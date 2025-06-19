РУС
Новости Эвакуация граждан США из Израиля
США начали эвакуацию своих граждан из Израиля

США эвакуируют своих граждан из Израиля

В среду, 18 июня, власти США начали организацию эвакуации своих граждан, находящихся в Израиле. Эвакуация будет осуществляться морскими круизными лайнерами, поскольку авиасообщение над Израилем пока не функционирует.

Об этом в соцсети Х сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби, инфоормує Цензор.НЕТ.

"Срочное сообщение! Американские граждане, желающие покинуть Израиль, - Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написал дипломат.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал воздержаться от поездок в Израиль, западный берег реки Иордан, а также в сектор Газа. В ведомстве определили уровень опасности до "максимального".

Читайте также: 293 гражданина Украины подтвердили намерение покинуть Израиль, 85 граждан желают выехать из Ирана, - МИД

Какой кошмар. Тот случай когда хочется верить что реально Иран бумажный тигр и сложится от нападения за неделю-две, иначе цены на нефть взлетят в небеса.
19.06.2025 01:10 Ответить
Після зміни влади Ірану ціни впадуть нижче попередніх. Бо з Ірану знімуть багаторічні санкції на продаж нафти. Вони вивалять на ринок вдесятеро більше ніж продають зараз по квоті.
19.06.2025 02:17 Ответить
Я пока очень пессимистично настроен. Лучший вариант если США отбомбятся и улетят, а Иран выбросит белый флаг. Все остальное от ужаса до кошмара.
19.06.2025 02:24 Ответить
CNN
3 hr 42 min ago

США евакуювали частину персоналу посольства та членів їхніх родин з Ізраїлю військовим літаком.
Повна евакуація посольства не була виконана, і дипломати з родинами не зобов'язані залишати країну.
Ті, хто виїхав, скористалися волонтерським дозволом на виїзд, виданим на вихідних на фоні зростаючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Деякі також залишили країну через наземні маршрути до Йорданії, повідомив один з джерел.
Представник посольства США заявив, що "з урахуванням поточної ситуації та як частини статусу дозволеного виїзду посольства, працівники місії розпочали виїзд з Ізраїлю різними способами".
Посольство також оголосило у вівторок, що його офіси будуть закриті до кінця тижня.
19.06.2025 01:13 Ответить
треба евакуйовувати американців, як з Афганістану,- дуууже ефективно виглядало б, трампон був би у захваті
19.06.2025 10:23 Ответить
 
 