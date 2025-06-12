Зеленський розраховує обговорити з Трампом новий санкційний пакет проти РФ на саміті G7
Президент України Володимир Зеленський очікує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7, щоб з’ясувати перспективи ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.
Про це глава держави заявив на брифінгу за підсумками переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кінцеве рішення залишається за Білим домом - воно залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую на розмову з ним під час саміту G7. Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення ще не буде ухвалено, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення", - зазначив Зеленський.
Він додав, що важливою є координація позицій між США та країнами Євросоюзу стосовно санкційних пакетів, що вже є позитивним кроком.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський має запрошення на саміт НАТО, ЄС та і Групи семи, над організацією двосторонніх зустрічей на полях цих заходів працює МЗС.
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І шо станеться?
Ось приклад дипломатії високого гатунку.
До візиту до Вашингтона Мерц готувався дуже ретельно, що має стати прикладом для багатьох політиків. Мерц готується до всього - від дружньої атмосфери, як було з Макроном, до публічної критики, з якою зіткнувся Зеленський. Що ж він зміг зробити під час візиту до США: - Обмінявся думками з главами держав і урядів, яким вдалося провести ефективні переговори з Трампом. - Вирішив прямо не протистояти Трампу в бесіді, адже просто говорити в лоб Трампу про цінності, про важливість протистояння агресору тощо - безглуздо. - Дізнався про слабкості Трампа і привіз йому сертифікат у золотій рамці про народження його діда Фрідріха Трумпа в Німеччині. - Подарував Трампу ключку для гольфу, адже ключка і дідусевий сертифікат допоможуть отримати згоду Трампа на схему, за якою Німеччина закуповує у США зброю для України. - Двічі успішно визнав, що його позиція з багатьох питань діаметрально розходиться з думкою Меркель, яку Трамп терпіти не може. А жорстка міграційна політика Мерца, його діловий досвід і знання США - це те, що може викликати у Трампа симпатію. - Сказав про велику роль Штатів у звільненні Німеччини від нацизму. За підсумком Мерц анонсував нову схему виробництва ракет для Києва на гроші Берліна. Трамп на цю тему не висловлюється, але тим не менш Вашингтон нишком схвалив передачу Україні 125 далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню, а також Рatriot, які раніше перебували на озброєнні Німеччини. До речі, Німеччина навряд чи ухвалила б рішення про спільне з Україною виробництво ракет, якби США виступили категорично проти. Мерц, найімовірніше, намагатиметься домогтися від Трампа готовності посилити тиск на Росію і посилити санкції. Ось такий прекрасний канцлер тепер у Німеччині. Може йому й гидко, але заради справи, України та миру він вирішив використати особливу тактику з Трампом - лестити, задаровувати і хвалити. Тому що Трамп - президент США і буде ним ще 3,5 року. І повз Трампа вирішувати багато питань не вийде. У канцлера є мобільний телефон Трампа, він спілкується з ним за допомогою СМС і смайликів, водночас політики звертаються один до одного на ім'я. З приходом Мерца до влади у Німеччині з'явився зухвалий, розумний і ризикований канцлер. Відомо, що Мерц колекціонує фігурки та зображення орлів. Орел - символ сили, незалежності й зору на далеку перспективу. Він казав, що орел уособлює його політичну філософію: «бачити далі, ніж сьогоднішні новини».
Це на нього треба накласти за участь у продажі рос.нафти(транзит нафти газопроводом дружба).