Саммит лидеров G7 начинается в Канаде: одна из ключевых тем – обострение между Израилем и Ираном

В воскресенье, 15 июня, в канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начинается 51-й саммит лидеров стран Большой семерки (G7).

Ближний Восток - одна из центральных тем

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, центральной темой саммита G7 в Канаде станет обострение между Израилем и Ираном.

"Этот вопрос будет главным в повестке дня саммита G7", - сказал он перед отлетом в Канаду.

Издание отмечает, что хотя ситуация на Ближнем Востоке также должна была быть среди тем встречи, быстрая эскалация и обмен воздушными ударами между Израилем и Ираном сделают конфликт между Израилем и Ираном и вопрос иранской ядерной программы одним из центральных на саммите.

Другие вопросы

Председательствующая на саммите Канада среди основных тем встречи назвала укрепление мира и безопасности, построение критически важных цепей, поставки полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта.

Также ожидается, что значительное внимание лидеры "семерки" уделят войне России против Украины. В частности, на мероприятие пригласили президента Украины Владимира Зеленского, который хочет встретиться в Канаде с американским лидером Дональдом Трампом.

Другой важной темой должны стать тарифы США, которые, в частности, хочет обсудить с Трампом президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая будет присутствовать на саммите.

Совместного коммюнике не будет

DW пишет, что для того, чтобы предотвратить существенные разногласия, Канада отказалась от идеи принятия традиционного всеобъемлющего совместного коммюнике по итогам саммита.

"Вместо этого будут опубликованы итоги председательства, а также отдельные заявления по вопросам, вызывающим незначительные споры, таких как улучшение цепей поставок", - пишет издание.

