Іран не виграє війну з Ізраїлем. Потрібні переговори, поки не стало надто пізно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче деескалації конфлікту з Ізраїлем, і потрібно почати переговори.

Про це він сказав на пресконференції під час саміту G7 у Канаді, інформує Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи чув він якісь сигнали або бачив повідомлення від посередників про те, що Іран бажає деескалації конфлікту.

"Так, вони хотіли б поговорити, але вони повинні були зробити це раніше. Іран не виграє цю війну. Вони повинні почати перемовини, поки не стало надто пізно. Ми підтримуємо Ізраїль, і наразі в нього все добре", - каже він.

Водночас американський лідер відмовився відповідати на запитання, що потрібно, щоб США безпосередньо втрутилися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, сказавши, що не хоче говорити на цю тему.

Натомість Трамп продовжив тиснути на Іран, щоб той вів переговори щодо своєї ядерної програми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран "може отримати другий шанс" для укладення ядерної угоди зі США, - Трамп