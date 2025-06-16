Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg

Деякі власники та компанії, які управляють нафтовими танкерами, з минулої п'ятниці почали відмовлятися від близькосхідних маршрутів через ризики, пов'язані з ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Виробники та трейдери, які намагаються забронювати судна для завантаження нафти та палива у Перській затоці, скаржаться на нестачу пропозицій, повідомляє Bloomberg із посиланням на учасників ринку.

Водночас деякі власники танкерів, які були попередньо зафрахтовані станом на п'ятницю, відмовилися від виконання рейсів.

Читайте також: Ціни на нафту продовжують зростати через поновлення ударів Ізраїлю та Ірану

Стабільність судноплавства на Близькому Сході та навколо нього може суттєво вплинути на світовий ринок нафти у найближчі тижні, зазначає агентство. На цей регіон припадає близько третини світового виробництва нафти і великі експортери, такі як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, не мають достатньо можливостей для перенаправлення експорту з Перської затоки.

Після відновлення бойових дій, включаючи удари Ізраїлю по іранській енергетичній та ядерній інфраструктурі, власники танкерів занепокоєні можливістю блокування Ормузької протоки – вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується значна частина нафти, видобутої у країнах ОПЕК.

Хоча зараз немає ознак цього, власники танкерів утримуються від призначення нових рейсів у Перській затоці, що створює умови для підвищення ставок фрахту.

Так, ставки для еталонного маршруту TD3C для супертанкерів, що курсують між Близьким Сходом та Китаєм, у п'ятницю становили близько 55-58 пунктів Worldscale, що приблизно на 20-30% більше, ніж на початку тижня, розповіли джерела Bloomberg. За їх словами, у понеділок вони зросли приблизно до 65 пунктів.

Експедиторські угоди – похідний інструмент, який дозволяє покупцям фіксувати майбутні ставки – також зросли: комерційні ставки (FFA) для маршруту TD3C зросли майже до $14 за тонну в понеділок, порівняно з приблизно $11 до нападу Ізраїлю на Іран.