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Новини Санкції проти Росії Саміт G7 у червні 2025 року
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Зеленський: На саміті G7 обговорюватимуть нові санкції проти Росії та фінансування відновлення України

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту "Групи семи" однією з ключових тем буде запровадження нових санкційних кроків для обмеження можливостей фінансування війни Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Крім того, обговорюватимуться питання подальшої підтримки України та фінансування її відновлення. "Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо припинення або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіним. Йдеться про санкційну політику. Однією з головних тем на "сімці" (під час саміту - ред.) буде саме це", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на саміті говоритимуть про продовження допомоги Україні та питання фінансування її відновлення. Президент підкреслив, що вже зараз необхідно планувати фінансову підтримку на наступний рік.

Зеленський додав, що наразі про порядок денний саміту НАТО говорити зарано.

Саміт країн G7 цього року пройде з 15 по 17 червня в канадському Кананаскісі.

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Автор: 

G-7 G7 (1050) Зеленський Володимир (24391) санкції (12139) фінансування (3157)


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Топ коментарі
+3
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12.06.2025 17:14 Відповісти
+3
Как волка не корми, а он все в лес смотрит! Какое увеличение производства дронов на 40%, когда тут великое восстановление!!!🤡🥳🤪
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12.06.2025 17:18 Відповісти
+3
Росіяни будуть виносить квартали та заводи, Зелька буде їх відновлювати. Потім росіяни будуть виносити квартали та заводи, а Зелька знов буде їх відновлювати. План надйний.
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12.06.2025 17:19 Відповісти
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12.06.2025 17:14 Відповісти
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12.06.2025 17:14 Відповісти
податкова ж поскубла ,,електронщиків,, бабло на турне є,хай перші скумбрії країни відпочинуть за всіх тих хто не виїздний
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12.06.2025 17:32 Відповісти
Фінансування відновлення - це гроші для своїх людей
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12.06.2025 17:16 Відповісти
Как волка не корми, а он все в лес смотрит! Какое увеличение производства дронов на 40%, когда тут великое восстановление!!!🤡🥳🤪
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12.06.2025 17:18 Відповісти
я думав відновлення це поствоєнний процес,а у найпотужніших менеджерів он воно як
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12.06.2025 17:33 Відповісти
Росіяни будуть виносить квартали та заводи, Зелька буде їх відновлювати. Потім росіяни будуть виносити квартали та заводи, а Зелька знов буде їх відновлювати. План надйний.
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12.06.2025 17:19 Відповісти
одна схема з фортефікаціями,алгоритм відпрацьований,люди підібрані,офшори підключені,менеджери працюють
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12.06.2025 17:35 Відповісти
А гундосий все катається і катається
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12.06.2025 17:28 Відповісти
Роскажи краще як ти здав росіянам розташування секретних підземних цехів по виробництву українських БПЛА....... Виробництво повністю знищено, загинули люди. Це вже далеко не вперше зе і його слуги здають таємні військови об'єкти заради самопіару."Росіяни розказали як визначили місце секретних підземних цехів по виробництву українських безпілотників, вони подивилися фото та відео звідти з Зеленським, а потім в пошуку знайшли фото "бункер Большевик" і нанесли туди удари, які призвели до масштабної детонації. Це був вибух на Шулявці в Києві після якого загинуло 3 рятувальників, які приїхали на пожежу після прильоту." Відео тут:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fx.com%2Feuromaydan%2Fstatus%2F1930964569855242434%3Fs%3D46%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExaFExS0k1bElTY2FQWWlQRAEe8rr6rWyymvYFXG4tacNRCvDtpeBujYHuWOeOdRmqB2wg01MlK65QI4Gnteo_aem_Ft1AfccIqWgV1VDSb6p_wQ&h=AT1YWE1z46eMox-*************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-y-R-R&c[0]=AT09bfdMX3NdtOxQE1x9USYJqio7MRpvUlO2QmeZ1hla7NcTMxSxGbNC_8oM6zCeOZ2gFcCDvjp1oHdPu5prcivavI8Ca8h5A7kTIdIiRVy0BMwD0ex1ZZMVDkRs55U5Jg0qRPrakTnYtAP5gleXcag6q1xVm-*************************************--4fugIFnpGeTg3SZRVLMfr08e6_pHA0 https://x.com/euromaydan/status/1930964569855242434?s=46



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12.06.2025 18:11 Відповісти
 
 