G7 не готуватиме спільне комюніке після зустрічі, щоб уникнути конфлікту з Трампом, - ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке на саміті лідерів наступного тижня в Канаді, щоб уникнути потенційного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske із посиланням на Bloomberg.

Комюніке не має юридичної сили, це радше демонстрація єдності підписантів щодо питань глобального значення. Узгодження кінцевого комюніке є традицією для лідерів, які збираються на таких зустрічах, як саміт G7.

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За даними видання, замість єдиного документа лідери G7, імовірно, опублікують окремі заяви лідерів з різних тем. Глави країн планують обговорити на саміті торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні та на Близькому Сході.

За даними медіа, президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту разом з лідерами інших країн, таких як Індія, Бразилія, Мексика тощо.

Марк Карні — прем'єр-міністр Канади, яка прийматиме саміт G7, — прагне послабити напруженість у стосунках з президентом США, а також уникнути повторення ситуації 2018 року. Тоді Трамп вийшов зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання, оскільки його роздратували коментарі тодішнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

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Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.