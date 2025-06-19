США начали эвакуацию своих граждан из Израиля
В среду, 18 июня, власти США начали организацию эвакуации своих граждан, находящихся в Израиле. Эвакуация будет осуществляться морскими круизными лайнерами, поскольку авиасообщение над Израилем пока не функционирует.
Об этом в соцсети Х сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби, инфоормує Цензор.НЕТ.
"Срочное сообщение! Американские граждане, желающие покинуть Израиль, - Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написал дипломат.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал воздержаться от поездок в Израиль, западный берег реки Иордан, а также в сектор Газа. В ведомстве определили уровень опасности до "максимального".
США евакуювали частину персоналу посольства та членів їхніх родин з Ізраїлю військовим літаком.
Повна евакуація посольства не була виконана, і дипломати з родинами не зобов'язані залишати країну.
Ті, хто виїхав, скористалися волонтерським дозволом на виїзд, виданим на вихідних на фоні зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Деякі також залишили країну через наземні маршрути до Йорданії, повідомив один з джерел.
Представник посольства США заявив, що "з урахуванням поточної ситуації та як частини статусу дозволеного виїзду посольства, працівники місії розпочали виїзд з Ізраїлю різними способами".
Посольство також оголосило у вівторок, що його офіси будуть закриті до кінця тижня.