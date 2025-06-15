РУС
10 742 87

Ночной удар Ирана по Израилю: 8 человек погибли, около 200 ранены. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, Иран снова массированно атаковал баллистическими ракетами территорию Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel и CNN.

По данным IRNA, в частности, под атакой находилась Хайфа - крупный портовый город, где якобы вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Агентство Mehr утверждает, что Иран применил гиперзвуковую ракету во время удара по городу.

По информации The Times of Israel, в результате ночных атак на территории Израиля погибли 8 человек, около 200 получили ранения. При этом другие источники приводят данные, которые отличаются. Информация в настоящее время уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран нанес ракетный удар по северным районам Израиля: есть погибшие и раненые (обновлено)

На видео, как утверждается, масштабы разрушений в городе Бат-Ям после Иранского удара.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Израиль (2096) Иран (2074) обстрел (29613)
+24
Мої співчуття родинам загиблих та якомога швидшого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування країни та народу...
показать весь комментарий
15.06.2025 07:52 Ответить
+22
такі самі переговори, як з ******. Буквально такі самі.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:12 Ответить
+22
Якби в 1949 якісь добрі люди так само розбомбили ядерну програму СРСР - світ був би безпечнішим, а Україна б зараз жила в мирі.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:19 Ответить
Скоро і танкер з нафтою загориться.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:49 Ответить
І не один.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:57 Ответить
Які саме протоки? Суец?
показать весь комментарий
15.06.2025 07:59 Ответить
Ти також з квір? Хто саме з ЛГБТК ?
Квір (англ. queer) - збірний термін, що використовується для позначення людини, чия сексуальність і (або) гендерна ідентичність відрізняються від більшості
показать весь комментарий
15.06.2025 08:47 Ответить
то скрєпнєє за квір, то кацап.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:48 Ответить
корпус вартових так званої "ісламської революції".

Ви чудово знаєте, про що йдеться.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:01 Ответить
Знаю, звісно.
Але якщо дурник-службіст сам підставляється, гріх йому не вломити його недоткумканній макітрі
показать весь комментарий
15.06.2025 10:16 Ответить
тим рушникам чи палестинцям вірити, то те саме, що вірити ********* і соловйову.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:25 Ответить
такі самі переговори, як з ******. Буквально такі самі.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:12 Ответить
А на паркані )(уйло написано. Андрій Лавриненко забіг за паркан, щоб вождя в жопку поцілювати, а там просто дрова.
І таке розчарування також буває. Тримайся, невдаха.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:20 Ответить
Держава Ізраїль утворилась НЕЗАКОННО у порушення первинних домовленостей і принципів. А потім - "освоєння" сусідніх земель.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:24 Ответить
Читайте Біблію і тоді зрозумієте що до чого... Євреї не з Марсу прилетіли ....
показать весь комментарий
15.06.2025 09:16 Ответить
Вони захищаються від тих, хто намагається іх знищити.
Як Україна від кацапів.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:51 Ответить
Прочитали. З Ура Халдейського. Нині територія Іраку.
показать весь комментарий
15.06.2025 10:38 Ответить
Хто писав Біблію?
показать весь комментарий
15.06.2025 11:16 Ответить
Та читали - пограбували єгиптянських жінок, поки чоловіки були на війні, втекли і напали на предків нинішніх палестинців, яких теж пограбували, вирізали і заселились в їхні міста, оточені садами оливок, фініків і винограду.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:01 Ответить
Назви хоч одну державу яка утворилася законно
показать весь комментарий
15.06.2025 10:29 Ответить
Всі, крім Ізраїлю і КНР.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:11 Ответить
Кнр незаконна 100%..законна тайвань...якщо палестина входила до складу британьської імперії, і британці не дали дозвіл, то ізраїль теж незаконне утворення)))
показать весь комментарий
15.06.2025 19:41 Ответить
Держава Ізраїль була утворена у повній відповідності із міжнародним правом та мандатом ООН.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:31 Ответить
нелегальними мігрантами. Де, коли юриспуденцією яких країн чи ООН визнано право нелегельних мігрантів утворювати держави? Де в статуті ООН передбачено право розподіляти території?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:09 Ответить
Пан Андрей Івашкевич, настільки не знає історію регіону та розділу з утворенням держави Ізраїль та Йорданії, що відповідати йому, це перепечатувати йому багатосторінкові документи, які він навіть не осилить прочитати, тому нехай живе й далі у своїй бульбашці "одна бабка сказала", тим паче, що ні користі, ні шкоди від переконань пана Івашкевича нікому і ніяк.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:05 Ответить
Навіщо ж кіпи документів гортати. Вам достатньо показати лише один документ - дозвіл Британії, чия юрисдикція над територією Палестини була визначена Версальською конференцією і затверджена Лігою націй (тобто беззаперечно законною) на переселення, міграцію або хоча б туристичне паломництво євреїв з 1919 року по травень 1948-го. Один документ я якось з Божою поміччю осилю. А то "одна бабка сказала", що брити в 1922-му провели перепис насення Палестини і той перепис свідчить - аж 10 % євреїв перебували на тій території законно. Тобто перепис дозволяє констатувати - 90% євреїв, які в 1947-48 - му роках вимагали створення своєї держави на теренах Палестини потрапили до неї нелегально.
показать весь комментарий
15.06.2025 21:23 Ответить
США, задай свои вопросы про Беньямина и другие в международный криминальный суд, они лучше знают! Ордер на арест МКС просто так не даёт.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:29 Ответить
Були німецькі нацисти і євреї,євреї є,а де нацисти?Тепер іранські нацисти проти євреїв.Але скоро іранських теж не буде
показать весь комментарий
15.06.2025 08:34 Ответить
Найголовніший козир Ірану, ліванська Хізбалла, мовчить. Глухо, як у танку. Адже вони й створювалися і розвивали ракетний потенціал з одним прицілом - як сокира над головою, вдарити по Ізраїлю у разі початку Ізраїльсько-Іранської війни. Ну, почалася війна, і...? Вчора лише тихонечко засудили "напад на Іран" і на цьому все. Десятиліттями Іран озброював Хізбаллу, і довів її ракетний потенціал аж до 8-го місця серед армій світу. Сотні кілометрів тунелів і бункерів, десятки мільярдів доларів у буквальному значенні слова закопали в землю. За два місяці ЦАХАЛ розкотив їх у пилюку
показать весь комментарий
15.06.2025 08:44 Ответить
Чудова шахова партія партія від Ізраїлю. Вибити спочатку ХАМАС і Хезболу, а потім ще й сам Іран, при цьому утримавши від вступу у війну сусідні арабській країни, вищий пілотаж.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:59 Ответить
утримавши? та ті араби і самі не проти вломити тим рушникам, бо вони вже ******* там усіх. нова сирійська влада після того як вигнали Асада, шукає нормальних стосунків з Ізраїлем та іншими арабськими країнами. нова сирійська влада у себе в прикордонні і сама куєсосить ту хізболу.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:29 Ответить
Юра, твій стан погіршується із загрозливою швидкістю. Тільки вчора ти був набагато адекватнішим. Хвороба прогресує чи вихідний день надмірно активно зустрічав?
показать весь комментарий
15.06.2025 10:11 Ответить
Були німці і євреї, нацисти і сіоністи. Німці і євреї, як були, так і є. Нацистів роз'ї...ли і вони зникли. Куди поділись сіоністи? А нікуди не дівались. Щоб без нацистів євреям не було скучно жити, сіоністи винайшли для них антисемітів. Антисемітів по світу виявилось мало до нудоти, а семітів більше ніж євреїв в десятки разів. Проект виявився так собі, з антисемітів ворог якийсь толерантний, не вбиває невинних. Довелось роздрочити терористів. Стало краще, веселіше, але добре ще б нацистів.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:52 Ответить
Якби в 1949 якісь добрі люди так само розбомбили ядерну програму СРСР - світ був би безпечнішим, а Україна б зараз жила в мирі.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:19 Ответить
Після знищення ядерної програми Ірану - хіба хтось збирається його топтати? А що там стало з розтоптаною після Другої світової Європою? Там жити неможливо?
Без ядерної зброї вірогідно і Совок розпався б іще швидше. Не було б холодної війни. В свою чергу і Китай, і КНДР не отримали б свої ядерні бомби, проблеми іранської ядерної зброї також би не існувало.

Тож Ізраїль - країна яка здатна змінювати хід світової історії. Нажаль в 1949-му такої сили в світі не знайшлось.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:55 Ответить
Ядерна зброя була лише у США. Хто ж мав нападати на СРСР і живитись українськими землями? Соціалістична Чехословаччина чи соціалістична Польща? Чи може злоє НАТО (яке б так і не було утворене)?

Євразія без ядерної зброї під наглядом США була б зовсім іншою. Повоєнною Японією в маштабах континенту.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:14 Ответить
Цапюра, ти сьогодні репу вже їв?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:25 Ответить
Гліб Ставицький

«Україна перебувала на краї СРСР.»
Кацапська казка про«окраину»

Кушай рєпу. Для усілєнія русскава духа.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:55 Ответить
Це була відповідь на агресивну поведінку СРСР. 50-ті, 60-ті - це роки деколонізації і звільнення.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:33 Ответить
Іфан ,не коверкай мову,хрюкай па-хрюські...
показать весь комментарий
15.06.2025 09:32 Ответить
Чи не ти її знищив?
показать весь комментарий
15.06.2025 09:38 Ответить
Звичайно. Скоро приведуть до влади нащадків шаха і роздерибанять нафтові ресурси і все інше
показать весь комментарий
15.06.2025 10:03 Ответить
він мав на увазі, що це кацапи після знищення їх ядерної програми розтоптали би Україну.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:32 Ответить
Якби в 48-му США ООН за підтримки США і Сталіна не дозволило нелегальним мігрантам створити державу на чужій землі, на Близькому сході не було б проблем.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:02 Ответить
Єрусалим чужа земля для євреїв? Ти тупий чи просто кацап?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:29 Ответить
Ослан Осланович, тут у вас намалювалась термінова командировка на Чорне море з аквалангом в пошуках крейсера мац ква, пшов, пшов ... По результатах надаш звіт
показать весь комментарий
15.06.2025 09:23 Ответить
Ти фанат бородатих козой0бів? Любиш, коли шахєди над головою жужжать?
показать весь комментарий
15.06.2025 10:08 Ответить
Мої співчуття родинам загиблих та якомога швидшого одужання пораненим.Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування країни та народу...
показать весь комментарий
15.06.2025 07:52 Ответить
українцям, як завжди ,нічого не побажаєш? передай привіт у Ізраїлі Я.Кедмі,Табачніку В.Рабіновічу та іншим борцям проти Ірану,овоч
показать весь комментарий
15.06.2025 10:01 Ответить
20 тис ракет по Шахедах - шо ще Байден відписав Україні - Трамп перенаправив на Близький схід
показать весь комментарий
15.06.2025 08:10 Ответить
Трамп спонукав їх до цієї авантюри, обіцяв закрити небо.
А результаті - обісцяв портки, а євреї мають повні штани задоволення.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:13 Ответить
Це ще ДАЛЕКО не кінець !!!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:27 Ответить
Трампон - маразматик , у нього стареча деменція. Часто буває, висареться, а штани не вдягне, забуде, так і ходить по Білому дурдому з спущеними штаньми. МОже він і хотів допомогти Ізраілю, але просто забув. Як з Україною, старий пардун думає що це Україна напала на кацапію і постійно ображае її фюрера *****. Так що у американців нема вибору як терпіти цього старого пирдуна. Бачили очі, що вибирали, тепер нехай жеруть, не обляпаються. А Ізраіль переможе бормолеїв, він свою військову звитягу доказував завжди.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:34 Ответить
Ну мабуть нові комплекси не дуже ефективні щодо ******** Іранських балістичних ракет, а от беспілотники та крилаті ракети вони збили.
Для нас має бути уроком, стільки років на розробку своєї балістики ніхто не виділяв гроші а наоборот ще й вставляли палки в колеса.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:31 Ответить
Вони ефективні, просто ракет було забагато...
показать весь комментарий
15.06.2025 10:09 Ответить
Судячи з відео пусків були пропуски не через кількість.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:26 Ответить
Трампа про цю авантюру просив друг путін, єдиний, кому ця войнушка ну дуже вигідна!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:21 Ответить
а может, так и есть, Юра! Под шумок вон путя что творит. Кременчуг этой ночью, например
показать весь комментарий
15.06.2025 08:32 Ответить
комусь мало іранських шахедів, комусь хотілося ще іранської атомної бомби по Україні дочекатися. Дякую, Ізраїлю.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:28 Ответить
Ооооо,ще одне розумово відстале запоребрікове
показать весь комментарий
15.06.2025 09:37 Ответить
так, ми по різні боки вашого рєбріка
показать весь комментарий
15.06.2025 09:43 Ответить
ти звідки втекло? з психлікарні у Тель-Авіві? про іранські шахеди розпитай у Я.Кедмі,Табачніка.В.Рабіновича,рослино!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:58 Ответить
ви справді знаєте, що говорять кедмі, рабінович,табачник? навіщо????? навіщо вам це знання? більш пізнавально послухати як кумкають жаби
показать весь комментарий
15.06.2025 10:09 Ответить
Чим вони її сюди доставлять? Настільки далекобійних ракет у них немає. Та й не до України їм якось зараз...
показать весь комментарий
15.06.2025 10:10 Ответить
зараз - таки да, не до України
показать весь комментарий
15.06.2025 11:01 Ответить
За Байдена небо Ізраїля було закрито від іранських ракет
показать весь комментарий
15.06.2025 09:29 Ответить
Ізраїль не потягне один на один з Іраном.Не вистачить їм ракет,щоб все розбомбити.Потрібно щоб США ще воювали.В Ірак вводили 500 тисячний контингент,а тут потрібно ще більше.
В Іраку не було своїх ракет,а в Ірану є і населення там втричі більше і територія.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:45 Ответить
Наземної операції не буде. Іранська вулиця цілком може її замінити
показать весь комментарий
15.06.2025 16:32 Ответить
Уже в найближчий час Америці буде не до Ізраїлю. І не до Європи. США доведеться захищати власну (даруйте) сраку. Америка уже не та, що була, і з берегів Потомака уже відверто про це кажуть. США не зможуть воювати проти росії, Китаю, Кореї і їх союзників одночасно. Сутичка Їзраїлю з мусульманським світом за спиною дядька Сема тільки додає "геморою" Америці. Як тільки Америка зніме з Близького Сходу свої бази, авіаносці, морпіхів для власного захисту - Ізраїлю настане гирдик. Без Америки Ізраїль усереться один-на-один проти мусульманського світу, якому він срав у душу, особливо останнім часом. Юдейська держава (власне, це не держава - це, по-суті, американська військова база) - приречена. Створення Ізраїлю була чи не найбільшою (фатальною) помилкою людства ХХ (та й не тільки ХХ...) сторіччя.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:39 Ответить
 
 