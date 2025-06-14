Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите G7

Президент Владимир Зеленский на саммите G7 планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом решение США о сокращении помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

"Я не был заранее проинформирован об этом. Я все же надеюсь, что эти сигналы - это только сигналы. Мы знаем, кто главный в доме, да? И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями. Я хочу об этом с ним поговорить. У нас, наверное, будет возможность во время канадского саммита G7. Эти слова болезненные", - сказал Зеленский.

Что известно о саммите G7 в Канаде

В июне 2025 года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7) в Кананаскисе, Альберта. Это будет первый саммит для нового премьер-министра Канады Марка Карни и президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Ожидается, что в саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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