Ціни на нафту продовжують зростати через поновлення ударів Ізраїлю та Ірану

Ціни на нафту 16 червня були нестабільними після зростання на 7% у п'ятницю, оскільки поновлення ударів Ізраїлю та Ірану упродовж вихідних посилило побоювання, що війна може поширитися на весь регіон і значно порушити експорт нафти з Близького Сходу.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 64 центи, до $74,87 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 76 центів, до $73,74, передає Укрінформ.

Раніше протягом сесії вони зросли на понад $4 за барель, а також ненадовго впали в негативну зону.

Обидва індекси в п'ятницю зросли на 7%, підскочивши більш як на 13% протягом сесії до найвищих рівнів із січня.

У понеділок іранські ракети вдарили по ізраїльському Тель-Авіву та портовому місту Хайфа, зруйнувавши будинки та піджививши занепокоєння світових лідерів на зустрічі G7 цього тижня, що битва між двома давніми ворогами може призвести до ширшого регіонального конфлікту.

Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном у неділю призвів до жертв серед цивільного населення, і військові обох сторін закликали цивільних осіб протилежної сторони вжити запобіжних заходів для запобігання подальшим ударам.

Останні події викликали занепокоєння щодо перебоїв у роботі Ормузької протоки, життєво важливого судноплавного шляху.

Через протоку проходить приблизно п'ята частина загальносвітового споживання нафти, або від 18 до 19 млн барелів нафти, конденсату та палива на добу.

"Купівля була зумовлена ізраїльсько-іранським конфліктом, вирішення якого не передбачається. Але, як було видно минулої п’ятниці, з’явилися деякі продажі через побоювання щодо надмірної реакції", – сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Хоча ринки стежать за потенційними перебоями у видобутку іранської нафти через удари Ізраїлю по енергетичних об'єктах, посилені побоювання щодо блокади Ормузької протоки можуть різко підняти ціни, додав він.

Іран, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), наразі видобуває близько 3,3 млн барелів на добу та експортує понад 2 млн барелів нафти та палива на добу.

"Якщо експорт іранської сирої нафти буде порушено, китайським нафтопереробним заводам, єдиним покупцям іранської нафти, доведеться шукати альтернативні сорти з інших країн Близького Сходу та з російської сирої нафти", – сказав у записці Річард Джосвік, керівник відділу короткострокового аналізу нафти в S&P Global Commodity Insights.

За його словами, це також може підвищити фрахтові ставки та страхові премії танкерів, "звузити різницю між Brent та Дубаєм" та зашкодити рентабельності нафтопереробних заводів, особливо в Азії.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що сподівається, що Ізраїль та Іран зможуть домовитися про припинення вогню, але додав, що іноді країнам доводиться спочатку боротися за це. Трамп сказав, що США продовжуватимуть підтримувати Ізраїль, але відмовився сказати, чи просив він союзника призупинити удари по Ірану.

Тим часом Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню.

Як повідомлялося, світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.