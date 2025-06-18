У Білому домі обговорюють участь США в ударах по Ірану, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.
Про це повідомляє Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Телеканалу Fox News було повідомлено, що можливість втручання США, а також нанесення авіаударів перебувало на порядку денному",- ідеться в публікації. При цьому підкреслюється, що Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо іранського режиму, заявивши, що хоче від нього "беззастережної капітуляції".
Як пише The Times of Israel, засідання Білого дому в ситуаційній кімнаті щодо війни між Ізраїлем та Іраном завершилося через годину і 20 хвилин. Американські чиновники заявили, що Трамп розглядає всі варіанти. Найімовірнішим з них є використання гігантських американських бомб проти глибоко закопаного ядерного об'єкта Ірану Фордо, до якого ізраїльські бомби не можуть дістатися.
Як пише The New York Times із посиланням на ізраїльських чиновників, Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо США приєднаються до війни Ізраїлю проти цієї країни.
Водночас США відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.
Американські війська на Близькому Сході переведені у стан підвищеної бойової готовності на тлі побоювань, що https://zn.ua/ukr/WORLD/-v-ft-nazvali-mozhlivi-stsenariji-rozvitku-vijni-mizh-izrajilem-ta-iranom.html конфлікт між Ізраїлем та Іраном може перерости у масштабну війну. За словами представників американської розвідки, Іран уже розмістив ракети та інше озброєння, готуючись завдати ударів по американських об'єктах у регіоні у випадку прямої участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті. Про це пише https://www.nytimes.com/2025/06/17/us/politics/iran-israel-us-bases.html The New York Times.
Пентагон перекинув до Європи майже 30 літаків-заправників - вони можуть знадобитися як для підтримки американських винищувачів, що захищатимуть бази, так і для забезпечення дальності польотів стратегічних бомбардувальників, які потенційно можуть бути задіяні в атаках на іранські ядерні об'єкти.
Інші джерела повідомляють, що у разі початку бойових дій Іран може вдатися до мінування Ормузької протоки, що фактично заблокує рух американських військових кораблів у Перській затоці.
Усі американські військові бази в регіоні - від ОАЕ та Йорданії до Саудівської Аравії - перебувають у стані готовності до будь-якого сценарію. Загалом на Близькому Сході наразі розміщено понад 40 тисяч військовослужбовців США. Тим часом двоє іранських чиновників прямо заявили: у разі вступу США у війну, першими під ударами опиняться американські бази в Іраку.
