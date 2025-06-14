УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті G7

Відносини Зеленського з Трампом

Президент  Володимир Зеленський на саміті G7 планує обговорити з президентом Дональдом Трампом  рішення США щодо скорочення допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

"Я не був заздалегідь проінформований про це. Я все ж сподіваюся, що ці сигнали - це тільки сигнали. Ми знаємо, хто головний у домі, так? І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями. Я хочу про це з ним поговорити. У нас, напевно, буде можливість у час канадійського саміту G7. Ці слова болючі", - сказав Зеленський.

Що відомо про саміт G7 в Канаді

У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів "Групи семи" (G7) у Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміт також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: На саміті G7 обговорюватимуть нові санкції проти Росії та фінансування відновлення України

Надра землі України виміняв у Трампа на те, щоб не вводив санкції на його оточення, а там при зустрічі що віддасть, всі чорноземи України? Чи хтось повірив у державницькі рішення Боневтіка Потужно-Брехливого?
14.06.2025 18:08 Відповісти
Президент Володимир Зеленський на саміті G7 планує обговорити з президентом Дональдом Трампом рішення США щодо скорочення допомоги Україні.
После "переговоров" такого "ценного дипломата" эта помощь вообще прекратится.
14.06.2025 18:16 Відповісти
Що ще рудому мудаку віддати хочеш? Надра вже здав.
14.06.2025 18:09 Відповісти
Ви маєте претензії до чужинця?
14.06.2025 18:13 Відповісти
Сьогодні в США в сотнях міст пройдуть демонстрації під лозунгами "Геть клоуна". Рижого клоуна.
14.06.2025 18:16 Відповісти
рудого
15.06.2025 00:43 Відповісти
Ці договори не дійсні і Україна може будь коли від них відмовитись.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#n241
14.06.2025 18:40 Відповісти
Поговори , в очи подивись..
14.06.2025 18:10 Відповісти
Відвернувся від України Трамп - почав путлєру підігрувати
14.06.2025 18:11 Відповісти
Так він і не припиняв. Просто на початку свого другого царювання робив це обережно та озирався на Сенат/Конгрес. А коли зрозумів, що жорсткої протидії не буде, то вже не дуже й маскується. А адекватного оточення, яке було при першому його царюванні у нього немає - він оточив себе невігласами-дуполизами (здебільшого) і дуркує в своє задоволення.
Щось мені ця ситуація нагаду (дуже сильно) другу половину 2019-го, але не в США...
14.06.2025 18:23 Відповісти
- Владимир! Какие у вас есть ещё козыри?!!!
- Сам не знаю, Дональд... Меня просто "ставят перед фактом"...
14.06.2025 18:15 Відповісти
Зустрінеться в коридорі
14.06.2025 18:15 Відповісти
Розминеться)
14.06.2025 18:31 Відповісти
Зустріч двох балаболів-брехунів з комплексом максимальної самозакоханості та найвеличнішості буде феєричною!
Якби мене чули в Канаді, то я б порадив привести їхніх рятувальників, швидку та НГ в стан максимальної готовності.
14.06.2025 18:17 Відповісти
Краще запускай РБМК(ЧАЕС) під приводом необхідності збільшення виробництва електроенергії, головне півнів з магате не пускати туди. Одразу побачиш, наскільки Україна стане цікавою трампу. А ще краще - призупини той злочинний закон про крадівництво 50% доходів держбюджету від надр.
14.06.2025 18:19 Відповісти
Це ще питання, чи захоче Трамп про щось поговорити з ЕрЗе. І, взагалі, чи захоче побачитися...
14.06.2025 18:23 Відповісти
Там головне - "понти"... Тому, зустріч якщо буде - то "нульова"... З двох причин:
- Трамп-"нарцис". Йому "переступить через себе" - смерті подібно...
А "Блазень" трішки "неправильно прогнувся", у свій час, перед Трампом...
- Трамп оточив себе "радниками-жополизами", які не будуть йому підказувать рішення, які суперечать його "нарцисистичній" позиції...
14.06.2025 18:34 Відповісти
Зустрінуться два Бідоносця -
Зеленський і Трамп -
в них обидвох були чудові зустрічі і розмови з москальським ****** -
вони обидвоє побачили мир в очах ***** -
в них буде чудова нагода обмінятись досвідом у вилизуванні задниці'' *****...
14.06.2025 18:24 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ Олег Пономарь:
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".

https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ А Зеленский адресовал Трампу такое послание:
«Никто не смог остановить Путина. Остался только Трамп, он, возможно, сможет. Но чтобы остановить Путина, необходимо одно: он должен потерять деньги. Только тогда он не сможет расширить свою армию и военный сектор. Вот почему санкции имеют значение: они направлены на банковский сектор, теневой флот и цены на нефть. Ограничение цен на российские энергоносители имеет решающее значение, поскольку нефть является их основным источником дохода. То, что происходит на Ближнем Востоке, сейчас приводит к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, влияет на безопасность Европы. Вот почему ограничения цен на нефть являются таким мощным инструментом. Санкции сильны, когда их применяют. Если закрыть лазейки, то компоненты ракет, в том числе для баллистических систем, просто не попадут в Россию. Санкции - это не только деньги. Они направлены на прекращение потока смертоносных технологий, деталей, которые позволяют России производить это ужасное оружие в больших масштабах.
Сейчас тон диалога США и России кажется слишком теплым. Будем честны: это не остановит Путина. Необходимо сменить тон. Путин должен ясно понимать: Америка будет поддерживать Украину, в том числе путем введения санкций и поддержки нашей армии. Любые сигналы о сокращении помощи или о том, чтобы относиться к Украине и России одинаково, глубоко несправедливы. Россия - агрессор. Они начали эту войну. Они не хотят ее заканчивать. Вот почему мир должен послать четкий сигнал: если Путин откажется прекратить войну, последуют самые жесткие санкции.»
14.06.2025 18:27 Відповісти
А Трампон планує?)))
14.06.2025 18:29 Відповісти
Він і не знає.
14.06.2025 21:16 Відповісти
Зеленський планує..
А зустрінеться він з Трампом чи ні буде залежати ві того наскільки "потужний" в його кишенях "план".
14.06.2025 18:31 Відповісти
Подивись вєнька трампу в очі, ти вже теля ублюдочне дивився *****.
14.06.2025 18:33 Відповісти
А що це чмо тільки не планує? Результат планів цього обкуреного мудака в ліпшому випадку 0.00.
14.06.2025 18:50 Відповісти
Трамп знає про наміри ЗЕ?
14.06.2025 18:51 Відповісти
ватікан 2? але не в залі, а в туалеті.
14.06.2025 18:52 Відповісти
До речі, привітає чи забуде привітати Трампа з днюхою?
14.06.2025 19:07 Відповісти
Зустріч двох довбойобів.
Тільки один з віком деградував, а інший тупим народився.
14.06.2025 19:17 Відповісти
Це буде чергова спроба нав'язливого та нахабного жебрака зазирнути в очі Трампа та побачити у них допомогу, насамперед фінансову. Чим скінчилися попередні спроби всім відомо.
14.06.2025 19:23 Відповісти
а навіщо? з трамплом і так все зрозуміло
14.06.2025 19:51 Відповісти
У зе нема козирів.
14.06.2025 20:37 Відповісти
Забудьте про трампона, він відморозок
14.06.2025 21:43 Відповісти
Старый анекдот про Брежнева и французского и английского послов в интерпретации 2025 года: Трамп принял TheЛенского за гренландского пингвина ... и имел с ним длительную беседу.
15.06.2025 00:11 Відповісти
Та напланировал уже столько....
15.06.2025 03:13 Відповісти
 
 