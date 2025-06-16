Вартість перевезення нафти танкерами зросла через напад Ізраїлю на Іран, – Bloomberg
Деякі власники та компанії, які управляють нафтовими танкерами, з минулої п'ятниці почали відмовлятися від близькосхідних маршрутів через ризики, пов'язані з ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Виробники та трейдери, які намагаються забронювати судна для завантаження нафти та палива у Перській затоці, скаржаться на нестачу пропозицій, повідомляє Bloomberg із посиланням на учасників ринку.
Водночас деякі власники танкерів, які були попередньо зафрахтовані станом на п'ятницю, відмовилися від виконання рейсів.
Стабільність судноплавства на Близькому Сході та навколо нього може суттєво вплинути на світовий ринок нафти у найближчі тижні, зазначає агентство. На цей регіон припадає близько третини світового виробництва нафти і великі експортери, такі як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, не мають достатньо можливостей для перенаправлення експорту з Перської затоки.
Після відновлення бойових дій, включаючи удари Ізраїлю по іранській енергетичній та ядерній інфраструктурі, власники танкерів занепокоєні можливістю блокування Ормузької протоки – вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується значна частина нафти, видобутої у країнах ОПЕК.
Хоча зараз немає ознак цього, власники танкерів утримуються від призначення нових рейсів у Перській затоці, що створює умови для підвищення ставок фрахту.
Так, ставки для еталонного маршруту TD3C для супертанкерів, що курсують між Близьким Сходом та Китаєм, у п'ятницю становили близько 55-58 пунктів Worldscale, що приблизно на 20-30% більше, ніж на початку тижня, розповіли джерела Bloomberg. За їх словами, у понеділок вони зросли приблизно до 65 пунктів.
Експедиторські угоди – похідний інструмент, який дозволяє покупцям фіксувати майбутні ставки – також зросли: комерційні ставки (FFA) для маршруту TD3C зросли майже до $14 за тонну в понеділок, порівняно з приблизно $11 до нападу Ізраїлю на Іран.
