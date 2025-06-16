УКР
Родина з Одеси загинула в Ізраїлі внаслідок ракетного удару Ірану 14 червня

В Ізраїлі загинула родина з Одеси 14 червня

Унаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльскому місті Бат-Ям 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей.

Про це повідомив в етері "Суспільне. Студія" український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман із посиланням на пресреліз посольства України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули внаслідок прямого влучання іранської ракети. До міста Бат-Ям одеська родина приїхала на лікування.

"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами", - зазначив Бріман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС з’ясовує інформацію про загибель українців в Ірані, - Зеленський

Напередодні в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що серед п’ятьох загиблих українців — троє неповнолітніх.

Ізраїль (1828) Іран (2335) українці (2601) жертви (1900)
+8
"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі." Тупа троляка.

Василь Довганенко #609187

Реєстрація: 14 червня 2025
16.06.2025 20:15 Відповісти
+7
"Спільна доля між українцями й ізраїльтянами?! Зв'язок дійсно є ,якщо згадати, що Ізраїль блокував,й продовжує блокувати,потрапляння,для захисту українців,зброї "з ізраїльськими компонентами" в Україну й запрошує агресора бути посередником у його справах!
16.06.2025 20:03 Відповісти
+6
В будь-яке офшорне місце на планеті, звідки немає екстрадиції до України (треба ж кудись втікти на "підготовлену базу")
16.06.2025 20:50 Відповісти
😢😢😢
16.06.2025 19:49 Відповісти
Сховалися від війни в Україні.
16.06.2025 19:50 Відповісти
український пофігізм до нальотів - ніхто із загиблих у Бат-Ямі не заховався у захищеній кімнаті (МАМАД)
16.06.2025 19:53 Відповісти
Глянь на фото - яка там "захищена кімната"...
16.06.2025 19:55 Відповісти
то дурня ті кімнати, або сховище або похер
16.06.2025 20:44 Відповісти
Та вона розрахована на хіба саморобки з водогінних труб, чи газових балонів муслімських уїбіних.
А не проти надзвукових/гіперзвукових ракет.
16.06.2025 21:29 Відповісти
не тупи...то стара будова, нема в ній мамаду
16.06.2025 21:46 Відповісти
Ну що, хто з ботів першим напише, що то Ізраїль почав війну?
Приготуйте відповідь на питання, як ставитись до іранського масованого обстрілу території Ізраїлю 14.04.2024 та 01.10.2024.
16.06.2025 19:57 Відповісти
Достаточно вопрос про резню 7 октября 23го
16.06.2025 21:38 Відповісти
какая война? все что меньше трех (возможно даже пяти) лет это "конфликт" согласно новомодных тенденций
16.06.2025 22:10 Відповісти
"Спільна доля між українцями й ізраїльтянами?! Зв'язок дійсно є ,якщо згадати, що Ізраїль блокував,й продовжує блокувати,потрапляння,для захисту українців,зброї "з ізраїльськими компонентами" в Україну й запрошує агресора бути посередником у його справах!
16.06.2025 20:03 Відповісти
>>й запрошує агресора бути посередником у його справах!

Це ти про тромба? На кого цей сцикун вже напав?
16.06.2025 20:18 Відповісти
А деж тi 20,000 проти-ракет що передали США?
16.06.2025 20:04 Відповісти
Зеленський вивіз своїх батьків з Ізраїлю? А куди?
16.06.2025 20:37 Відповісти
В будь-яке офшорне місце на планеті, звідки немає екстрадиції до України (треба ж кудись втікти на "підготовлену базу")
16.06.2025 20:50 Відповісти
И стоило это ехать из Одессы.
16.06.2025 20:42 Відповісти
И стоило тупые каменты постить?
16.06.2025 21:05 Відповісти
ну, єто к вашей клинике вопрос! зачем пациентке интернет дали?
16.06.2025 21:47 Відповісти
Там есть дома без современных укрытий. Но для таких строят бетонные кубы укрытия по улице. нельзя игнорировать тревогу!!!
16.06.2025 21:37 Відповісти
 
 