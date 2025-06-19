США начали эвакуацию своих граждан из Израиля

В среду, 18 июня, власти США начали организацию эвакуации своих граждан, находящихся в Израиле. Эвакуация будет осуществляться морскими круизными лайнерами, поскольку авиасообщение над Израилем пока не функционирует.

Об этом в соцсети Х сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби, инфоормує Цензор.НЕТ.

"Срочное сообщение! Американские граждане, желающие покинуть Израиль, - Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP)",- написал дипломат.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал воздержаться от поездок в Израиль, западный берег реки Иордан, а также в сектор Газа. В ведомстве определили уровень опасности до "максимального".

