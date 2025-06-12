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Новини Саміт G7 у червні 2025 року
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G7 не готуватиме спільне комюніке після зустрічі, щоб уникнути конфлікту з Трампом, - ЗМІ

президент США Трамп

Країни "Великої сімки" (G7) не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів наступного тижня в Канаді, щоб уникнути потенційного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske із посиланням на Bloomberg.

Комюніке не має юридичної сили, це радше демонстрація єдності підписантів щодо питань глобального значення. Узгодження кінцевого комюніке є традицією для лідерів, які збираються на таких зустрічах, як саміт G7.

Читайте також: Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики

За даними видання, замість єдиного документа лідери G7, імовірно, опублікують окремі заяви лідерів з різних тем. Глави країн планують обговорити на саміті торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні та на Близькому Сході.

За даними медіа, президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту разом з лідерами інших країн, таких як Індія, Бразилія, Мексика тощо.

Марк Карні — прем'єр-міністр Канади, яка прийматиме саміт G7, — прагне послабити напруженість у стосунках з президентом США, а також уникнути повторення ситуації 2018 року. Тоді Трамп вийшов зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання, оскільки його роздратували коментарі тодішнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Читайте: Зеленський підтвердив участь у саміті G7

Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.

Автор: 

G-7 G7 (1050) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+4
Так нахіба тоді збиратися - якщо у вас різні цінності, але ви сситесь їх відстоювати?
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12.06.2025 15:42 Відповісти
+4
Це вже не G7, це Трамп + шістка(и).
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12.06.2025 15:46 Відповісти
+2
аднако ссикотно.
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12.06.2025 15:39 Відповісти
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аднако ссикотно.
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12.06.2025 15:39 Відповісти
Так нахіба тоді збиратися - якщо у вас різні цінності, але ви сситесь їх відстоювати?
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12.06.2025 15:42 Відповісти
Це вже не G7, це Трамп + шістка(и).
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12.06.2025 15:46 Відповісти
G7- Ми розуміємо що Трамп дебіл. І він розуміє, що ми розумієм. Але мусимо грати в цю гру. І що саме цікаве, що ніхто з нас не розуміє навіщо.
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12.06.2025 15:47 Відповісти
Во-во. Які бонуси принесло вилизування жопи Трампа добре видно по "угоді з мінералами"...
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12.06.2025 15:51 Відповісти
вже повідомили що разведку не відключатимуть(бонус за надра). значить падли думали відключати...
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12.06.2025 15:54 Відповісти
Ще невідомо, які дані вони підсунуть під керівництвом фсб.
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12.06.2025 16:05 Відповісти
Може розбушуватися? - тяжкі часи настали
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12.06.2025 15:48 Відповісти
усе що треба для тріюмфу зла це щоб хороші люди нічого не робили.
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12.06.2025 15:51 Відповісти
так нах тоді взалі робити вигляд що все ок. Он приїхав вучич в Україну замість президента Косово, насрав на стіл, і поїхав не підписавши декларацію. Так оце питання нахіба цих кацапських агентів приймати, їх треба гнати сраним віником, щоб весь ****** був у лайні.
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12.06.2025 15:51 Відповісти
Ага, зараз український ***** своїх братушок пожене сраним віником!
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12.06.2025 16:00 Відповісти
дедушку ласково обійдуть
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12.06.2025 15:52 Відповісти
Боже, як воно *******?!!!!
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12.06.2025 15:53 Відповісти
Та вже і ту сімку можна похерити. В недалекій перспективі складеться ситуативна група диктаторів, а далі китай підімне під себе весь світ. Це якщо америка не позбудеться придурка трампакса, і чим швидше, тим краще.
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12.06.2025 15:57 Відповісти
Весь світ повинен залежати від хотєлок якогось довбой@ба? Це жахливо. Це треш. Цій цивілізації хана.
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12.06.2025 16:00 Відповісти
Ну не расстраюємся так, на якомусь майбутньому самміті чи коаліції deeply concerned буде чергове беззубе коммуніке де всі засуджують на словах шо аж чуби дригом.
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12.06.2025 16:05 Відповісти
 
 