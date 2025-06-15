Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами
У неділю, 15 червня, Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами. Повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Армії оборони Ізраїлю, атака Ірану на Ізраїль складалася лише з "кількох" балістичних ракет.
За словами військових, більшість ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони.
Повідомлень про постраждалих не надходило. Згодом військові повідомили, що можна залишати укриття.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
і якщо успішний удар по скупченню генералів та вченихх зрозумілий технічно то технічно незрозуміло як була паралізована ппо ірану УСЯ.
іран що, не знав скільки у євреїв літаків і не розумів до чого треба готуватися?
припустімо, вкрасти/вициганити/купити/обміняти у росії схему р-37 не вдалося, але ж треба ж було ворушитися?
чи як у нас - якось само собою контрнаступ відбудеться, давайте краще про каву в ялті.
И в качестве вишенки: что-то случилось с тегеранской канализацией и улицы столицы Исламской республики залиты известной субстанцией. Так бывает: хотели атомную бомбу, а захлебываются в собственном говне. 💩
На выезде из Тегерана образовались жуткие пробки. Народ валит подальше, потому что Израиль предупредил - будет еще больнее.
После 7 октября хорошо бы уже запомнить, что евреев убивать нельзя. Предлагали, бл@дь, по-хорошему.
Знову ж таки, люди всюди однакові, ну майже...
Коли ізраїльські уряди не продавали жодної зброї Україні на початку війни - звичайні ізраїльтяни виходили на демонстрації та вішали українські прапори на свої автомобілі, але українці справедливо казали, що це жорстока байдужість з боку ізраїльського уряду...
Сьогодні, коли Ізраїль воює з Іраном - який постачає "Шахеди" РФ і є найближчим військовим союзником Росії, багато українців та коментаторів тут НІБИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ:
А) ПОСТІЙНІ ВБИВСТВА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ЦИВІЛЬНИХ РАКЕТАМИ ХАМАС, ІРАНСЬКИМИ РАКЕТАМИ ТА РАКЕТАМИ ХУСИТІВ - УЖЕ ЦІЛИХ 10 РОКІВ
Деякі українці відчувають єдність-трагедії - оскільки діти Бат-Яму ********** так само, як діти Сум, а жінки Тель-Авіва потрапляють під ракетні обстріли так само, як жінки Києва...
Але інші тут - просто холодно БАЙДУЖІ.
Отже - стара приказка в Біблії говорить про соломинку в оці свого сусіда, і "своя сорочка завжди ближче до тіла"...
Я впевнений, що поважні читачі тут давно зрозуміли, що ви - тролль, найнятий раскою.
Это не их канализация, им её подбросили из секретных чемоданов }{уйла.
1) Так, Ірану НЕ МОЖНА мати ядерну зброю. Тому що ті мавпи - вісь зла разом з росією і кндр. Що буває, коли мавпи отримують ядерну зброю? США починає підлизуватись до них, як зараз трамп до путіна та північнокорейських піхвооких.
2) Так, ІРАН ПОЧАВ ВІЙНУ, а не Ізраїль. Все, що робить Ізраїль - відповідь на дії терористів, так само як і дії України - відповідь на дії козломордих свинособак.
14.04.2024 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль
01.10.2024 ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет
"Правила війни" нормально ставляться до того, що єврейські цивільні стають мішенями іранських проксі - хуситів, ХАМАС та Хізбалли - я не чув жодних заперечень від Організації Об'єднаних Націй чи від брудних тролів на кшталт вас.
Отже, ось Нові Правила: Євреї сильні, Євреї - круті бійці,
Єврейські ВПС ******** ДО БІСА СТОЛИЦЮ ФАНАТИЧНИХ_ЄВРЕЙОНЕНАВИСНИКІВ
Євреї знають адреси своїх ворогів
Євреї руйнують тих, хто на них нападає
І євреї МАЮТЬ "Фалафель Оппенгеймера"
Тож сподіваюся, ви подумаєте про це і не зможете забути назавжди
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.
Іран зараз веде переговори з Ізраїлем прямо зараз - з допомогою ізраїльських льотчиків як перекладачів з людської мови на аятолахівську. A Америкоси підступно питають, чи достатньо Іран проголодалися, щоб ВІДМОВИТИСЯ від своєї ядерної програми;
Ті залпи, що Іран посилає, насправді є красномовними благаннями про перемир'я - справа в тому, що з тисяч ракет вони запускають лише сотню-другу;
Про Ізраїльський ... "пекучий Фалафель" (який вигадав єврей Оппенгеймер 1943) завжди всі пам'ятають - і тому акуратно сидять на своїй третій точці.
Також, для вас має бути приємною думка, що Ейнштейн-єврей, Оппенгеймер-єврей, допомогли Єврейській державі Ізраїль отримати єврейський винахід
І тому Ізраїль має Гарну Відповідь на Всі Питання
знаю, знаю - це складний тест для ВАШИХ здібностей розуміння прочитаного
Але, з жалю до вашого жалюгідного стану, ось ЗНОВУ:
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.