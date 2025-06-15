Внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро українців, з них троє дітей, - МЗС
За попередньою інформацією, в Ізраїлі внаслідок масованої ракетної атаки Ірану 14 червня могли загинути п’ятеро українців, серед яких є троє неповнолітніх дітей.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю і влучання ракети у житловий будинок у місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати й консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації й організації процедури репатріації тіл загиблих",- сказано в повідомленні.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
