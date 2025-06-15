РУС
Новости Атаки Ирана на Израиль
Иран нанес ракетный удар по северным районам Израиля: есть погибшие и раненые (обновлено)

Атака Ирана на Израиль

Иран нанес ракетный удар по северным районам Израиля. Погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в результате прямого попадания иранской ракеты в двухэтажное здание в городе Тамра, погибла женщина. Еще 13 человек получили ранения.

Обновление

Впоследствии израильские СМИ сообщили, что в результате ракетной атаки Ирана погибли три человека, по меньшей мере 14 человек получили ранения.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Израиль (2096) Иран (2074) атака (534)
І шо?? Тільки одна людина.

Я сьогодні три години підписувала петиції *********** на загиблих вояків!!! ТРИ грьобані години!!! Це капець скільки пацанів...
15.06.2025 01:10 Ответить
Вражаючі результати. Купа ракет запущено - одного цивільного зашибло уламком, влучань по об'єктам нуль.

Все, як у кацапів.
15.06.2025 01:12 Ответить
сподіваємось шо Іран скоро перестане існувати
15.06.2025 03:00 Ответить
Якщо рашці можна майже спокійно бомбити українські міста, то чому не можна Ірану? Ізраїль теж доклав до цього зуссіль підтримуючі рашку на початку війни.
15.06.2025 07:37 Ответить
 
 