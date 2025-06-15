Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами
В воскресенье, 15 июня, Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Армии обороны Израиля, атака Ирана на Израиль состояла лишь из "нескольких" баллистических ракет.
По словам военных, большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны.
Сообщений о пострадавших не поступало. Впоследствии военные сообщили, что можно покидать укрытия.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
і якщо успішний удар по скупченню генералів та вченихх зрозумілий технічно то технічно незрозуміло як була паралізована ппо ірану УСЯ.
іран що, не знав скільки у євреїв літаків і не розумів до чого треба готуватися?
припустімо, вкрасти/вициганити/купити/обміняти у росії схему р-37 не вдалося, але ж треба ж було ворушитися?
чи як у нас - якось само собою контрнаступ відбудеться, давайте краще про каву в ялті.
И в качестве вишенки: что-то случилось с тегеранской канализацией и улицы столицы Исламской республики залиты известной субстанцией. Так бывает: хотели атомную бомбу, а захлебываются в собственном говне. 💩
На выезде из Тегерана образовались жуткие пробки. Народ валит подальше, потому что Израиль предупредил - будет еще больнее.
После 7 октября хорошо бы уже запомнить, что евреев убивать нельзя. Предлагали, бл@дь, по-хорошему.
Знову ж таки, люди всюди однакові, ну майже...
Коли ізраїльські уряди не продавали жодної зброї Україні на початку війни - звичайні ізраїльтяни виходили на демонстрації та вішали українські прапори на свої автомобілі, але українці справедливо казали, що це жорстока байдужість з боку ізраїльського уряду...
Сьогодні, коли Ізраїль воює з Іраном - який постачає "Шахеди" РФ і є найближчим військовим союзником Росії, багато українців та коментаторів тут НІБИ НЕ ПОМІЧАЮТЬ:
А) ПОСТІЙНІ ВБИВСТВА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ЦИВІЛЬНИХ РАКЕТАМИ ХАМАС, ІРАНСЬКИМИ РАКЕТАМИ ТА РАКЕТАМИ ХУСИТІВ - УЖЕ ЦІЛИХ 10 РОКІВ
Деякі українці відчувають єдність-трагедії - оскільки діти Бат-Яму ********** так само, як діти Сум, а жінки Тель-Авіва потрапляють під ракетні обстріли так само, як жінки Києва...
Але інші тут - просто холодно БАЙДУЖІ.
Отже - стара приказка в Біблії говорить про соломинку в оці свого сусіда, і "своя сорочка завжди ближче до тіла"...
Я впевнений, що поважні читачі тут давно зрозуміли, що ви - тролль, найнятий раскою.
Это не их канализация, им её подбросили из секретных чемоданов }{уйла.
1) Так, Ірану НЕ МОЖНА мати ядерну зброю. Тому що ті мавпи - вісь зла разом з росією і кндр. Що буває, коли мавпи отримують ядерну зброю? США починає підлизуватись до них, як зараз трамп до путіна та північнокорейських піхвооких.
2) Так, ІРАН ПОЧАВ ВІЙНУ, а не Ізраїль. Все, що робить Ізраїль - відповідь на дії терористів, так само як і дії України - відповідь на дії козломордих свинособак.
14.04.2024 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль
01.10.2024 ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет
"Правила війни" нормально ставляться до того, що єврейські цивільні стають мішенями іранських проксі - хуситів, ХАМАС та Хізбалли - я не чув жодних заперечень від Організації Об'єднаних Націй чи від брудних тролів на кшталт вас.
Отже, ось Нові Правила: Євреї сильні, Євреї - круті бійці,
Єврейські ВПС ******** ДО БІСА СТОЛИЦЮ ФАНАТИЧНИХ_ЄВРЕЙОНЕНАВИСНИКІВ
Євреї знають адреси своїх ворогів
Євреї руйнують тих, хто на них нападає
І євреї МАЮТЬ "Фалафель Оппенгеймера"
Тож сподіваюся, ви подумаєте про це і не зможете забути назавжди
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.
Іран зараз веде переговори з Ізраїлем прямо зараз - з допомогою ізраїльських льотчиків як перекладачів з людської мови на аятолахівську. A Америкоси підступно питають, чи достатньо Іран проголодалися, щоб ВІДМОВИТИСЯ від своєї ядерної програми;
Ті залпи, що Іран посилає, насправді є красномовними благаннями про перемир'я - справа в тому, що з тисяч ракет вони запускають лише сотню-другу;
Про Ізраїльський ... "пекучий Фалафель" (який вигадав єврей Оппенгеймер 1943) завжди всі пам'ятають - і тому акуратно сидять на своїй третій точці.
Також, для вас має бути приємною думка, що Ейнштейн-єврей, Оппенгеймер-єврей, допомогли Єврейській державі Ізраїль отримати єврейський винахід
І тому Ізраїль має Гарну Відповідь на Всі Питання
знаю, знаю - це складний тест для ВАШИХ здібностей розуміння прочитаного
Але, з жалю до вашого жалюгідного стану, ось ЗНОВУ:
Найкраще, щоб ви Особисто Поїхали Зустрітися з Ним і поставили своє питання.