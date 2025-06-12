Белый дом готовит ряд встреч президента США на саммите G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины

Белый дом подтвердил подготовку ряда двусторонних встреч президента США на полях саммита G7 в Канаде, где кроме лидеров G7 ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", - заявила она.

При этом Левитт не уточнила, запланирована ли встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - отметила пресс-секретарь.

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