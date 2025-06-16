РУС
МИД выясняет информацию о гибели украинцев в Иране, - Зеленский

Владимир Зеленский

Министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я жду доклад. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле - по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза пройдет как можно быстрее", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Израиле в результате массированной ракетной атаки Ирана 14 июня могли погибнуть пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних детей.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

+10
А що там Чернишов? Відправили цілого прем'єр-міністра в Чехію ховатися від підозри ДБР? Довго там буде переховуватися? Зелені тварини...
показать весь комментарий
15.06.2025 23:56 Ответить
+8
Дивно, що він ще не відправив ГУР, для порятунку "українців" з Ірану...
показать весь комментарий
15.06.2025 23:50 Ответить
+6
Він президент чи кореспондент?
показать весь комментарий
16.06.2025 00:06 Ответить
