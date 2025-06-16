Иран не выиграет войну с Израилем. Нужны переговоры, пока не стало слишком поздно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет деэскалации конфликта с Израилем, и нужно начать переговоры.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время саммита G7 в Канаде, информирует Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, слышал ли он какие-то сигналы или видел сообщения от посредников о том, что Иран желает деэскалации конфликта.

"Да, они хотели бы поговорить, но они должны были сделать это раньше. Иран не выиграет эту войну. Они должны начать переговоры, пока не стало слишком поздно. Мы поддерживаем Израиль, и сейчас у него все хорошо", - говорит он.

В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, что нужно, чтобы США непосредственно вмешались в конфликт между Израилем и Ираном, сказав, что не хочет говорить на эту тему.

Зато Трамп продолжил давить на Иран, чтобы тот вел переговоры по своей ядерной программе.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

