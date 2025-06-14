Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті G7

Президент Володимир Зеленський на саміті G7 планує обговорити з президентом Дональдом Трампом рішення США щодо скорочення допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

"Я не був заздалегідь проінформований про це. Я все ж сподіваюся, що ці сигнали - це тільки сигнали. Ми знаємо, хто головний у домі, так? І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями. Я хочу про це з ним поговорити. У нас, напевно, буде можливість у час канадійського саміту G7. Ці слова болючі", - сказав Зеленський.

Що відомо про саміт G7 в Канаді

У червні 2025 року Канада прийматиме саміт лідерів "Групи семи" (G7) у Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на саміт також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

