізняю. Як і всі хто закінчив школу в 4 класи ,,образованія,, В паспорті громадянина України немає відміток про етнічну приналежність. А вона може бути якою завгодно. Нажаль і руською також.
показати весь коментар
16.06.2025 00:00 Відповісти
Здичавіло вибачаюсь... А шо: на росії бояра АЖ ТАК подорожчала?..
показати весь коментар
16.06.2025 04:07 Відповісти
Зверніть увагу! Що першим обстріли почав саме Ізраіль, він обстріляв ядерні об'єкти іншої країни, а Іран лише вальнув евреям атветку у відповідь...п.с. Цікаво, яка б країна у світі не відповіла би на таке.... Хто тут агрессор- питання риторичне.😏
показати весь коментар
16.06.2025 08:07 Відповісти
Першими в жовтні 2023 напали якраз терористи ХАМАС (проксі Ірану) на ізраїльські міста. Не треба це забувати.
показати весь коментар
16.06.2025 08:15 Відповісти
Спецслужби Ізраїлю знали, що готується напад, але...
показати весь коментар
16.06.2025 08:45 Відповісти
Це вони вам сказали?
показати весь коментар
16.06.2025 08:51 Відповісти
Argentum #556782 там війна вже більше 70 років, а не з жовтня 2023
показати весь коментар
16.06.2025 11:49 Відповісти
З 2009 був мир. Хто його порушив? Ізраїльтяни влаштували різанину 07.10.23 в арабських містах чи навпаки?
показати весь коментар
16.06.2025 12:04 Відповісти
А яка кількість жертв в Ізраілі, чі це секрет
показати весь коментар
16.06.2025 08:54 Відповісти
Я благословлю тих, що тебе благословлять, і тих, що тебе проклинають, прокляну тебе; і благословляться в тобі всі племена земні.
Апостол Павло каже: Якщо ж ви Христові, то ви насіння Авраамове і за обітницею спадкоємці (Гал. 3:29). Отже, коли Бог говорить: і благословляться в тобі всі племена земні, це все одно, що сказати: у насінні твоєму благословляться всі племена земні (Дії 3:11).
Господи, благослови Ізраїлю!
показати весь коментар
16.06.2025 10:59 Відповісти
Може і за Україну помолитесь?
показати весь коментар
16.06.2025 11:48 Відповісти
За Україну я щодня молюся
показати весь коментар
16.06.2025 15:07 Відповісти
Маск після приходу вже визначився!
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
розгорніть коментар, щоб оцінити допис Маска!
показати весь коментар
16.06.2025 13:50 Відповісти
Це його пост кінця 2023 року!
показати весь коментар
16.06.2025 13:55 Відповісти
