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Новости Саммит G7 в июне 2025 года
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Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите G7

Отношения Зеленского с Трампом

Президент Владимир Зеленский на саммите G7 планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом решение США о сокращении помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

"Я не был заранее проинформирован об этом. Я все же надеюсь, что эти сигналы - это только сигналы. Мы знаем, кто главный в доме, да? И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями. Я хочу об этом с ним поговорить. У нас, наверное, будет возможность во время канадского саммита G7. Эти слова болезненные", - сказал Зеленский.

Что известно о саммите G7 в Канаде

В июне 2025 года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7) в Кананаскисе, Альберта. Это будет первый саммит для нового премьер-министра Канады Марка Карни и президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Ожидается, что в саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: На саммите G7 будут обсуждать новые санкции против России и финансирование восстановления Украины

Автор: 

G7 (850) Зеленский Владимир (20925) Трамп Дональд (5716)


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Топ комментарии
+11
Надра землі України виміняв у Трампа на те, щоб не вводив санкції на його оточення, а там при зустрічі що віддасть, всі чорноземи України? Чи хтось повірив у державницькі рішення Боневтіка Потужно-Брехливого?
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14.06.2025 18:08 Ответить
+4
Президент Володимир Зеленський на саміті G7 планує обговорити з президентом Дональдом Трампом рішення США щодо скорочення допомоги Україні.
После "переговоров" такого "ценного дипломата" эта помощь вообще прекратится.
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14.06.2025 18:16 Ответить
+3
Що ще рудому мудаку віддати хочеш? Надра вже здав.
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14.06.2025 18:09 Ответить
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Надра землі України виміняв у Трампа на те, щоб не вводив санкції на його оточення, а там при зустрічі що віддасть, всі чорноземи України? Чи хтось повірив у державницькі рішення Боневтіка Потужно-Брехливого?
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14.06.2025 18:08 Ответить
Ви маєте претензії до чужинця?
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14.06.2025 18:13 Ответить
Сьогодні в США в сотнях міст пройдуть демонстрації під лозунгами "Геть клоуна". Рижого клоуна.
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14.06.2025 18:16 Ответить
Ці договори не дійсні і Україна може будь коли від них відмовитись.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
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14.06.2025 18:40 Ответить
Що ще рудому мудаку віддати хочеш? Надра вже здав.
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14.06.2025 18:09 Ответить
Ці договори не дійсні і Україна може будь коли від них відмовитись.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
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14.06.2025 18:41 Ответить
Поговори , в очи подивись..
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14.06.2025 18:10 Ответить
Відвернувся від України Трамп - почав путлєру підігрувати
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14.06.2025 18:11 Ответить
Так він і не припиняв. Просто на початку свого другого царювання робив це обережно та озирався на Сенат/Конгрес. А коли зрозумів, що жорсткої протидії не буде, то вже не дуже й маскується. А адекватного оточення, яке було при першому його царюванні у нього немає - він оточив себе невігласами-дуполизами (здебільшого) і дуркує в своє задоволення.
Щось мені ця ситуація нагаду (дуже сильно) другу половину 2019-го, але не в США...
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14.06.2025 18:23 Ответить
- Владимир! Какие у вас есть ещё козыри?!!!
- Сам не знаю, Дональд... Меня просто "ставят перед фактом"...
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14.06.2025 18:15 Ответить
Зустрінеться в коридорі
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14.06.2025 18:15 Ответить
Розминеться)
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14.06.2025 18:31 Ответить
Президент Володимир Зеленський на саміті G7 планує обговорити з президентом Дональдом Трампом рішення США щодо скорочення допомоги Україні.
После "переговоров" такого "ценного дипломата" эта помощь вообще прекратится.
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14.06.2025 18:16 Ответить
Зустріч двох балаболів-брехунів з комплексом максимальної самозакоханості та найвеличнішості буде феєричною!
Якби мене чули в Канаді, то я б порадив привести їхніх рятувальників, швидку та НГ в стан максимальної готовності.
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14.06.2025 18:17 Ответить
Краще запускай РБМК(ЧАЕС) під приводом необхідності збільшення виробництва електроенергії, головне півнів з магате не пускати туди. Одразу побачиш, наскільки Україна стане цікавою трампу. А ще краще - призупини той злочинний закон про крадівництво 50% доходів держбюджету від надр.
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14.06.2025 18:19 Ответить
Ці договори не дійсні і Україна може будь коли від них відмовитись.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
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14.06.2025 18:43 Ответить
Це ще питання, чи захоче Трамп про щось поговорити з ЕрЗе. І, взагалі, чи захоче побачитися...
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14.06.2025 18:23 Ответить
Там головне - "понти"... Тому, зустріч якщо буде - то "нульова"... З двох причин:
- Трамп-"нарцис". Йому "переступить через себе" - смерті подібно...
А "Блазень" трішки "неправильно прогнувся", у свій час, перед Трампом...
- Трамп оточив себе "радниками-жополизами", які не будуть йому підказувать рішення, які суперечать його "нарцисистичній" позиції...
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14.06.2025 18:34 Ответить
Зустрінуться два Бідоносця -
Зеленський і Трамп -
в них обидвох були чудові зустрічі і розмови з москальським ****** -
вони обидвоє побачили мир в очах ***** -
в них буде чудова нагода обмінятись досвідом у вилизуванні задниці'' *****...
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14.06.2025 18:24 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ Олег Пономарь:
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".

https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
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14.06.2025 18:27 Ответить
А Трампон планує?)))
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14.06.2025 18:29 Ответить
Зеленський планує..
А зустрінеться він з Трампом чи ні буде залежати ві того наскільки "потужний" в його кишенях "план".
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14.06.2025 18:31 Ответить
Подивись вєнька трампу в очі, ти вже теля ублюдочне дивився *****.
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14.06.2025 18:33 Ответить
А що це чмо тільки не планує? Результат планів цього обкуреного мудака в ліпшому випадку 0.00.
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14.06.2025 18:50 Ответить
Трамп знає про наміри ЗЕ?
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14.06.2025 18:51 Ответить
ватікан 2? але не в залі, а в туалеті.
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14.06.2025 18:52 Ответить
До речі, привітає чи забуде привітати Трампа з днюхою?
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14.06.2025 19:07 Ответить
Зустріч двох довбойобів.
Тільки один з віком деградував, а інший тупим народився.
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14.06.2025 19:17 Ответить
 
 