Родина з Одеси загинула в Ізраїлі внаслідок ракетного удару Ірану 14 червня
Унаслідок ракетної атаки Ірану по ізраїльскому місті Бат-Ям 14 червня загинула родина з Одеси з п'яти людей.
Про це повідомив в етері "Суспільне. Студія" український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман із посиланням на пресреліз посольства України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників загинули внаслідок прямого влучання іранської ракети. До міста Бат-Ям одеська родина приїхала на лікування.
"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами", - зазначив Бріман.
Напередодні в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що серед п’ятьох загиблих українців — троє неповнолітніх.
