Зеленський: На саміті G7 обговорюватимуть нові санкції проти Росії та фінансування відновлення України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту "Групи семи" однією з ключових тем буде запровадження нових санкційних кроків для обмеження можливостей фінансування війни Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім того, обговорюватимуться питання подальшої підтримки України та фінансування її відновлення. "Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо припинення або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіним. Йдеться про санкційну політику. Однією з головних тем на "сімці" (під час саміту - ред.) буде саме це", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на саміті говоритимуть про продовження допомоги Україні та питання фінансування її відновлення. Президент підкреслив, що вже зараз необхідно планувати фінансову підтримку на наступний рік.

Зеленський додав, що наразі про порядок денний саміту НАТО говорити зарано.

Саміт країн G7 цього року пройде з 15 по 17 червня в канадському Кананаскісі.

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