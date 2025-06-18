УКР
У Білому домі обговорюють участь США в ударах по Ірану, - ЗМІ

Трамп

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з Радою національної безпеки щодо ситуації на Близькому Сході, під час якої розглядалася можливість втручання США у конфлікт.

Про це повідомляє Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Телеканалу Fox News було повідомлено, що можливість втручання США, а також нанесення авіаударів перебувало на порядку денному",- ідеться в публікації. При цьому підкреслюється, що Трамп зайняв жорсткішу позицію щодо іранського режиму, заявивши, що хоче від нього "беззастережної капітуляції".

Як пише The Times of Israel, засідання Білого дому в ситуаційній кімнаті щодо війни між Ізраїлем та Іраном завершилося через годину і 20 хвилин. Американські чиновники заявили, що Трамп розглядає всі варіанти. Найімовірнішим з них є використання гігантських американських бомб проти глибоко закопаного ядерного об'єкта Ірану Фордо, до якого ізраїльські бомби не можуть дістатися.

Також читайте: Трамп може вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану, - Венс

Як пише The New York Times із посиланням на ізраїльських чиновників, Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо США приєднаються до війни Ізраїлю проти цієї країни.

Водночас США відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану

Іран (2335) США (24362) Трамп Дональд (7192)
Навіть незважаючи на те, що Іран є ворожою нам державою, скажу, що Штати не мають законних підстав втручатись у цей конфлікт. Навіть трампівська розвідниця Тулсі Габбард сказала, що ніякої ядерки там і близько немає. Судячи за все, Трамп хоче мати власну "маленьку, переможну війну", як і його плєшивий, кремлівський кумир.
Іран вони звичайно розвалять, як і Ірак до нього, а в результаті втечуть додому жерти хот-доги, а після себе залишать руїни та нестабільність на десятиліття. Європа, в свою чергу, отримає мільйони нових біженців, які ніколи не адаптуються у західне суспільство.
Штати під керівництвом ТАСО нічим не відрізняються від параші.
18.06.2025 06:45 Відповісти
Старий рудий дурень і тут налажає, як у абсолютно всіх справах, за які береться ця тупоголова істота
18.06.2025 04:29 Відповісти
Господи, дай щоб вони швидше розгромили той іран і взялися за кацапстан!
18.06.2025 02:05 Відповісти
Господи, дай щоб вони швидше розгромили той іран і взялися за кацапстан!
18.06.2025 02:05 Відповісти
***** війну може розв'язувати, а трумп шо не може?? Діди пішли в рознос, троща, вбивая все до чого дотягнуться! Куди ше дивимось? Тайвань та корейский півострів! Як і верещав солов'іний помет "всьой світ в труху"!
18.06.2025 02:05 Відповісти
Іран все розїбав, ****** трампіські ссикуни можуть тільки слабких добивати, як русню, так зразу тільки ***** смогатит можуть
18.06.2025 02:10 Відповісти
русня так само, на сильних не нападуть. недоiмперii, бд!
18.06.2025 02:27 Відповісти
Начинать войну легко, сложнее её закончить. Пусть спросит у своего кумира Путина.
18.06.2025 02:24 Відповісти
гегсета позвали? і тулсі габард обов'язково. ******** конвульсіум буде.
18.06.2025 02:27 Відповісти
Міністерство Fox News.
18.06.2025 08:14 Відповісти
"Говорили балакали - сіли та й заплакали."
18.06.2025 02:35 Відповісти
Вирішили прийти на все готове, як у 1944-ому...
18.06.2025 02:42 Відповісти
Історію вчили по москальским підручникам? Їхня любима тема....
18.06.2025 03:24 Відповісти
А що не так?
18.06.2025 06:53 Відповісти
Что ты думаешь рыжий?? Бей немедленно по путинским друзьям!
18.06.2025 03:12 Відповісти
18.06.2025 04:29 Відповісти
" Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"! Израиль всю "грязную работу" зделает, а Трамп победу себе припишет при этом не вылезая из кустов как и вся армия США
18.06.2025 04:37 Відповісти
Так він вже приписує! Вже сказав, що вони контролюють небо над Іраном, хоча жоден американський літак не злітав і жодної американської ракети не було випущено по території Ірану.
18.06.2025 07:16 Відповісти
У победы много родителей и лишь поражение всегда сирота. В Истории много раз такое было. Видят что сосед побеждает сразу в "коалиции" записываются. А если сосед проиграет то говорят "а я тут при чем? Моя хата с краю"
18.06.2025 07:22 Відповісти
впк штaтов дaвит нa ржaвого.

это же тaкaя отличнaя возможность вступиться зa ж2, увеличить госдолг нa триллион и все спустить нa бомбы, a лохи потом оплaтят ухудшением своей жизни
18.06.2025 05:13 Відповісти
США ГОТУЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ З ІРАНОМ: ВІЙСЬКА В РЕГІОНІ ПРИВЕДЕНІ У БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ - Пентагон перекинув літаки в Європу через загрозу війни з Іраном.

Американські війська на Близькому Сході переведені у стан підвищеної бойової готовності на тлі побоювань, що https://zn.ua/ukr/WORLD/-v-ft-nazvali-mozhlivi-stsenariji-rozvitku-vijni-mizh-izrajilem-ta-iranom.html конфлікт між Ізраїлем та Іраном може перерости у масштабну війну. За словами представників американської розвідки, Іран уже розмістив ракети та інше озброєння, готуючись завдати ударів по американських об'єктах у регіоні у випадку прямої участі США в ізраїльсько-іранському конфлікті. Про це пише https://www.nytimes.com/2025/06/17/us/politics/iran-israel-us-bases.html The New York Times.

Пентагон перекинув до Європи майже 30 літаків-заправників - вони можуть знадобитися як для підтримки американських винищувачів, що захищатимуть бази, так і для забезпечення дальності польотів стратегічних бомбардувальників, які потенційно можуть бути задіяні в атаках на іранські ядерні об'єкти.
...............

Інші джерела повідомляють, що у разі початку бойових дій Іран може вдатися до мінування Ормузької протоки, що фактично заблокує рух американських військових кораблів у Перській затоці.

Усі американські військові бази в регіоні - від ОАЕ та Йорданії до Саудівської Аравії - перебувають у стані готовності до будь-якого сценарію. Загалом на Близькому Сході наразі розміщено понад 40 тисяч військовослужбовців США. Тим часом двоє іранських чиновників прямо заявили: у разі вступу США у війну, першими під ударами опиняться американські бази в Іраку.

..............
18.06.2025 05:19 Відповісти
сша повинні готуватися до війни за свої хмарочоси. Скільки там їх ще залишилось?
18.06.2025 06:59 Відповісти
...до#єра.
18.06.2025 07:26 Відповісти
Під час засідання в Білому домі, Дональд Трамп заявив: Якби я був верховним аятолой Ірану, ця б війна не началась.
18.06.2025 05:59 Відповісти
!!!!!!!
18.06.2025 08:05 Відповісти
18.06.2025 06:45 Відповісти
По параши вдарь,сцикло
18.06.2025 06:52 Відповісти
Все на що вони здатні....телепати язиками...
18.06.2025 07:15 Відповісти
Всю брудну роботу виконав Ізраїль, а з ціх користь тільки В-1 та велика бомба.
18.06.2025 07:18 Відповісти
Так от як бібі підкупив рудого бютіфкла: зробив третину роботи, а добивати аятол залишив трампу - опа, і нобель на шнобель. І що цікаво: з минулої п'ятниці у євреїв загинуло трохи більше 20 чоловік, а у нас тільки за вчора 15. З@їбись війна - 2 тис км між іраном та ізраїлем, пуляють ракетами та ще й за підтримки авіації. Щось якось воно того...
18.06.2025 07:24 Відповісти
Усе це--заради того, аби будь яким чином затьмарити війну в Україні.
18.06.2025 08:23 Відповісти
це така сама тяганина як ..((Вчора вже чекали на заяву Трампона після ставки,а виявилося ,що ще 48 годин,і певно неостанніх)Але Ізраїль не спав,а ...ну ви самі знаєте,можна в телеграмі почитати..довбав))
18.06.2025 08:08 Відповісти
Це заради того, щоби ціна на нафту не знижувалася.
18.06.2025 08:20 Відповісти
Впервые с обращением к нации выступает Реза Пехлеви - сын последнего шаха Ирана. В эмоциональной и решительной речи он объявляет о начале конца Исламской Республики и призывает народ к общенациональному восстанию. Он уверяет: у Ирана есть будущее - свободное, демократичное, мирное. https://www.youtube.com/watch?v=0YzNyuAerxI
18.06.2025 09:11 Відповісти
А до цього часу вони жили без майбутнього ?
Чи зтерши їхні енергетику, ви цим освітили шлях в майбутнє....
18.06.2025 10:08 Відповісти
нікуя не буде
трампон всциця..
араби подарувалт йому літа-треба віддячити
18.06.2025 09:11 Відповісти
 
 