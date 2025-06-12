Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики

Білий дім підтвердив підготовку низки двосторонніх зустрічей президента США на полях саміту G7 у Канаді, де окрім лідерів G7 очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами", - заявила вона.

При цьому Левітт не уточнила, чи запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з’явиться", - зазначила речниця.

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Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.