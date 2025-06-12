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Новости Встреча глав МИД G7 в Канаде Саммит G7 в июне 2025 года
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Белый дом готовит ряд встреч президента США на саммите G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины

Встретятся ли Трамп и Зеленский на саммите G7

Белый дом подтвердил подготовку ряда двусторонних встреч президента США на полях саммита G7 в Канаде, где кроме лидеров G7 ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне.

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", - заявила она.

При этом Левитт не уточнила, запланирована ли встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - отметила пресс-секретарь.

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Автор: 

G7 (846) Зеленский Владимир (20906) Трамп Дональд (5690) Ливитт Кэролайн (29)


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лулі туди їхати беспонтово - мексиканський орден Ацтекського Орла у нього вже є, а американським орденом Легіона Пошани і Орденом Канади його все одно не нагородять.
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12.06.2025 07:11 Ответить
Це вони "нового маразматика" тренують у карти грать? Бо "козирями", в різних іграх, по-різному користуються...
Скоро і до нього почнуть застосовувать анекдот часів "пізнього Брєжнєва":
Засідання Політбюро. Леонід Ілліч звертається до присутніх:
- Таварищи... Хочу абратить ваше внимание на низкий уровень культуры, в наших рядах. Вчера мы провожали нашего безвременно ушедшего товарища. И вот, когда на мероприятии заиграла медленная музыка, лишь один я догадался пригласить вдову на танец...
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12.06.2025 07:23 Ответить
козиря можуть несподівано замінити джокером. Таке і у політиці буває.
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12.06.2025 07:34 Ответить
Так він і є "джокер"... Недарма на карті джокера зображений "блазень"... Його витівки неочікувані та непередбачувані...
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12.06.2025 07:53 Ответить
послухати маячню Трампа ,і робити своє .
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12.06.2025 07:14 Ответить
чергових два тижні вже вийшли?
то, шо там з санкціями?
ааа....
точно!
в каліфорніїї введений надзвичайний стан?
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12.06.2025 07:46 Ответить
 
 