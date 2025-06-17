УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини Трамп про Іран Трамп погрожує Ірану
7 505 76

Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану

Трамп пригрозив Хаменеї та вимагає капітуляції Ірану

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Америці відомо, де переховується верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Але запевнив, що "поки що" не збираються вбивати його.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми точно знаємо, де ховається так званий "Верховний лідер". Він є легкою мішенню, але там він у безпеці. Ми не збираємося його вбивати, принаймні поки що", - зазначив він. 

Однак лідер США додав, що "наше терпіння уривається" і у Вашингтоні не хочуть, "щоб ракети летіли по цивільному населенню або американським солдатам". Саме тому Трамп вимагає "безумовної капітуляції" від Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США мають "тотальний контроль" над повітряним простором Ірану, - Трамп

Трамп пригрозив Хаменеї та вимагає капітуляції Ірану

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте: Іран не виграє війну з Ізраїлем. Потрібні переговори, поки не стало надто пізно, - Трамп

Автор: 

Іран (2335) США (24362) Хаменеї (15) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Якщо десь щось не то - то це не ВІН, а якщо щось десь зробили - То ЦЕ ВІН. Такого імбіцила ще планета не бачила
показати весь коментар
17.06.2025 20:04 Відповісти
+27
Рыжий звездобол в своём стиле.
показати весь коментар
17.06.2025 20:02 Відповісти
+15
Та вроді далеко не треба ходити😁
показати весь коментар
17.06.2025 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рыжий звездобол в своём стиле.
показати весь коментар
17.06.2025 20:02 Відповісти
Може скоро заціпить. Майже наяву бачу як іранці скидаються йому на подарунок - найкращого персидського снайпера.
показати весь коментар
17.06.2025 20:58 Відповісти
Якщо десь щось не то - то це не ВІН, а якщо щось десь зробили - То ЦЕ ВІН. Такого імбіцила ще планета не бачила
показати весь коментар
17.06.2025 20:04 Відповісти
Та вроді далеко не треба ходити😁
показати весь коментар
17.06.2025 20:06 Відповісти
Натяк некоректний. В Україні не славнозвісна "300літня демократія" з розпіареною бабою з факелом на Манхетенні. Навіть Голлівуд, який вдало створив мильну бульбашку "Great America" старіший ніж незалежність України. І тут вибір "довбой@ба там і довбой@ба там" явно не на користь США.
показати весь коментар
17.06.2025 20:52 Відповісти
вибір довбой@. в такий придуркуватия спосіб омерика вирішила "залишити чат" мабуть.. Маріо так і заявив, америка вже не потужна і не може розрулювать, як раніще
показати весь коментар
17.06.2025 21:16 Відповісти
Конституцию в США приняли 238 лет назад.
показати весь коментар
17.06.2025 22:10 Відповісти
Радость то какая
показати весь коментар
17.06.2025 22:26 Відповісти
славнозвісна "300літня демократія
показати весь коментар
18.06.2025 01:28 Відповісти
Так звана "столітня війна" тривала 116років. Може давайте і тут почнемо прискіпливу дискусію про термін та дату?
показати весь коментар
18.06.2025 07:18 Відповісти
ну не скажи, а пуйло, і десь в кінці черги потужний боневтік
показати весь коментар
17.06.2025 22:43 Відповісти
где-то это все я уже слышал....
показати весь коментар
17.06.2025 20:06 Відповісти
Як же я хочу, щоб цей стариган згорів живцем! Із всією верхівкою!
показати весь коментар
17.06.2025 20:06 Відповісти
Котрий з них? А хрін з ним, хай згорять обидва....🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.06.2025 20:08 Відповісти
"Пердьож в калюжу" це теж свого роду бульбашкова заява заявителя.
показати весь коментар
17.06.2025 20:07 Відповісти
Ну це ж не офіційна заява США. А в Truth Social можна бздіти і навіть пердіти
показати весь коментар
17.06.2025 20:36 Відповісти
Все йде за планом. Як передбачено в Торі.

показати весь коментар
17.06.2025 20:09 Відповісти
То хто відповідальний за прихід до влади агресивно-придурковатої деменції?
показати весь коментар
17.06.2025 21:25 Відповісти
Так само воно дало ***** дозвіл вбивати,щоб капітулювала Україна.Між поразкою іранців та українців є одна величезна різниця : Іран буде з територією,мовою,культурою,а Україна ні.
показати весь коментар
17.06.2025 20:09 Відповісти
Жаль Жирінівський не дожив.
Трамп був його кумиром.
Це була його любов до гроба.
Але схоже «Спутнік V » і «Новічьок» в одній шаразі варили.
показати весь коментар
17.06.2025 20:10 Відповісти
Для чого розтягувати задоволення? - Трамп - задуши його
показати весь коментар
17.06.2025 20:11 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 20:26 Відповісти
Репараціі трамп не зажадав від ірана?
показати весь коментар
17.06.2025 20:13 Відповісти
350 лярдів і угода про копалини...
показати весь коментар
17.06.2025 20:38 Відповісти
Трампло втікло з саміту щоб врятувати ***** в ірані
показати весь коментар
17.06.2025 20:13 Відповісти
Він що, не розуміє, що своїми заявами тільки розпалює війну? Вони вбили Хусейна - отримали замість Хусейна ІДІЛ. Якщо вб'ють Хомейні - зроблять того мучеником для всього ісламського світу і породять набагато більшу фундаметаліську хрінь? І звалять з Ірану швидше ніж з Іраку - воякі ***..ві. Дєдушка - висунь руку путіна зі сраки - тобі полегшає, побачиш.
показати весь коментар
17.06.2025 20:15 Відповісти
Годину назад Ахмедінаджада кокнули.
У машині разом із сім'єю.
Цього року його призначили на посаду головного з боротьби із ізраїльською шпигунською мережею.
показати весь коментар
17.06.2025 20:23 Відповісти
То може таки не «шпигунською», а розвідувальною?
показати весь коментар
17.06.2025 20:35 Відповісти
По перше штатів нема в Ірані а по друге ці підери вже дістали сам мусульманський світ і буде тільки глибоке занепокєння
показати весь коментар
17.06.2025 20:28 Відповісти
Судячи з риторики, вони збираються туди залізти.
показати весь коментар
17.06.2025 20:31 Відповісти
І ето єсть хорошо.
***** буде нікуди діватись.
Момент істини.
Бо Іран кине йому пред'яву: «***** - ти с кєм?»
І прийдеться вписатись.
А Україні це плюс.
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
Та ***** сам натравив Трампа на Іран. Йому потрібна висока ціна на нафту - нічого особистого. І на словах вони будуть активно поддєрживать Іран. А на ділі всіма своїми силами штовхатимуть США у це безперспективне прєдпріятіє. Ціна зростатиме, Іран не експортуватиме, а якщо перекриє Ормузьку протоку - то взагалі буде повний фарш.
показати весь коментар
17.06.2025 20:44 Відповісти
То що, по Вашому россія ніяк не постраждає від втрати постачання їй високотехнологічних зразків іранської зброї, і сама ніяк не буде допомагати військами і озброєнням Ірану?
показати весь коментар
17.06.2025 20:54 Відповісти
Вже ні. Вони самі вже масовано виробляють аналоги шахедів та ракет. Зараз йому потрібна тільки висока ціна на нафту. Будуть гроші - будуть ракети та шахеди.А війська *****, як професійний гопник, посилає тільки туди - де він впевнений у перемозі. З Україною тільки облом вийшов. А до 2022 го все працювало. - Ічкерія,Грузія, Сирія, Крим.
показати весь коментар
17.06.2025 20:59 Відповісти
У кацапів Шахеди збирають гастарбайтери, за технологією SKD (Semi Knocked Down).
показати весь коментар
17.06.2025 21:08 Відповісти
Успагойтісь!
показати весь коментар
17.06.2025 20:32 Відповісти
Ну фанатиков хватает конечно и появятся очередной "игил", это понятно. Но в целом, за них мало кто впишется реально, максимум это будут выражать поддержу. И не забывайте, что в Иране подавляющее число - шииты. А в исламском мире, около 85-90% суннитов и они вряд ли будут помогать друг другу.
показати весь коментар
17.06.2025 20:33 Відповісти
Так за Ірак також ніхто не вписувався - це Близький Схід. Сусіди просто намагатимуться урвати собі шмат, як Туреччина та Ізраїль у Сирії. Але зруйнувавши існуючу владу у Ірані, не запропонувавши нічого взамін вони породять чергову фундаменталіську химеру.
показати весь коментар
17.06.2025 20:51 Відповісти
TACO блефует.
показати весь коментар
17.06.2025 20:17 Відповісти
рудому блазню вже ніхто не вірить, бо він бреше зараз з такю ж частотою, як і путін.
показати весь коментар
17.06.2025 20:24 Відповісти
На полях G-7, після зустрічі з Макроном, Дональд Трамп заявив: Якби я був верховним аятолой Ірану, ця б війна не началась.
показати весь коментар
17.06.2025 20:26 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 20:26 Відповісти
А де путін тчно знаходиться,він не знає?
показати весь коментар
17.06.2025 20:27 Відповісти
Знае, но не скаже. США/Обама имеют снимки пуска ракеты Бук по малазийскому лайнеру. Но никому не покажут.
Ещё из разбитой инопланетной тарелки достали супер оружие, но его тоже не покажут. А ещё они были на Луне, но лунный грунт меняли грамами. А ещё....
показати весь коментар
17.06.2025 22:18 Відповісти
Якшо ізраїль *********** ядерні об'єкти ірану, ************ ппо, то рудий підар пише "ми їх попереджали, а тепер капітулюйте", коли в Україні руськая ракета руйнує багатоповерхівку, руда потвора пише "вони самі дали повод це руськім зробити"! Такими темпами трамп скоро буде невиїзния як *****, ніхто з ним ні про що домовлятися просто не буде!
показати весь коментар
17.06.2025 20:27 Відповісти
Ізраїль це сім'я Трампа.
показати весь коментар
17.06.2025 20:33 Відповісти
Так ти ж рудий генію і твої специ точно знають де сидить і пуйло-владімір. Твоя команда Fire !-по обох і Нобелівська премія в тебе в кишені.
показати весь коментар
17.06.2025 20:28 Відповісти
"мені вже 79 і я не лох!" ))
показати весь коментар
17.06.2025 20:31 Відповісти
А другу ***** він не хоче таке сказати? Виродок ***** теж б'є по мирному населенню.
показати весь коментар
17.06.2025 20:33 Відповісти
А зачем говорить? Украина и так согласилась добровольно отдать свои ресурсы... А вот Иран, так просто не даст доступ к своим запасам газа и нефти, тут придется повоевать прикрываясь благими намереньями.
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
Які ресурси? Корисні копалини? Так це питання якщо і буде реалізовуватись то років через 30 -40. І ще питання чи вони взагалі є.
показати весь коментар
17.06.2025 20:47 Відповісти
Только Трамп может помочь справиться с террористической державой Иран.
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
Проведе 255 зустрічей, направить свого представника, поспілкуються і скаже, що у нас була гарна розмова, ми укладемо угоду про корисні копалини, гинуть молоді хлопці і мені це не подобається, бла-бла-бла.
І так десь півроку, а потім Ізраілю це набридне, вгатить всією авіацією і всі питання вирішить за кілька днів!
показати весь коментар
18.06.2025 09:05 Відповісти
а як ху йло реагує на призив до капітуляції свого союзника? знову в кущі як з Асадом? чи знову буде лякати Вашингтон сарматами? )
показати весь коментар
17.06.2025 20:39 Відповісти
Как в плохом боевике полиция приехала к шапочному разбору..
показати весь коментар
17.06.2025 20:40 Відповісти
Якщо тампон збрехав (а він вже робив це багато разів) і нічого не зробить, а ***** все бачить і робить висновки.
показати весь коментар
17.06.2025 20:44 Відповісти
тільки США не знає де перебуває мозок агєнта Краснова
показати весь коментар
17.06.2025 20:45 Відповісти
А хто точно знає де перебуває мозок Трампа?🤔
показати весь коментар
17.06.2025 20:46 Відповісти
Який всезнаючий. Нехай тоді скаже де мій пульт від телека, якого я не можу знайти вже другий день.
показати весь коментар
17.06.2025 20:53 Відповісти
Ну, цеж не ятала? Знайдеться!
показати весь коментар
17.06.2025 21:00 Відповісти
Примазывается рыжий клоун.
А как там венс, не подсыпал ему еще ящика в кака колу?
показати весь коментар
17.06.2025 20:56 Відповісти
Він би с путіним такий ковбой
показати весь коментар
17.06.2025 21:00 Відповісти
Поц!
показати весь коментар
17.06.2025 21:39 Відповісти
Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї.
Розвідка доповіла Трампу, що аятола Хаменеї перебуває в Ірані, кенгуру в Австралії, місяць на небі, а Лондон - столиця Великобританії.
показати весь коментар
17.06.2025 21:41 Відповісти
Якби не я трумп, цього би не було 🙃
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
А я знаю де перебуває трумп-в глибокій сраці,але може з відти на весь світ триндіти та пропонувати приєднатись до нього.
показати весь коментар
17.06.2025 22:02 Відповісти
Альооо, схаменіться вже!
Всім вже пох*й шо там "вимагає" США ротом трамп-пам-пам-па!
Тупо "білий шум"...
показати весь коментар
17.06.2025 22:22 Відповісти
Трампон Трампакс ***** дырявое!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:15 Відповісти
NYT: Иран подготовил ракеты и другую военную технику для нанесения ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против страны. Базы США приведены в режим готовности к удару.
показати весь коментар
17.06.2025 23:30 Відповісти
ставлю 10 грн (бо більшу ставку не прийме ніхто ніколи)) -що він знов несе хню і облажається
показати весь коментар
17.06.2025 23:44 Відповісти
Тампон - рідкісне чмо!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:52 Відповісти
Схоже, Рудий Поц знову нагодував унітаза ліками, коли ніхто того не бачив. І тепер натхненно несе дичину.
показати весь коментар
18.06.2025 01:49 Відповісти
 
 