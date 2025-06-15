УКР
10 742 87

Нічний удар Ірану по Ізраїлю: 8 людей загинули, близько 200 поранені. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, Іран знову масовано атакував балістичними ракетами територію Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel та CNN.

За даними IRNA, зокрема, під атакою перебувала Хайфа - велике портове місто, де нібито спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Агентство Mehr стверджує, що Іран застосував гіперзвукову ракету під час удару по місту.

За інформацією The Times of Israel, внаслідок нічних атак на території Ізраїлю загинули 8 людей, близько 200 отримали поранення. При цьому інші джерела наводять дані, що відрізняються. Інформація наразі уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран завдав ракетного удару по північних районах Ізраїлю: є загиблі та поранені (оновлено)

Як зазначається, четверо людей, зокрема восьмирічна дівчинка, стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у районі Бат-Ям. Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану.

На відео, як стверджується, масштаби руйнувань у місті Бат-Ям після Іранського удару.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

+24
Мої співчуття родинам загиблих та якомога швидшого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування країни та народу...
15.06.2025 07:52 Відповісти
+22
такі самі переговори, як з ******. Буквально такі самі.
15.06.2025 08:12 Відповісти
+22
Якби в 1949 якісь добрі люди так само розбомбили ядерну програму СРСР - світ був би безпечнішим, а Україна б зараз жила в мирі.
15.06.2025 08:19 Відповісти
Скоро і танкер з нафтою загориться.
15.06.2025 07:49 Відповісти
І не один.
15.06.2025 07:57 Відповісти
Які саме протоки? Суец?
15.06.2025 07:59 Відповісти
Ти також з квір? Хто саме з ЛГБТК ?
Квір (англ. queer) - збірний термін, що використовується для позначення людини, чия сексуальність і (або) гендерна ідентичність відрізняються від більшості
15.06.2025 08:47 Відповісти
то скрєпнєє за квір, то кацап.
15.06.2025 09:48 Відповісти
корпус вартових так званої "ісламської революції".

Ви чудово знаєте, про що йдеться.
15.06.2025 10:01 Відповісти
Знаю, звісно.
Але якщо дурник-службіст сам підставляється, гріх йому не вломити його недоткумканній макітрі
15.06.2025 10:16 Відповісти
тим рушникам чи палестинцям вірити, то те саме, що вірити ********* і соловйову.
15.06.2025 11:25 Відповісти
такі самі переговори, як з ******. Буквально такі самі.
15.06.2025 08:12 Відповісти
А на паркані )(уйло написано. Андрій Лавриненко забіг за паркан, щоб вождя в жопку поцілювати, а там просто дрова.
І таке розчарування також буває. Тримайся, невдаха.
15.06.2025 10:20 Відповісти
Держава Ізраїль утворилась НЕЗАКОННО у порушення первинних домовленостей і принципів. А потім - "освоєння" сусідніх земель.
15.06.2025 08:24 Відповісти
Читайте Біблію і тоді зрозумієте що до чого... Євреї не з Марсу прилетіли ....
15.06.2025 09:16 Відповісти
Вони захищаються від тих, хто намагається іх знищити.
Як Україна від кацапів.
15.06.2025 09:51 Відповісти
Прочитали. З Ура Халдейського. Нині територія Іраку.
15.06.2025 10:38 Відповісти
Хто писав Біблію?
15.06.2025 11:16 Відповісти
Та читали - пограбували єгиптянських жінок, поки чоловіки були на війні, втекли і напали на предків нинішніх палестинців, яких теж пограбували, вирізали і заселились в їхні міста, оточені садами оливок, фініків і винограду.
15.06.2025 15:01 Відповісти
Назви хоч одну державу яка утворилася законно
15.06.2025 10:29 Відповісти
Всі, крім Ізраїлю і КНР.
15.06.2025 15:11 Відповісти
Кнр незаконна 100%..законна тайвань...якщо палестина входила до складу британьської імперії, і британці не дали дозвіл, то ізраїль теж незаконне утворення)))
15.06.2025 19:41 Відповісти
Держава Ізраїль була утворена у повній відповідності із міжнародним правом та мандатом ООН.
15.06.2025 13:31 Відповісти
нелегальними мігрантами. Де, коли юриспуденцією яких країн чи ООН визнано право нелегельних мігрантів утворювати держави? Де в статуті ООН передбачено право розподіляти території?
15.06.2025 15:09 Відповісти
Пан Андрей Івашкевич, настільки не знає історію регіону та розділу з утворенням держави Ізраїль та Йорданії, що відповідати йому, це перепечатувати йому багатосторінкові документи, які він навіть не осилить прочитати, тому нехай живе й далі у своїй бульбашці "одна бабка сказала", тим паче, що ні користі, ні шкоди від переконань пана Івашкевича нікому і ніяк.
15.06.2025 18:05 Відповісти
Навіщо ж кіпи документів гортати. Вам достатньо показати лише один документ - дозвіл Британії, чия юрисдикція над територією Палестини була визначена Версальською конференцією і затверджена Лігою націй (тобто беззаперечно законною) на переселення, міграцію або хоча б туристичне паломництво євреїв з 1919 року по травень 1948-го. Один документ я якось з Божою поміччю осилю. А то "одна бабка сказала", що брити в 1922-му провели перепис насення Палестини і той перепис свідчить - аж 10 % євреїв перебували на тій території законно. Тобто перепис дозволяє констатувати - 90% євреїв, які в 1947-48 - му роках вимагали створення своєї держави на теренах Палестини потрапили до неї нелегально.
15.06.2025 21:23 Відповісти
США, задай свои вопросы про Беньямина и другие в международный криминальный суд, они лучше знают! Ордер на арест МКС просто так не даёт.
15.06.2025 08:29 Відповісти
Були німецькі нацисти і євреї,євреї є,а де нацисти?Тепер іранські нацисти проти євреїв.Але скоро іранських теж не буде
15.06.2025 08:34 Відповісти
Найголовніший козир Ірану, ліванська Хізбалла, мовчить. Глухо, як у танку. Адже вони й створювалися і розвивали ракетний потенціал з одним прицілом - як сокира над головою, вдарити по Ізраїлю у разі початку Ізраїльсько-Іранської війни. Ну, почалася війна, і...? Вчора лише тихонечко засудили "напад на Іран" і на цьому все. Десятиліттями Іран озброював Хізбаллу, і довів її ракетний потенціал аж до 8-го місця серед армій світу. Сотні кілометрів тунелів і бункерів, десятки мільярдів доларів у буквальному значенні слова закопали в землю. За два місяці ЦАХАЛ розкотив їх у пилюку
15.06.2025 08:44 Відповісти
Чудова шахова партія партія від Ізраїлю. Вибити спочатку ХАМАС і Хезболу, а потім ще й сам Іран, при цьому утримавши від вступу у війну сусідні арабській країни, вищий пілотаж.
15.06.2025 08:59 Відповісти
утримавши? та ті араби і самі не проти вломити тим рушникам, бо вони вже ******* там усіх. нова сирійська влада після того як вигнали Асада, шукає нормальних стосунків з Ізраїлем та іншими арабськими країнами. нова сирійська влада у себе в прикордонні і сама куєсосить ту хізболу.
15.06.2025 11:29 Відповісти
Юра, твій стан погіршується із загрозливою швидкістю. Тільки вчора ти був набагато адекватнішим. Хвороба прогресує чи вихідний день надмірно активно зустрічав?
15.06.2025 10:11 Відповісти
Були німці і євреї, нацисти і сіоністи. Німці і євреї, як були, так і є. Нацистів роз'ї...ли і вони зникли. Куди поділись сіоністи? А нікуди не дівались. Щоб без нацистів євреям не було скучно жити, сіоністи винайшли для них антисемітів. Антисемітів по світу виявилось мало до нудоти, а семітів більше ніж євреїв в десятки разів. Проект виявився так собі, з антисемітів ворог якийсь толерантний, не вбиває невинних. Довелось роздрочити терористів. Стало краще, веселіше, але добре ще б нацистів.
15.06.2025 15:52 Відповісти
Якби в 1949 якісь добрі люди так само розбомбили ядерну програму СРСР - світ був би безпечнішим, а Україна б зараз жила в мирі.
15.06.2025 08:19 Відповісти
Після знищення ядерної програми Ірану - хіба хтось збирається його топтати? А що там стало з розтоптаною після Другої світової Європою? Там жити неможливо?
Без ядерної зброї вірогідно і Совок розпався б іще швидше. Не було б холодної війни. В свою чергу і Китай, і КНДР не отримали б свої ядерні бомби, проблеми іранської ядерної зброї також би не існувало.

Тож Ізраїль - країна яка здатна змінювати хід світової історії. Нажаль в 1949-му такої сили в світі не знайшлось.
15.06.2025 08:55 Відповісти
Ядерна зброя була лише у США. Хто ж мав нападати на СРСР і живитись українськими землями? Соціалістична Чехословаччина чи соціалістична Польща? Чи може злоє НАТО (яке б так і не було утворене)?

Євразія без ядерної зброї під наглядом США була б зовсім іншою. Повоєнною Японією в маштабах континенту.
15.06.2025 09:14 Відповісти
Цапюра, ти сьогодні репу вже їв?
15.06.2025 09:25 Відповісти
Гліб Ставицький

«Україна перебувала на краї СРСР.»
Кацапська казка про«окраину»

Кушай рєпу. Для усілєнія русскава духа.
15.06.2025 09:55 Відповісти
Це була відповідь на агресивну поведінку СРСР. 50-ті, 60-ті - це роки деколонізації і звільнення.
15.06.2025 09:33 Відповісти
Іфан ,не коверкай мову,хрюкай па-хрюські...
15.06.2025 09:32 Відповісти
Чи не ти її знищив?
15.06.2025 09:38 Відповісти
Звичайно. Скоро приведуть до влади нащадків шаха і роздерибанять нафтові ресурси і все інше
15.06.2025 10:03 Відповісти
він мав на увазі, що це кацапи після знищення їх ядерної програми розтоптали би Україну.
15.06.2025 11:32 Відповісти
Якби в 48-му США ООН за підтримки США і Сталіна не дозволило нелегальним мігрантам створити державу на чужій землі, на Близькому сході не було б проблем.
15.06.2025 16:02 Відповісти
Єрусалим чужа земля для євреїв? Ти тупий чи просто кацап?
15.06.2025 16:29 Відповісти
Ослан Осланович, тут у вас намалювалась термінова командировка на Чорне море з аквалангом в пошуках крейсера мац ква, пшов, пшов ... По результатах надаш звіт
15.06.2025 09:23 Відповісти
Ти фанат бородатих козой0бів? Любиш, коли шахєди над головою жужжать?
15.06.2025 10:08 Відповісти
Мої співчуття родинам загиблих та якомога швидшого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування країни та народу...
15.06.2025 07:52 Відповісти
українцям, як завжди ,нічого не побажаєш? передай привіт у Ізраїлі Я.Кедмі,Табачніку В.Рабіновічу та іншим борцям проти Ірану,овоч
15.06.2025 10:01 Відповісти
20 тис ракет по Шахедах - шо ще Байден відписав Україні - Трамп перенаправив на Близький схід
15.06.2025 08:10 Відповісти
Трамп спонукав їх до цієї авантюри, обіцяв закрити небо.
А результаті - обісцяв портки, а євреї мають повні штани задоволення.
15.06.2025 08:13 Відповісти
Це ще ДАЛЕКО не кінець !!!
15.06.2025 08:27 Відповісти
Трампон - маразматик , у нього стареча деменція. Часто буває, висареться, а штани не вдягне, забуде, так і ходить по Білому дурдому з спущеними штаньми. МОже він і хотів допомогти Ізраілю, але просто забув. Як з Україною, старий пардун думає що це Україна напала на кацапію і постійно ображае її фюрера *****. Так що у американців нема вибору як терпіти цього старого пирдуна. Бачили очі, що вибирали, тепер нехай жеруть, не обляпаються. А Ізраіль переможе бормолеїв, він свою військову звитягу доказував завжди.
15.06.2025 08:34 Відповісти
Ну мабуть нові комплекси не дуже ефективні щодо ******** Іранських балістичних ракет, а от беспілотники та крилаті ракети вони збили.
Для нас має бути уроком, стільки років на розробку своєї балістики ніхто не виділяв гроші а наоборот ще й вставляли палки в колеса.
15.06.2025 09:31 Відповісти
Вони ефективні, просто ракет було забагато...
15.06.2025 10:09 Відповісти
Судячи з відео пусків були пропуски не через кількість.
15.06.2025 11:26 Відповісти
Трампа про цю авантюру просив друг путін, єдиний, кому ця войнушка ну дуже вигідна!
15.06.2025 08:21 Відповісти
а может, так и есть, Юра! Под шумок вон путя что творит. Кременчуг этой ночью, например
15.06.2025 08:32 Відповісти
комусь мало іранських шахедів, комусь хотілося ще іранської атомної бомби по Україні дочекатися. Дякую, Ізраїлю.
15.06.2025 09:28 Відповісти
Ооооо,ще одне розумово відстале запоребрікове
15.06.2025 09:37 Відповісти
так, ми по різні боки вашого рєбріка
15.06.2025 09:43 Відповісти
ти звідки втекло? з психлікарні у Тель-Авіві? про іранські шахеди розпитай у Я.Кедмі,Табачніка.В.Рабіновича,рослино!
15.06.2025 09:58 Відповісти
ви справді знаєте, що говорять кедмі, рабінович,табачник? навіщо????? навіщо вам це знання? більш пізнавально послухати як кумкають жаби
15.06.2025 10:09 Відповісти
Чим вони її сюди доставлять? Настільки далекобійних ракет у них немає. Та й не до України їм якось зараз...
15.06.2025 10:10 Відповісти
зараз - таки да, не до України
15.06.2025 11:01 Відповісти
За Байдена небо Ізраїля було закрито від іранських ракет
15.06.2025 09:29 Відповісти
Ізраїль не потягне один на один з Іраном.Не вистачить їм ракет,щоб все розбомбити.Потрібно щоб США ще воювали.В Ірак вводили 500 тисячний контингент,а тут потрібно ще більше.
В Іраку не було своїх ракет,а в Ірану є і населення там втричі більше і територія.
15.06.2025 13:45 Відповісти
Наземної операції не буде. Іранська вулиця цілком може її замінити
15.06.2025 16:32 Відповісти
Уже в найближчий час Америці буде не до Ізраїлю. І не до Європи. США доведеться захищати власну (даруйте) сраку. Америка уже не та, що була, і з берегів Потомака уже відверто про це кажуть. США не зможуть воювати проти росії, Китаю, Кореї і їх союзників одночасно. Сутичка Їзраїлю з мусульманським світом за спиною дядька Сема тільки додає "геморою" Америці. Як тільки Америка зніме з Близького Сходу свої бази, авіаносці, морпіхів для власного захисту - Ізраїлю настане гирдик. Без Америки Ізраїль усереться один-на-один проти мусульманського світу, якому він срав у душу, особливо останнім часом. Юдейська держава (власне, це не держава - це, по-суті, американська військова база) - приречена. Створення Ізраїлю була чи не найбільшою (фатальною) помилкою людства ХХ (та й не тільки ХХ...) сторіччя.
15.06.2025 17:39 Відповісти
 
 