Трамп може вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану, - Венс
Президент США Дональд Трамп може вжити подальших заходів проти Ірану, щоб не допустити завершення розробки ядерної зброї.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За його словами, Трамп "виявив надзвичайну стриманість", зосередивши дії американських військових виключно на захисті громадян і військовослужбовців США.
Венс вважає, що американський президент "може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном".
"Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні", — зазначив Венс.
Раніше телеканал CNN повідомляв, що Трамп стає дедалі прихильнішим до ідеї використання військових засобів для завдання ударів по іранських ядерних об'єктах.
То есть, он прямо говорит, что Трамп - идиот... Ведь в эти года и был первый президентский срок Трампа.
Кассапердія вийшла з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 2 листопада 2023 року, І де ті випробування наразі, чи просто нічого випробувати?
Театральне дійство продовжується.
Короче, это игра которая велась месяцами и только после окончательного краха позиций Маска стала возможна. Теперь мага-изоляционисты просто не могут лобировать свою позицию, а Трампа толкают в направлении которое хотят. И изоляционисты чувствуют что они проиграли.
>> The ongoing intensive attacks by the Israeli side on peaceful (!) nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran are illegal from the point of view of international law (!!!), create unacceptable threats to international security....
(джерело: CNN)
Принаймі вона теж так говорить...
А вот Цахал хорошо делает ощутимые санкции.
Мы всем коллективом поддерживаем Цахал! Венса на мыло! Руки прочь от мирных городов!!!