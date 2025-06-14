Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите G7
Президент Владимир Зеленский на саммите G7 планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом решение США о сокращении помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
"Я не был заранее проинформирован об этом. Я все же надеюсь, что эти сигналы - это только сигналы. Мы знаем, кто главный в доме, да? И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями. Я хочу об этом с ним поговорить. У нас, наверное, будет возможность во время канадского саммита G7. Эти слова болезненные", - сказал Зеленский.
Что известно о саммите G7 в Канаде
В июне 2025 года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7) в Кананаскисе, Альберта. Это будет первый саммит для нового премьер-министра Канады Марка Карни и президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом. Ожидается, что в саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
Щось мені ця ситуація нагаду (дуже сильно) другу половину 2019-го, але не в США...
- Сам не знаю, Дональд... Меня просто "ставят перед фактом"...
После "переговоров" такого "ценного дипломата" эта помощь вообще прекратится.
Якби мене чули в Канаді, то я б порадив привести їхніх рятувальників, швидку та НГ в стан максимальної готовності.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
- Трамп-"нарцис". Йому "переступить через себе" - смерті подібно...
А "Блазень" трішки "неправильно прогнувся", у свій час, перед Трампом...
- Трамп оточив себе "радниками-жополизами", які не будуть йому підказувать рішення, які суперечать його "нарцисистичній" позиції...
Зеленський і Трамп -
в них обидвох були чудові зустрічі і розмови з москальським ****** -
вони обидвоє побачили мир в очах ***** -
в них буде чудова нагода обмінятись досвідом у вилизуванні задниці'' *****...
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
А зустрінеться він з Трампом чи ні буде залежати ві того наскільки "потужний" в його кишенях "план".
Тільки один з віком деградував, а інший тупим народився.