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Новини Зустріч глав МЗС G7 у Канаді Саміт G7 у червні 2025 року
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Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики

Чи зустрінуться Трамп і Зеленський на саміті G7

Білий дім підтвердив підготовку низки двосторонніх зустрічей президента США на полях саміту G7 у Канаді, де окрім лідерів G7 очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

"Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами", - заявила вона.

При цьому Левітт не уточнила, чи запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з’явиться", - зазначила речниця.

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Нагадаємо, що саміт G7 відбудеться в канадському Кананаскісі 15-17 червня.

 

Автор: 

G-7 G7 (1050) Зеленський Володимир (24391) Трамп Дональд (6147) Левітт Керолайн (29)


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лулі туди їхати беспонтово - мексиканський орден Ацтекського Орла у нього вже є, а американським орденом Легіона Пошани і Орденом Канади його все одно не нагородять.
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12.06.2025 07:11 Відповісти
Це вони "нового маразматика" тренують у карти грать? Бо "козирями", в різних іграх, по-різному користуються...
Скоро і до нього почнуть застосовувать анекдот часів "пізнього Брєжнєва":
Засідання Політбюро. Леонід Ілліч звертається до присутніх:
- Таварищи... Хочу абратить ваше внимание на низкий уровень культуры, в наших рядах. Вчера мы провожали нашего безвременно ушедшего товарища. И вот, когда на мероприятии заиграла медленная музыка, лишь один я догадался пригласить вдову на танец...
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12.06.2025 07:23 Відповісти
козиря можуть несподівано замінити джокером. Таке і у політиці буває.
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12.06.2025 07:34 Відповісти
Так він і є "джокер"... Недарма на карті джокера зображений "блазень"... Його витівки неочікувані та непередбачувані...
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12.06.2025 07:53 Відповісти
послухати маячню Трампа ,і робити своє .
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12.06.2025 07:14 Відповісти
чергових два тижні вже вийшли?
то, шо там з санкціями?
ааа....
точно!
в каліфорніїї введений надзвичайний стан?
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12.06.2025 07:46 Відповісти
 
 