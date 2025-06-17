УКР
Трамп погрожує Ірану
2 942 49

Трамп може вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану, - Венс

венс

Президент США Дональд Трамп може вжити подальших заходів проти Ірану, щоб не допустити завершення розробки ядерної зброї.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, Трамп "виявив надзвичайну стриманість", зосередивши дії американських військових виключно на захисті громадян і військовослужбовців США.

Венс вважає, що американський президент "може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном".

"Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні", — зазначив Венс.

Також читайте: Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Трамп стає дедалі прихильнішим до ідеї використання військових засобів для завдання ударів по іранських ядерних об'єктах.

Іран (2335) Трамп Дональд (7192) Джей Ді Венс (146)
Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики.

То есть, он прямо говорит, что Трамп - идиот... Ведь в эти года и был первый президентский срок Трампа.
17.06.2025 23:55 Відповісти
+6
17.06.2025 23:50 Відповісти
+5
Трумп - пустобрєх, як той старий беззубий пес Сірко…
17.06.2025 23:50 Відповісти
17.06.2025 23:50 Відповісти
Трумп - пустобрєх, як той старий беззубий пес Сірко…
17.06.2025 23:50 Відповісти
Київ за три дні, закінчу війну за два тижні, контролюємо небо Ірану.... Ще які небелтці нас очікують???
17.06.2025 23:51 Відповісти
язиком по анусу.
17.06.2025 23:52 Відповісти
Похоже маланцы втянули рыжего в войну! Cопытным Байденом не прошло так они лоха развели! Веселье начинается. Огромный фанатичный КСИР бомбёжками невозьмешь.
17.06.2025 23:53 Відповісти
Фуэнтес еще прошлой весной говорил, что евреи ставят на Трампа, так как он поможет им в войне с Ираном.
18.06.2025 00:00 Відповісти
Не знаю кто такой Фуэнтос. Но это и без него было понятно. Но рассчитать ход такого конфликта невозможно даже еврейскому лобби!
18.06.2025 00:40 Відповісти
Евреи использовали дуриков в 1917 в России. Что получилось -известно. При всём отвращении к нынешнему Ирану, заваривать такую кашу, втягивая Штаты и пол мира - опасная штука. Вроде сам Тель-Авив имеет боеголовки....
18.06.2025 00:54 Відповісти
кaкой пол мирa? У сшa нет союзников после угроз всем пристойным людям.
18.06.2025 05:15 Відповісти
Иран сегодня ночью ударит по флоту или базам США. Запомните этот пост.
17.06.2025 23:54 Відповісти
Мабуть так. Наче китай та рашка прислали кілька транспортників, навряд чи з памперсами.
18.06.2025 00:23 Відповісти
Дай Боже шоб добряче!! Походу только новый Перлхарбор приведет Сияющую в чувства
18.06.2025 00:33 Відповісти
На пароге грандиозного шухера
18.06.2025 08:00 Відповісти
Ще півроку не минуло, а вже знадобилися послуги перекладача на англійську.
17.06.2025 23:54 Відповісти
17.06.2025 23:55 Відповісти
18.06.2025 00:01 Відповісти
Яке воно кончене!
17.06.2025 23:55 Відповісти
ну так, може вжити. Але через два-три тижні. А може і не вжити. Може і не заходів, а просто бурбону, його зараз у США *****, бо Канада не купляє.
17.06.2025 23:57 Відповісти
Ви якшо влізете в це, то доводьте до кінця, а не так як в афганістані, шо стало ше гірше, вам не жити там після вашого міротворства!
17.06.2025 23:57 Відповісти
У них нет ресурсов, чтобы довести до конца.
18.06.2025 00:01 Відповісти
їм не потрібно влізати, скинуть декілька GBU-57 на іранські ядерні обєтки і програма буде закрита остаточно.
18.06.2025 00:04 Відповісти
Програму закриють, а от Іран - навряд. І отримають по ******, як у В'тнамі.
18.06.2025 07:23 Відповісти
Купа перекладачів на службі у дебіла. І все за рахунок платників податків в США. Кожен трампівський вскукарєк видається за абсолютно геніальне рішення.
17.06.2025 23:59 Відповісти
Найвеличніші вони такі всі - брати по розуму
18.06.2025 00:18 Відповісти
Их эмоциями просто управляют умные(ушлые) люди
18.06.2025 00:46 Відповісти
А вона була?
Кассапердія вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 2 листопада 2023 року, І де ті випробування наразі, чи просто нічого випробувати?
Театральне дійство продовжується.
17.06.2025 23:59 Відповісти
Про всяк випадок вже знов почали з дупи трампона геніальність витягувати, поки не встиг обісратися, як завжди.
18.06.2025 00:00 Відповісти
та вже після цього всього, то вже мусять до кінця добити ту ядерну програму, бо якщо залишать, то пізніше точно отримають ядерну бімбу на голову як собі, так і Ізраїлю. тож будуть добивати. факт.
18.06.2025 00:05 Відповісти
Ізраїль сам впорається, якщо трампон сильно під ногами не плутатиметься.
18.06.2025 00:08 Відповісти
в Ізраїля немає тої потужної бункерної бімби. Вона тільки є у Пентагону.
18.06.2025 00:10 Відповісти
Вам просто про це не доповідали.
18.06.2025 02:34 Відповісти
це точно. )
18.06.2025 04:25 Відповісти
План был простой. Главные кто поддерживал Трампа - все эти Маги они были против войны и изоляционисты+условные Маски. Вот как только Трамп стал презом, то Маски стали главными. Но за кулисами всякие ребята, которые лоббировались другими людьми медленно начали отодвигать олигархов на второй план как это бывает. В итоге, сейчас Трамп окружен людьми, которые никогда не скажут ему нет или же кто активно будет поддерживать Израиль.

Короче, это игра которая велась месяцами и только после окончательного краха позиций Маска стала возможна. Теперь мага-изоляционисты просто не могут лобировать свою позицию, а Трампа толкают в направлении которое хотят. И изоляционисты чувствуют что они проиграли.
18.06.2025 00:08 Відповісти
Маланчики красиво розыграли комбинацию!Холокост. Холокост.
18.06.2025 00:17 Відповісти
Политика так везде устроена. Но в данном случае это привело к тому что нападение на Иран стало возможно, так что стоит отметить этот факт. Но это как все выглядит со стороны.
18.06.2025 00:20 Відповісти
Ізраїль єдиний може зупинити, якщо не буде оглядатися на сцикуна трампакса і гниле оон. У трампа добре працює тільки язик - тріпло маразматичне.
18.06.2025 00:09 Відповісти
Там нІчого зупиняти. Всі ці заварухи з жидами - за господство в регіоні, де валом нафти та газу. Нахрін би тим сша були потрібні жиди, якби не нафта з газом.
18.06.2025 07:28 Відповісти
Та там ще й захєрова і парашне міністерство конячих упряжок висралися. До міжнародного права апелюють, падлюки!

>> The ongoing intensive attacks by the Israeli side on peaceful (!) nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran are illegal from the point of view of international law (!!!), create unacceptable threats to international security....

(джерело: CNN)
18.06.2025 00:25 Відповісти
Через два тижні геніальність Трампа тільки посилиться. Якщо ні, то Трамп дасть ще два тижні.
18.06.2025 00:15 Відповісти
Моя сусідка баба-Зіна теж може "вжити заходів" проти Іранської ядерної програми!
Принаймі вона теж так говорить...
18.06.2025 00:17 Відповісти
Может и мольфары подключаться?
18.06.2025 00:31 Відповісти
Трампон Трампакс *****, у тебя нету карт и одет ты не так,!!!🤪😆🤣🥳🤗
18.06.2025 00:17 Відповісти
***** Трамп не може, як і США
18.06.2025 00:21 Відповісти
Балаболить он может неделями!
А вот Цахал хорошо делает ощутимые санкции.
Мы всем коллективом поддерживаем Цахал! Венса на мыло! Руки прочь от мирных городов!!!
18.06.2025 00:29 Відповісти
Та всі герої воювати з дикунами.
18.06.2025 07:36 Відповісти
А можна весь списьк що вжив Трамп
18.06.2025 00:32 Відповісти
За 24 години
18.06.2025 08:41 Відповісти
 
 