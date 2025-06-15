РУС
Новости Атаки Ирана на Израиль
5 628 69

Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами

Иран атаковал Израиль

В воскресенье, 15 июня, Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Армии обороны Израиля, атака Ирана на Израиль состояла лишь из "нескольких" баллистических ракет.

По словам военных, большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Сообщений о пострадавших не поступало. Впоследствии военные сообщили, что можно покидать укрытия.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимм двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

Читайте также: Иран подтвердил гибель от израильского удара руководителя ракетной программы и 7 его заместителей

Израиль (2096) Иран (2074) атака (534)
+14
15.06.2025 17:44
+11
Якби трамп був президентом, цього б ніколи не сталося!!!
15.06.2025 17:42
+9
Шо це робиться? Адже там якась руда ху@та і ганьба США кукурікає про примус до "угоди".
15.06.2025 17:45
Аятоли нариваються
15.06.2025 17:39
А їм в лице таке скажеш?
15.06.2025 17:48
О свинопес намалювався
15.06.2025 17:49
Вам подобаються рушникоголові ліберальні демократи з Ірану?
15.06.2025 17:58
Кілька місяців тому Ізраїль сам себе обстрілював сотнями ракет з Іранської території?
15.06.2025 18:10
Головне що не по Україні летять болванки цих прокацапських вибл@дків.
15.06.2025 17:49
Аятоли з челядниками, свої чумадани пакують з «молитовниками», на московію, аж двері тріщать!!
СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации
https://charter97.org/ru/news/2025/6/15/644504/
15.06.2025 19:34
Астанавітєсь! Я.Кунович вже й так трохи посунувся, надавши місце Асадові
показать весь комментарий
15.06.2025 17:42
Якби трумпа обрали Папою Римським, такого ніколи не сталося.
15.06.2025 17:58
15.06.2025 17:44
щодо удару по ірану то є питання...
і якщо успішний удар по скупченню генералів та вченихх зрозумілий технічно то технічно незрозуміло як була паралізована ппо ірану УСЯ.
іран що, не знав скільки у євреїв літаків і не розумів до чого треба готуватися?
припустімо, вкрасти/вициганити/купити/обміняти у росії схему р-37 не вдалося, але ж треба ж було ворушитися?
чи як у нас - якось само собою контрнаступ відбудеться, давайте краще про каву в ялті.
15.06.2025 17:45
У кацапів хіба що китайські самокати можна купити.
15.06.2025 17:49
в операції приймали участь США, вони готувалися і завчасно перекидали туди засоби, але трамп включив дурника і як завжди і каже про нейтралітет , що хоче як і раніше посадити Іран та Ізраїль за стіл перемовин для укладання миру)
15.06.2025 18:08
Тільки такі кацапи як ти вболівають за іранських терористів, релігійних фанатиків і свинособачіх союзників.
15.06.2025 19:08
Ваша проблема в тому, що Ви повелися на Міф про кращу в світі радянську зброю. Хоча вже були прецеденти, коли безпорадність болотної ППО пояснювали "кривізною Землі" та іншою маячнею.
15.06.2025 21:09
ти новини читай уважніше. тоді і питань дурних не буде. ППО і авіацію рушників перед самим початком атаки дронами винесли так само як наші винесли цапам літаки на аеродромах.
15.06.2025 18:49
Сашко Бабенко ты кацап спалился - не позорься ублюдок иранский
15.06.2025 19:17
СМИ: Руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации
https://charter97.org/ru/news/2025/6/15/644504/
15.06.2025 19:35
а нашою мовою можете?
15.06.2025 19:37
УБЕЙСЯАПСТЕНУ БОТ - это на вашем языке
17.06.2025 02:44
Шо це робиться? Адже там якась руда ху@та і ганьба США кукурікає про примус до "угоди".
15.06.2025 17:45
Вроді вже хотіли бабаї миритися. Гадаю що Ізраїль не забариться.
15.06.2025 17:57
Надзвукова ракета відсталих "рушникоголових" прилетіла по Хайфі.

15.06.2025 17:59
Що конкретно тебе тут веселить? Думка, що прогрес вимірюється здатністю виробляти знаряддя для вбивства?
15.06.2025 18:34
У рушнииковоголових є балістика з розділяючимося боєголовками. 5 шт на 1 ракету.....
15.06.2025 19:50
Ауслендер вже сказав,що думає,і він навряд чи помиляється,що цієї ночі іранкська нафтова економічна база зникне з лиця землі,і відкине цих гомоарабів на 50 років в розвитку)
15.06.2025 18:16
Разрушенные дома в Тамре, Реховоте и Бат-Яме, погибшие израильтяне обходятся иранскому режиму очень дорого. На данный момент разбомблены: Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, Меджлис (парламент), Штаб ВВС Ирана, Министерство разведки, Штаб полиции Тегерана, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство нефти. В заминированных автомобилях взорваны еще шесть ученых ядерщиков. 👍
И в качестве вишенки: что-то случилось с тегеранской канализацией и улицы столицы Исламской республики залиты известной субстанцией. Так бывает: хотели атомную бомбу, а захлебываются в собственном говне. 💩
На выезде из Тегерана образовались жуткие пробки. Народ валит подальше, потому что Израиль предупредил - будет еще больнее.
После 7 октября хорошо бы уже запомнить, что евреев убивать нельзя. Предлагали, бл@дь, по-хорошему.
15.06.2025 18:52
да но ядерку в глубоких горах не достали
15.06.2025 19:22
Ещё не вечер, в смысле ещё не GBU-57...
15.06.2025 21:13
Можу помилятися (вибачте що відповідаю українською), але атаки на каналізацію та інші критичні інфраструктурні системи життєдіяльності мирного населення - заборонені ж Правилами ведення війни?
15.06.2025 21:15
15.06.2025 21:26
15.06.2025 21:44
Звісно - це ВИ будете МНІ "РОЗПОВІДАТИ" - хто бомбив мою країну.
Я впевнений, що поважні читачі тут давно зрозуміли, що ви - тролль, найнятий раскою.
15.06.2025 21:27
Я на 100% розумію українську та можу говорити, але не можу на 100% грамотно писати. Навчався я не в Україні, а й не в параші.
15.06.2025 21:29
Ви іншого не розумієте.
15.06.2025 21:29 Ответить
15.06.2025 21:45
А насчёт канализации отвечу на русском.
Это не их канализация, им её подбросили из секретных чемоданов }{уйла.
15.06.2025 21:29
Пояснюю проплаченим кацапами ботам:

1) Так, Ірану НЕ МОЖНА мати ядерну зброю. Тому що ті мавпи - вісь зла разом з росією і кндр. Що буває, коли мавпи отримують ядерну зброю? США починає підлизуватись до них, як зараз трамп до путіна та північнокорейських піхвооких.

2) Так, ІРАН ПОЧАВ ВІЙНУ, а не Ізраїль. Все, що робить Ізраїль - відповідь на дії терористів, так само як і дії України - відповідь на дії козломордих свинособак.
14.04.2024 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль
01.10.2024 ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет
15.06.2025 20:27
Щось Ви наплутали, нешановний, присуваючи Україну до Ізраїля. Все навпаки: терористичні угрупування "російська *********" та "Ізраїль" (що варті одне іншого) прагнуть постійно розтягувати власні кордони військовим шляхом, пропагандою підкріпляючи агресію проти сусідів. Україна та араби опираються цій агресії, використовуючи право на самооборону згідно ст. 51 Статуту ООН.
15.06.2025 21:20
ООН - це смердюче жахливе зібрище, контрольоване останні 60 років диктаторськими режимами, північнокорейцями, комуністичним Китаем, путінською Росією

"Правила війни" нормально ставляться до того, що єврейські цивільні стають мішенями іранських проксі - хуситів, ХАМАС та Хізбалли - я не чув жодних заперечень від Організації Об'єднаних Націй чи від брудних тролів на кшталт вас.

Отже, ось Нові Правила: Євреї сильні, Євреї - круті бійці,
Єврейські ВПС ******** ДО БІСА СТОЛИЦЮ ФАНАТИЧНИХ_ЄВРЕЙОНЕНАВИСНИКІВ
Євреї знають адреси своїх ворогів
Євреї руйнують тих, хто на них нападає
 І євреї МАЮТЬ "Фалафель Оппенгеймера"

Тож сподіваюся, ви подумаєте про це і не зможете забути назавжди
15.06.2025 21:31
А прийде час - і знову разом з москалями кричатимуть: "А нас за чьто?"
15.06.2025 21:58
Б'ють літаки ізраїльтян по цілях в Ірані, вони господарі в повітрі, але головна ціль, за якої розпочалася війна - ядерний об'єкт так і не вражений, бо він захований під землею, точніше камінням, а в Ізраїлі немає таких літаків і бомб, щоб пробити той шар захисту. Радує те, що гине дружбан catsapa, але печально, що за цією смертю ростуть ціни на нафту і ворог буде отримувати сотні мільярдів доларів на свою терористичну армію.
15.06.2025 20:31
15.06.2025 21:19
15.06.2025 21:22
15.06.2025 21:33
15.06.2025 21:39
15.06.2025 21:51
Отже, почнемо все по порядку:

Іран зараз веде переговори з Ізраїлем прямо зараз - з допомогою ізраїльських льотчиків як перекладачів з людської мови на аятолахівську. A Америкоси підступно питають, чи достатньо Іран проголодалися, щоб ВІДМОВИТИСЯ від своєї ядерної програми;

Ті залпи, що Іран посилає, насправді є красномовними благаннями про перемир'я - справа в тому, що з тисяч ракет вони запускають лише сотню-другу;

Про Ізраїльський ... "пекучий Фалафель" (який вигадав єврей Оппенгеймер 1943) завжди всі пам'ятають - і тому акуратно сидять на своїй третій точці.
15.06.2025 21:05
15.06.2025 21:24
15.06.2025 21:39
15.06.2025 21:43
15.06.2025 21:50
 
 