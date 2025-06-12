Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики
Білий дім підтвердив підготовку низки двосторонніх зустрічей президента США на полях саміту G7 у Канаді, де окрім лідерів G7 очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Вашингтоні.
"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами", - заявила вона.
При цьому Левітт не уточнила, чи запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з’явиться", - зазначила речниця.
Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.
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Скоро і до нього почнуть застосовувать анекдот часів "пізнього Брєжнєва":
Засідання Політбюро. Леонід Ілліч звертається до присутніх:
- Таварищи... Хочу абратить ваше внимание на низкий уровень культуры, в наших рядах. Вчера мы провожали нашего безвременно ушедшего товарища. И вот, когда на мероприятии заиграла медленная музыка, лишь один я догадался пригласить вдову на танец...
то, шо там з санкціями?
ааа....
точно!
в каліфорніїї введений надзвичайний стан?