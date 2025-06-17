Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану
Президент США Дональд Трамп заявляє, що Америці відомо, де переховується верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Але запевнив, що "поки що" не збираються вбивати його.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми точно знаємо, де ховається так званий "Верховний лідер". Він є легкою мішенню, але там він у безпеці. Ми не збираємося його вбивати, принаймні поки що", - зазначив він.
Однак лідер США додав, що "наше терпіння уривається" і у Вашингтоні не хочуть, "щоб ракети летіли по цивільному населенню або американським солдатам". Саме тому Трамп вимагає "безумовної капітуляції" від Ірану.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
Трамп був його кумиром.
Це була його любов до гроба.
Але схоже «Спутнік V » і «Новічьок» в одній шаразі варили.
У машині разом із сім'єю.
Цього року його призначили на посаду головного з боротьби із ізраїльською шпигунською мережею.
***** буде нікуди діватись.
Момент істини.
Бо Іран кине йому пред'яву: «***** - ти с кєм?»
І прийдеться вписатись.
А Україні це плюс.
Ещё из разбитой инопланетной тарелки достали супер оружие, но его тоже не покажут. А ещё они были на Луне, но лунный грунт меняли грамами. А ещё....
І так десь півроку, а потім Ізраілю це набридне, вгатить всією авіацією і всі питання вирішить за кілька днів!
А как там венс, не подсыпал ему еще ящика в кака колу?
Розвідка доповіла Трампу, що аятола Хаменеї перебуває в Ірані, кенгуру в Австралії, місяць на небі, а Лондон - столиця Великобританії.
Всім вже пох*й шо там "вимагає" США ротом трамп-пам-пам-па!
Тупо "білий шум"...