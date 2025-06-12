Зеленський розраховує обговорити з Трампом новий санкційний пакет проти РФ на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський очікує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, щоб з’ясувати перспективи ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Про це глава держави заявив на брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кінцеве рішення залишається за Білим домом - воно залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую на розмову з ним під час саміту G7. Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення ще не буде ухвалено, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення", - зазначив Зеленський.

Він додав, що важливою є координація позицій між США та країнами Євросоюзу стосовно санкційних пакетів, що вже є позитивним кроком.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський має запрошення на саміт НАТО, ЄС та і Групи семи, над організацією двосторонніх зустрічей на полях цих заходів працює МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G7 не готуватиме спільне комюніке після зустрічі, щоб уникнути конфлікту з Трампом, - ЗМІ