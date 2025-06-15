Нічний удар Ірану по Ізраїлю: 8 людей загинули, близько 200 поранені. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, Іран знову масовано атакував балістичними ракетами територію Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel та CNN.

За даними IRNA, зокрема, під атакою перебувала Хайфа - велике портове місто, де нібито спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Агентство Mehr стверджує, що Іран застосував гіперзвукову ракету під час удару по місту.

За інформацією The Times of Israel, внаслідок нічних атак на території Ізраїлю загинули 8 людей, близько 200 отримали поранення. При цьому інші джерела наводять дані, що відрізняються. Інформація наразі уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран завдав ракетного удару по північних районах Ізраїлю: є загиблі та поранені (оновлено)

Як зазначається, четверо людей, зокрема восьмирічна дівчинка, стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у районі Бат-Ям. Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану.

На відео, як стверджується, масштаби руйнувань у місті Бат-Ям після Іранського удару.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.