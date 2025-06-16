РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6791 посетитель онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
1 563 7

Саммит лидеров G7 начинается в Канаде: одна из ключевых тем – обострение между Израилем и Ираном

саммит большой семерки начинается в Канаде

В воскресенье, 15 июня, в канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начинается 51-й саммит лидеров стран Большой семерки (G7).

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Ближний Восток - одна из центральных тем

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, центральной темой саммита G7 в Канаде станет обострение между Израилем и Ираном.

"Этот вопрос будет главным в повестке дня саммита G7", - сказал он перед отлетом в Канаду.

Издание отмечает, что хотя ситуация на Ближнем Востоке также должна была быть среди тем встречи, быстрая эскалация и обмен воздушными ударами между Израилем и Ираном сделают конфликт между Израилем и Ираном и вопрос иранской ядерной программы одним из центральных на саммите.

Другие вопросы

Председательствующая на саммите Канада среди основных тем встречи назвала укрепление мира и безопасности, построение критически важных цепей, поставки полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта.

Также ожидается, что значительное внимание лидеры "семерки" уделят войне России против Украины. В частности, на мероприятие пригласили президента Украины Владимира Зеленского, который хочет встретиться в Канаде с американским лидером Дональдом Трампом.

Другой важной темой должны стать тарифы США, которые, в частности, хочет обсудить с Трампом президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая будет присутствовать на саммите.

Читайте также: Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите G7

Совместного коммюнике не будет

DW пишет, что для того, чтобы предотвратить существенные разногласия, Канада отказалась от идеи принятия традиционного всеобъемлющего совместного коммюнике по итогам саммита.

"Вместо этого будут опубликованы итоги председательства, а также отдельные заявления по вопросам, вызывающим незначительные споры, таких как улучшение цепей поставок", - пишет издание.

Читайте также: Зеленский: На саммите G7 будут обсуждать новые санкции против России и финансирование восстановления Украины

Автор: 

G7 (887) Израиль (2096) Иран (2074) Канада (2138) саммит (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ізраїль і тут нам свиню підклав....
показать весь комментарий
16.06.2025 00:01 Ответить
не нам, а вам
показать весь комментарий
16.06.2025 03:38 Ответить
Нетаньях¥йло є підх¥йло. Завжди так було. Обох жде поганий кінець.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:05 Ответить
запросили президента України Володимира Зеленського, який хоче

Нічого він не хоче.
Просто грає роль геополітика всіх часів і народів. Їздить по Світу, спілкується з людьми, які раніше поряд з ним навіть серти не сіли б.
Оце прийшов пацан до успіху!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 00:26 Ответить
Поговорили про Україну тепер поговорять про Ізраїль. В ізраїля є америка, а заходу потрібно дивитись, що в них під носом робиться
показать весь комментарий
16.06.2025 07:00 Ответить
шо цікаво, і той і той друзі *****
показать весь комментарий
16.06.2025 07:27 Ответить
 
 