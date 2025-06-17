Трамп може вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану, - Венс

Президент США Дональд Трамп може вжити подальших заходів проти Ірану, щоб не допустити завершення розробки ядерної зброї.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, Трамп "виявив надзвичайну стриманість", зосередивши дії американських військових виключно на захисті громадян і військовослужбовців США.

Венс вважає, що американський президент "може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном".

"Звичайно, люди турбуються про втручання в іноземні держави після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні", — зазначив Венс.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Трамп стає дедалі прихильнішим до ідеї використання військових засобів для завдання ударів по іранських ядерних об'єктах.