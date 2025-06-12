Белый дом готовит ряд встреч президента США на саммите G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины
Белый дом подтвердил подготовку ряда двусторонних встреч президента США на полях саммита G7 в Канаде, где кроме лидеров G7 ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне.
"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", - заявила она.
При этом Левитт не уточнила, запланирована ли встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - отметила пресс-секретарь.
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Скоро і до нього почнуть застосовувать анекдот часів "пізнього Брєжнєва":
Засідання Політбюро. Леонід Ілліч звертається до присутніх:
- Таварищи... Хочу абратить ваше внимание на низкий уровень культуры, в наших рядах. Вчера мы провожали нашего безвременно ушедшего товарища. И вот, когда на мероприятии заиграла медленная музыка, лишь один я догадался пригласить вдову на танец...
то, шо там з санкціями?
ааа....
точно!
в каліфорніїї введений надзвичайний стан?