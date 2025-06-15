Ночной удар Ирана по Израилю: 8 человек погибли, около 200 ранены. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, Иран снова массированно атаковал баллистическими ракетами территорию Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel и CNN.

По данным IRNA, в частности, под атакой находилась Хайфа - крупный портовый город, где якобы вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Агентство Mehr утверждает, что Иран применил гиперзвуковую ракету во время удара по городу.

По информации The Times of Israel, в результате ночных атак на территории Израиля погибли 8 человек, около 200 получили ранения. При этом другие источники приводят данные, которые отличаются. Информация в настоящее время уточняется.

На видео, как утверждается, масштабы разрушений в городе Бат-Ям после Иранского удара.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.