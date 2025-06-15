УКР
Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами

іран атакував ізраїль

У неділю, 15 червня, Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами. Повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Армії оборони Ізраїлю, атака Ірану на Ізраїль складалася лише з "кількох" балістичних ракет.

За словами військових, більшість ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Згодом військові повідомили, що можна залишати укриття.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Ізраїль (1828) Іран (2334) атака (536)
+14
15.06.2025 17:44 Відповісти
+11
Якби трамп був президентом, цього б ніколи не сталося!!!
15.06.2025 17:42 Відповісти
+9
Шо це робиться? Адже там якась руда ху@та і ганьба США кукурікає про примус до "угоди".
15.06.2025 17:45 Відповісти
Аятоли нариваються
15.06.2025 17:39 Відповісти
А їм в лице таке скажеш?
15.06.2025 17:48 Відповісти
О свинопес намалювався
15.06.2025 17:49 Відповісти
Вам подобаються рушникоголові ліберальні демократи з Ірану?
15.06.2025 17:58 Відповісти
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
15.06.2025 18:10 Відповісти
Головне що не по Україні летять болванки цих прокацапських вибл@дків.
15.06.2025 17:49 Відповісти
Аятоли з челядниками, свої чумадани пакують з «молитовниками», на московію, аж двері тріщать!!
СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации
https://charter97.org/ru/news/2025/6/15/644504/
15.06.2025 19:34 Відповісти
Астанавітєсь! Я.Кунович вже й так трохи посунувся, надавши місце Асадові
показати весь коментар
Якби трамп був президентом, цього б ніколи не сталося!!!
15.06.2025 17:42 Відповісти
Якби трумпа обрали Папою Римським, такого ніколи не сталося.
15.06.2025 17:58 Відповісти
15.06.2025 17:44 Відповісти
щодо удару по ірану то є питання...
і якщо успішний удар по скупченню генералів та вченихх зрозумілий технічно то технічно незрозуміло як була паралізована ппо ірану УСЯ.
іран що, не знав скільки у євреїв літаків і не розумів до чого треба готуватися?
припустімо, вкрасти/вициганити/купити/обміняти у росії схему р-37 не вдалося, але ж треба ж було ворушитися?
чи як у нас - якось само собою контрнаступ відбудеться, давайте краще про каву в ялті.
15.06.2025 17:45 Відповісти
У кацапів хіба що китайські самокати можна купити.
15.06.2025 17:49 Відповісти
в операції приймали участь США, вони готувалися і завчасно перекидали туди засоби, але трамп включив дурника і як завжди і каже про нейтралітет , що хоче як і раніше посадити Іран та Ізраїль за стіл перемовин для укладання миру)
15.06.2025 18:08 Відповісти
Тільки такі кацапи як ти вболівають за іранських терористів, релігійних фанатиків і свинособачіх союзників.
15.06.2025 19:08 Відповісти
Ваша проблема в тому, що Ви повелися на Міф про кращу в світі радянську зброю. Хоча вже були прецеденти, коли безпорадність болотної ППО пояснювали "кривізною Землі" та іншою маячнею.
15.06.2025 21:09 Відповісти
ти новини читай уважніше. тоді і питань дурних не буде. ППО і авіацію рушників перед самим початком атаки дронами винесли так само як наші винесли цапам літаки на аеродромах.
15.06.2025 18:49 Відповісти
Сашко Бабенко ты кацап спалился - не позорься ублюдок иранский
15.06.2025 19:17 Відповісти
СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации
https://charter97.org/ru/news/2025/6/15/644504/
15.06.2025 19:35 Відповісти
а нашою мовою можете?
15.06.2025 19:37 Відповісти
УБЕЙСЯАПСТЕНУ БОТ - это на вашем языке
17.06.2025 02:44 Відповісти
Шо це робиться? Адже там якась руда ху@та і ганьба США кукурікає про примус до "угоди".
15.06.2025 17:45 Відповісти
Вроді вже хотіли бабаї миритися. Гадаю що Ізраїль не забариться.
15.06.2025 17:57 Відповісти
Надзвукова ракета відсталих "рушникоголових" прилетіла по Хайфі.

15.06.2025 17:59 Відповісти
Що конкретно тебе тут веселить? Думка, що прогрес вимірюється здатністю виробляти знаряддя для вбивства?
15.06.2025 18:34 Відповісти
У рушнииковоголових є балістика з розділяючимося боєголовками. 5 шт на 1 ракету.....
15.06.2025 19:50 Відповісти
Ауслендер вже сказав,що думає,і він навряд чи помиляється,що цієї ночі іранкська нафтова економічна база зникне з лиця землі,і відкине цих гомоарабів на 50 років в розвитку)
15.06.2025 18:16 Відповісти
Разрушенные дома в Тамре, Реховоте и Бат-Яме, погибшие израильтяне обходятся иранскому режиму очень дорого. На данный момент разбомблены: Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, Меджлис (парламент), Штаб ВВС Ирана, Министерство разведки, Штаб полиции Тегерана, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство нефти. В заминированных автомобилях взорваны еще шесть ученых ядерщиков. 👍
И в качестве вишенки: что-то случилось с тегеранской канализацией и улицы столицы Исламской республики залиты известной субстанцией. Так бывает: хотели атомную бомбу, а захлебываются в собственном говне. 💩
На выезде из Тегерана образовались жуткие пробки. Народ валит подальше, потому что Израиль предупредил - будет еще больнее.
После 7 октября хорошо бы уже запомнить, что евреев убивать нельзя. Предлагали, бл@дь, по-хорошему.
15.06.2025 18:52 Відповісти
да но ядерку в глубоких горах не достали
15.06.2025 19:22 Відповісти
Ещё не вечер, в смысле ещё не GBU-57...
15.06.2025 21:13 Відповісти
Можу помилятися (вибачте що відповідаю українською), але атаки на каналізацію та інші критичні інфраструктурні системи життєдіяльності мирного населення - заборонені ж Правилами ведення війни?
15.06.2025 21:15 Відповісти
Here's the Ukrainian translation:

Знову ж таки, люди всюди однакові, ну майже...

Коли ізраїльські уряди не продавали жодної зброї Україні на початку війни - звичайні ізраїльтяни виходили на демонстрації та вішали українські прапори на свої автомобілі, але українці справедливо казали, що це жорстока байдужість з боку ізраїльського уряду...

Сьогодні, коли Ізраїль воює з Іраном - який постачає "Шахеди" РФ і є найближчим військовим союзником Росії, багато українців та коментаторів тут НІБИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ:

А) ПОСТІЙНІ ВБИВСТВА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ЦИВІЛЬНИХ РАКЕТАМИ ХАМАС, ІРАНСЬКИМИ РАКЕТАМИ ТА РАКЕТАМИ ХУСИТІВ - УЖЕ ЦІЛИХ 10 РОКІВ

Деякі українці відчувають єдність-трагедії - оскільки діти Бат-Яму ********** так само, як діти Сум, а жінки Тель-Авіва потрапляють під ракетні обстріли так само, як жінки Києва...

Але інші тут - просто холодно БАЙДУЖІ.

Отже - стара приказка в Біблії говорить про соломинку в оці свого сусіда, і "своя сорочка завжди ближче до тіла"...
15.06.2025 21:21 Відповісти
Я ж Вам нижче відповів вже, на Ваш дубль-комент про "восіііііім лєт дамбілі Бімбас": насправді не 10, як Аи пишете, а з 1948 року. Вчить історію.
15.06.2025 21:26 Відповісти
Звісно - це ВИ будете МНІ "РОЗПОВІДАТИ" - хто бомбив мою країну.
Я впевнений, що поважні читачі тут давно зрозуміли, що ви - тролль, найнятий раскою.
15.06.2025 21:44 Відповісти
Я на 100% розумію українську та можу говорити, але не можу на 100% грамотно писати. Навчався я не в Україні, а й не в параші.
15.06.2025 21:27 Відповісти
Ви іншого не розумієте.
15.06.2025 21:29 Відповісти
15.06.2025 21:45 Відповісти
А насчёт канализации отвечу на русском.
Это не их канализация, им её подбросили из секретных чемоданов }{уйла.
15.06.2025 21:29 Відповісти
Пояснюю проплаченим кацапами ботам:

1) Так, Ірану НЕ МОЖНА мати ядерну зброю. Тому що ті мавпи - вісь зла разом з росією і кндр. Що буває, коли мавпи отримують ядерну зброю? США починає підлизуватись до них, як зараз трамп до путіна та північнокорейських піхвооких.

2) Так, ІРАН ПОЧАВ ВІЙНУ, а не Ізраїль. Все, що робить Ізраїль - відповідь на дії терористів, так само як і дії України - відповідь на дії козломордих свинособак.
14.04.2024 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль
01.10.2024 ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет
15.06.2025 20:27 Відповісти
Щось Ви наплутали, нешановний, присуваючи Україну до Ізраїля. Все навпаки: терористичні угрупування "російська *********" та "Ізраїль" (що варті одне іншого) прагнуть постійно розтягувати власні кордони військовим шляхом, пропагандою підкріпляючи агресію проти сусідів. Україна та араби опираються цій агресії, використовуючи право на самооборону згідно ст. 51 Статуту ООН.
15.06.2025 21:20 Відповісти
ООН - це смердюче жахливе зібрище, контрольоване останні 60 років диктаторськими режимами, північнокорейцями, комуністичним Китаем, путінською Росією

"Правила війни" нормально ставляться до того, що єврейські цивільні стають мішенями іранських проксі - хуситів, ХАМАС та Хізбалли - я не чув жодних заперечень від Організації Об'єднаних Націй чи від брудних тролів на кшталт вас.

Отже, ось Нові Правила: Євреї сильні, Євреї - круті бійці,
Єврейські ВПС ******** ДО БІСА СТОЛИЦЮ ФАНАТИЧНИХ_ЄВРЕЙОНЕНАВИСНИКІВ
Євреї знають адреси своїх ворогів
Євреї руйнують тих, хто на них нападає
 І євреї МАЮТЬ "Фалафель Оппенгеймера"

Тож сподіваюся, ви подумаєте про це і не зможете забути назавжди
15.06.2025 21:31 Відповісти
А прийде час - і знову разом з москалями кричатимуть: "А нас за чьто?"
15.06.2025 21:58 Відповісти
Б'ють літаки ізраїльтян по цілях в Ірані, вони господарі в повітрі, але головна ціль, за якої розпочалася війна - ядерний об'єкт так і не вражений, бо він захований під землею, точніше камінням, а в Ізраїлі немає таких літаків і бомб, щоб пробити той шар захисту. Радує те, що гине дружбан catsapa, але печально, що за цією смертю ростуть ціни на нафту і ворог буде отримувати сотні мільярдів доларів на свою терористичну армію.
15.06.2025 20:31 Відповісти
Знову ж таки, люди всюди однакові, ну майже...

Коли ізраїльські уряди не продавали жодної зброї Україні на початку війни - звичайні ізраїльтяни виходили на демонстрації та вішали українські прапори на свої автомобілі, але українці справедливо казали, що це жорстока байдужість з боку ізраїльського уряду...

Сьогодні, коли Ізраїль воює з Іраном - який постачає "Шахеди" РФ і є найближчим військовим союзником Росії, багато українців та коментаторів тут НІБИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ:

А) ПОСТІЙНІ ВБИВСТВА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ЦИВІЛЬНИХ РАКЕТАМИ ХАМАС, ІРАНСЬКИМИ РАКЕТАМИ ТА РАКЕТАМИ ХУСИТІВ - УЖЕ ЦІЛИХ 10 РОКІВ

Деякі українці відчувають єдність-трагедії - оскільки діти Бат-Яму ********** так само, як діти Сум, а жінки Тель-Авіва потрапляють під ракетні обстріли так само, як жінки Києва...

Але інші тут - просто холодно БАЙДУЖІ.

Отже - стара приказка в Біблії говорить про соломинку в оці свого сусіда, і "своя сорочка завжди ближче до тіла"...
15.06.2025 21:19 Відповісти
Та не 10 років, а з 1948 року, коли всупереч Статутові ООН було незаконно створене терористичне угрупування "Ізраїль" на чужій території. От як зараз так звані ЛДНР.
15.06.2025 21:22 Відповісти
"Правила війни" нормально ставляться до того, що єврейські цивільні стають мішенями іранських проксі - хуситів, ХАМАС та Хізбалли - я не чув жодних заперечень від Організації Об'єднаних Націй чи від брудних тролів на кшталт вас.

Отже, ось Нові Правила: Євреї сильні, Євреї - круті бійці,
Єврейські ВПС ******** ДО БІСА СТОЛИЦЮ ФАНАТИЧНИХ_ЄВРЕЙОНЕНАВИСНИКІВ
Євреї знають адреси своїх ворогів
Євреї руйнують тих, хто на них нападає
І євреї МАЮТЬ "Фалафель Оппенгеймера"

Тож сподіваюся, ви подумаєте про це і не зможете забути назавжди
15.06.2025 21:33 Відповісти
А правда що той опенгеймер кацапам ядерку продав за 30 сребреників? Чи не задешево, як Ви вважаєте?
15.06.2025 21:39 Відповісти
з жалю до вашого жалюгідного стану, ось ЗНОВУ:
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.
15.06.2025 21:51 Відповісти
Отже, почнемо все по порядку:

Іран зараз веде переговори з Ізраїлем прямо зараз - з допомогою ізраїльських льотчиків як перекладачів з людської мови на аятолахівську. A Америкоси підступно питають, чи достатньо Іран проголодалися, щоб ВІДМОВИТИСЯ від своєї ядерної програми;

Ті залпи, що Іран посилає, насправді є красномовними благаннями про перемир'я - справа в тому, що з тисяч ракет вони запускають лише сотню-другу;

Про Ізраїльський ... "пекучий Фалафель" (який вигадав єврей Оппенгеймер 1943) завжди всі пам'ятають - і тому акуратно сидять на своїй третій точці.
15.06.2025 21:05 Відповісти
А правда що опенгеймер кацапам ядерку продав за 30 сребреників? Чи не задешево, як Ви вважаєте?
15.06.2025 21:24 Відповісти
Найкраще для вас буде поїхати і ЗУСТРІТИСЯ з ним особисто - і поставити це питання.

Також, для вас має бути приємною думка, що Ейнштейн-єврей, Оппенгеймер-єврей, допомогли Єврейській державі Ізраїль отримати єврейський винахід
І тому Ізраїль має Гарну Відповідь на Всі Питання
15.06.2025 21:39 Відповісти
Він же давно Zдох, та й не може він відповісти на те питання: "як Ви вважаєте, чи не задешево продано ядерку кацапам?". То ж лише Ви можете відповісти.
15.06.2025 21:43 Відповісти
(звісно, він є)
знаю, знаю - це складний тест для ВАШИХ здібностей розуміння прочитаного

Але, з жалю до вашого жалюгідного стану, ось ЗНОВУ:
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.
15.06.2025 21:50 Відповісти
 
 