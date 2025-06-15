УКР
Саміт лідерів G7 розпочинається у Канаді: одна з ключових тем – загострення між Ізраїлем та Іраном

саміт великої сімки розпочинається у Канаді

У неділю, 15 червня, у канадському курорті Кананаскіс у провінції Альберта розпочинається 51-й саміт лідерів країн Великої сімки (G7).

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Близький Схід - одна із центральних тем 

Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, центральною темою саміту G7 в Канаді стане загострення між Ізраїлем та Іраном.

"Це питання буде головним на порядку денному саміту G7", - сказав він перед відльотом до Канади.

Видання зазначає, що хоча ситуація на Близькому Сході також мала бути серед тем зустрічі, швидка ескалація та обмін повітряними ударами між Ізраїлем і Іраном зроблять конфлікт між Ізраїлем і Іраном та питання іранської ядерної програми одним із центральних на саміті. 

Інші питання 

Головуюча на саміті Канада серед основних тем зустрічі назвала зміцнення миру та безпеки, побудову критично важливих ланцюгів, постачання корисних копалин та використання штучного інтелекту.

Також очікується, що значну увагу лідери "сімки" приділять війні Росії проти України. Зокрема, на захід запросили президента України Володимира Зеленського, який хоче зустрітися у Канаді з американським лідером Дональдом Трампом.

Іншою важливою темою мають стати тарифи США, які, зокрема, хоче обговорити з Трампом президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка буде присутня на саміті.

Читайте також: Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті G7

Спільного комюніке не буде 

DW пише, що для того, аби запобігти суттєвим розбіжностям, Канада відмовилася від ідеї ухвалення традиційного всеохоплюючого спільного комюніке за підсумком саміту.

"Натомість буде опубліковано підсумки головування, а також окремі заяви щодо питань, що викликають незначні суперечки, таких як покращення ланцюгів постачання", - пише видання.

Читайте також: Зеленський: На саміті G7 обговорюватимуть нові санкції проти Росії та фінансування відновлення України

