Іран не виграє війну з Ізраїлем. Потрібні переговори, поки не стало надто пізно, - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче деескалації конфлікту з Ізраїлем, і потрібно почати переговори. 

Про це він сказав на пресконференції під час саміту G7 у Канаді, інформує Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи чув він якісь сигнали або бачив повідомлення від посередників про те, що Іран бажає деескалації конфлікту.

"Так, вони хотіли б поговорити, але вони повинні були зробити це раніше. Іран не виграє цю війну. Вони повинні почати перемовини, поки не стало надто пізно. Ми підтримуємо Ізраїль, і наразі в нього все добре", - каже він.

Водночас американський лідер відмовився відповідати на запитання, що потрібно, щоб США безпосередньо втрутилися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, сказавши, що не хоче говорити на цю тему.

Натомість Трамп продовжив тиснути на Іран, щоб той вів переговори щодо своєї ядерної програми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп

+24
16.06.2025 19:10
+7
То хай програє - для чого переговори? - щоб він оклигав?
16.06.2025 19:12
+7
У Трампона всё хорошо, и чуб самый красивый. Но не хватает главного, пусть купит.
16.06.2025 19:18
16.06.2025 19:10
Додик Чубатый. "Если бы я был президентом, эта война бы не началась. Там раньше были красивые башни и знаете очень вкусный уран и я хотел заключить прекрасный договор с ними, но видимо что то случилось с их красивыми центрифугами. Я буду знать через 2 недели хотят ли они жить прекрасно в своей замечательной стране, я думаю, что увижу. Мне кажется, что все еще у нас прекрасные отношения, но я провел красную черту там у себя, о которой знаю только я." 😁
16.06.2025 19:12
Слава мнє!
16.06.2025 19:30
У Трампона всё хорошо, и чуб самый красивый. Но не хватает главного, пусть купит.
16.06.2025 19:18
16.06.2025 19:25
Вітькоа вже в Тегерані?
16.06.2025 19:11
То хай програє - для чого переговори? - щоб він оклигав?
16.06.2025 19:12
Трамп хоче премію Миру тому його цікавлять лише переговори, а за чій рахунок вона припинеться - йому чхати (це стосується й війни в Україні).
16.06.2025 20:02
У кого нема карт ?
16.06.2025 19:16
"Надто пізно" по трамповськи, це - КАПІТУЛЯЦІЯ ІРАНУ?!
16.06.2025 19:17
Може послухать Іран? Чи це опудало, крім ху-йла, ще прес-секретар аятоли?
16.06.2025 19:18
Забув рудий шулер сказати шо у Ірана нема карт.
16.06.2025 19:20
В Ірані козиряють кубиками з усіма шістками. Коли в нарди грають.
16.06.2025 19:34
Ду шаш чи шаш и ду?
16.06.2025 21:07
Ду шеш напостійну. Бо кубіки козирні.
16.06.2025 21:12
16.06.2025 21:13
Дайте трампону вкласти угоду хоча б з власною дупою. Вона вже давно йому не належить.
16.06.2025 19:21
Ага, бачили - В'єтнам не виграє, Афганці не виграють, та й х-ло взяв би Київ за 3 дні якби танк не застряг в болоті.
16.06.2025 19:21
Якби я був президентом, то ця війна би не почалася - додав Трамп
16.06.2025 19:23
Iран не виграе, але й не програе 😀
16.06.2025 19:26
Так они и не начинали войну. Не очень понимаю смысл этого высказывания. США прямо сейчас тащит танкеры для перезаправки самолетов, которые бомбят Иран.
16.06.2025 19:27
Може в Москві злякались що потрібно будувати нові общаги на Рубльовці вже для іранських бородачів? Тому надали наказ Краснову щоб притримав Ізраіль та дав оговтатись Тегерану.
16.06.2025 19:39
хай посилає вітькова рятувати аятол від остаточної поразки їхнього режиму.
16.06.2025 19:48
Якщо Ізраіль не передушить владних іранських бородачів зараз, то буде марна гибель тих громадян країни які зараз гинуть під іранськими ракетами. Призупиняться і росія допоможе вже в реалі створити бомбу для рушникоголових. Тільки остаточна поразка іранського режиму допоможе Ізраілю вижити в найближчому майбутньому.
16.06.2025 19:55
Щось вже надто довго цю бомбу ліплять...
16.06.2025 20:24
По большому счету у России и Америки нет принципиальных споров.
Но ***** не хочет иметь себе ядерного соседа.
Иначе, давно бы уже помогли
16.06.2025 22:13
заховайся, переговорщик хренов
16.06.2025 21:08
... два тижні дав ?
16.06.2025 21:51
Якби трамп був президентом,цієї війни б не було
16.06.2025 22:25
Тампон, угоду, угоду давай!
16.06.2025 21:52
карты покаж.
Без карт угод не будет
16.06.2025 22:14
Так у кого карт нЄту?
16.06.2025 22:47
 
 